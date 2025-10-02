Jsem zklamán současnou vládou, ale volit jdu
Sedm důvodů, proč volit
2. 10. 2025
Bohumil Kartous
Mluvil jsem
se stovkami lidí z mé “bubliny” o volbách. Každého se už půl roku ptám,
jestli bude volit politickou stranu, kterou by volit chtěl. Z těch
stovek lidí jsem narazil pouze na dva. Budou volit Piráty a kroužkovat
na jejich kandidátce Zelené. I oni jsou ale zklamaní, protože zažili
real politiku a zjistili, jak zatížená je neschopností, chaotičností,
klientelismem a egoismem.
Znám
většinu lidí ze současné vlády. Nemyslím si o všech, že jsou špatní
lidé, to rozhodně ne. Ostatně jsem poradcem ministra školství, s nímž se
v řadě věcí neshodnu, ale vážím si jeho snahy přinést vizi rozvoje
všeobecného vzdělávání a podpory rozvoje pomaturitního vzdělávání.
Realita je nicméně taková, že vláda jako celek v oblasti vzdělávání
nakonec neudělala nic pro rozvoj českého vzdělávání do budoucnosti,
pouze zvýšila míru jeho zpoždění za reálným světem.
Tomáše Pojara také znám a o dezinformacích jsme se bavili. Rozhodně si nemyslím, že by Tomáš Pojar nechápal, co dezinformace jsou. Považuju proto za nedůstojné, že opakovaně veřejně hovoří o tom, že dezinformace nedokážeme definovat. Ukazuje to, jak zbaběle se k tomuto tématu současná vláda staví. Proti demokracii ohrožujícímu vlivu řízených informačních manipulací reálně neudělala nic, jak vládní zmocněnec, tak stratcom jsou jen pokrytecké akce, které byly odsouzeny k neúspěchu. A to je na tom to nejhorší, protože kromě neomezeného vlivu nepřátelského působení přímo v jádru české politické diskuse vzrostl i pocit beznaděje z toho, že s tím nejde nic udělat. Přitom jde pouze o diletantství a neochotu jít do střetu s lidmi, kteří kvůli své negramotnosti, ideologické demagogii a oportunismu nejsou ochotni přistoupit na to, že boj s dezinformacemi je bojem za demokracii. S lidmi, jako je třeba Marek Benda, který ochotně obstruoval přijetí prováděcí legislativy k Digital Services Act.
Mám tisíc plus jeden důvod být hluboce zklamaný z toho, že česká vláda mnohem více mluvila než skutečně pomáhala Ukrajině, že se opět na digitalizaci stavebního řízení ukázalo, že ve správě státu kombinujeme diletantství i klientelismus, že jsme se neposunuli nikam v realizaci tak důležitých infrastrukturních projektů, jako je rychlostní koridor pro vlaky, že se debata o budoucnosti energetiky smrskla na víru v jadernou elektrárnu, že v českém politickém prostředí neexistuje vize, že jde v lepším případě o politické údržbáře, ne o skutečné politiky.
Přesto půjdu volit a budu se rozhodovat o nejmenším zle. Vím, že volby dopadnou špatně, vyhraje otevřený populismus. Domnívám se, že česká společnost potřebuje otřes, aby se ukázalo, zda je schopna se probrat k mobilizaci.
Přesto si myslím, že jít volit je důležité, protože:
- Není dobré, aby otevřeně antidemokratický směr získal ústavní většinu. Taková hrozba může nenávratně poškodit demokratickou rovnováhu bez možnosti nápravy.
- Pokud jdu volit, mohu následně na mých reprezentantech vyžadovat, aby se chovali zodpovědně.
- Pro jakoukoliv budoucí transformaci politického středu je důležité zachovat alespoň část této politické reprezentace při životě.
- Ve volbě je možné kroužkovat důvěryhodné kandidátky a kandidáty. Je třeba toho využít a podpořit ty, kteří nejsou zdiskreditovanými politickými kariéristy (jsou ve všech stranách).
- Není dobré rezignovat, čistě pro vlastní pocit participace na věcech veřejných.
- Stále existuje rozdíl mezi zklamáním a ohrožením. Mohu být zklamán z toho, že lidé, kteří se zaštiťují demokracií, nejsou na dostatečné úrovni. Proč bych měl ale otevírat cestu lidem, kteří demokracii otevřeně ohrožují?
- Ukázat populistům sílu. Ničemu jinému nerozumí a neznají hranice. Nastavujeme jim je tím, že jim ukážeme odpor.
Chápu postoje mnohých, kteří se se svými politickými názory cítí být nereprezentovaní, nebo jsou zklamáni natolik, že už nedokážou uvažovat o menším zlu, neboť vše považují za zlo příliš velké. Nedomnívám se ale, že opt out, volba nevolit, něco řeší. Může pouze oslabit už tak velmi oslabenou část společnosti, která demokracii vnímá jako podmínku nutnou pro svobodnou, prosperující a bezpečnou budoucnost. Pokud jste na toto nerezignovali, běžte volit.
