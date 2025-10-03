Jan Paul – Nahoru, nebo dolů
3. 10. 2025
Jan Paul – Nahoru, nebo dolů
Jáma 10 Gallery, Přívozská 22, Ostrava
Termín konání: 10. 10. 2025 - 6. 11. 2025
Otevřeno: Úterý až žtvrtek od 14 do 18 hodin, nebo po domluvě
Kontakt: Jiří Surůvka jiri.suruvka@gmail.com
Jan Paul, solitér patřící ke generaci osmdesátých let, vystavuje v Jáma 10 Gallery obrazy převážně s biblickými náměty, které vytvořil v posledních letech. Přední místnost galerie uvozuje v apokalyptických výjevech komponovaný triptych „Co viděl Jan“, inspirovaný poslední biblickou knihou Janova zjevení, jehož završením je triptych „Nahoru, nebo dolů“ umístěný v zadním prostoru galerie.
Tento sugestivní a na výstavě dominantní obraz, symbolicky vyjadřující vítězství Krista nad temnotou, je představen poprvé právě v ostravské galerii Jáma 10 a je vyústěním dramaturgie celé expozice. Autor nevnímá smrt jako definitivní stav člověka, ale jako vstup k hlubšímu poznání a naplnění poselství evangelií. V širším smyslu jde Janu Paulovi o vyjádření lidského údělu, existenciálního napětím mezi bytím a nebytím, o střet fyzického a duchovního s možností transcendence. Na jedné straně pomíjivost hmoty, na straně druhé spiritualita a tajemství, které člověka přesahuje. To je hlavní téma Paulova současného malířského usilování. Autor ve svém díle projevuje nedůvěru v adoraci člověka jako spasitele lidstva a světa, avšak jeho křesťanství není v tvorbě dogmatické a agitační, je otevřené každému jako projev osobní zkušenosti.
Jan Paul, / 1956 Příbram / akad. malíř, výtvarný kritik a publicista
V dětství kreslil seriály, které publikoval časopis ABC. V letech 1979 – 1985 studoval na AVU v Praze v atelieru A. Paderlíka. Maloval, vytvářel objekty, instalace s použitím textu ve fotografii, a zabýval se projekty, které se týkaly otázek identity člověka. Od roku 2004 maluje prsty bez použití štětců. Kromě výtvarné tvorby (malba, grafika, sochařství, fotografie) se věnuje kurátorství výstav, výtvarné publicistice a kritice (RR, Kontexty, internet a tisk), psaní básní, hudebních textů a prózy (Deník pošetilého milence; 2006, O štěstí v umírání; 2011, Mrkací panenka, 2020). Zabývá se hudbou - zpěv, kytara, foukací harmonika. Je členem Syndikátu novinářů a Sdružení výtvarných kritiků a teoretiků. Žije a pracuje v Praze.
