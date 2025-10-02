Izrael zadržel flotilu s humanitární pomocí pro Gazu, ale jedna loď blokádu překonala
2. 10. 2025
čas čtení 6 minut
Aktivisté z flotily Global Sumud, včetně Grety Thunbergové, byli zatčeni a vzati do vazby, jedna loď se ale údajně nachází v palestinských vodách
Izrael oznámil, že zastavil propalestinskou flotilu s humanitární pomocí směřující do Gazy poté, co jeho námořnictvo zadrželo většinu plavidel.
Jedna loď, Mikeno, však údajně unikla námořní blokádě a zastavila se v palestinských teritoriálních vodách poblíž pobřeží Gazy, než byl kontakt s plavidlem ztracen.
UPDATE:— Global Sumud Flotilla ✨ (@GSMFlotilla) October 2, 2025
45 VESSELS ARE REPORTEDLY SAILING TOWARDS GAZA FROM TURKIYE IN SUPPORT OF THE #GlobalSumudFlotilla. pic.twitter.com/MgTAyDyG8j
Bylo to poprvé od roku 2009, kdy Izrael uvalil námořní blokádu na vody Gazy, co se Izraelem neschválená humanitární mise dostala blíže než 70 námořních mil od tohoto území.
Izraelské ministerstvo zahraničí potvrdilo, že „jedna poslední provokativní loď zůstává na moři“.
„Pokud se přiblíží,“ dodalo, „bude také zabráněno jejímu pokusu vstoupit do aktivní bojové zóny a prolomit blokádu.“
Plavidla flotily Global Sumud, která se skládala z více než 40 civilních lodí přepravujících asi 500 poslanců, právníků a aktivistů, včetně švédské klimatické aktivistky Grety Thunbergové, byla ve středu pozdě večer zadržena izraelskými silami asi 120 km od pobřeží Gazy.
Video izraelského ministerstva zahraničí ukázalo Thunbergovou sedící na palubě obklopenou vojáky na vedoucí lodi flotily, Alma.
Ve videozprávě zveřejněné na Instagramu krátce před zadržením Thunbergová řekla: „Jmenuji se Greta Thunbergová. Jsem na palubě lodi Alma. Izrael nás právě zadržuje.“
Thunbergová a další aktivisté byli zatčeni a vzati do vazby v izraelském přístavu Ašdod.
Izraelské ministerstvo zahraničí uvedlo, že všechny aktivisty na flotile deportuje zpět do Evropy.
Flotila zveřejnila na Telegramu několik videí se zprávami od osob na palubě různých lodí, z nichž některé držely své pasy a konstatovaly, že byly uneseny a proti své vůli odvezeny do Izraele, a opakovaly, že jejich mise byla nenásilnou humanitární akcí.
Lodě pluly ve středu odpoledne v mezinárodních vodách severně od Egypta, když začalo zadržování, a vstoupily do oblasti, která byla popsána jako „vysoce riziková zóna“.
I když se stále nacházely v mezinárodních vodách, jedná se o oblast, kde izraelské námořnictvo v minulosti zastavilo jiné lodě, které se pokoušely prolomit jeho blokádu, a flotila byla varována, aby ji neproplouvala.
Aktivisté na sociálních sítích uvedli, že kolem 19:25 se k flotile přiblížilo přibližně 20 izraelských válečných lodí a nařídilo lodím vypnout motory. Živé záběry z flotily ukázaly pasažéry sedící v půlkruhu, kteří měli na sobě záchranné vesty a čekali na zadržení. Vysílání bylo krátce nato přerušeno.
„Naše lodě jsou nelegálně zadržovány,“ zněla ve středu večer zpráva na instagramové stránce flotily. „Kamery jsou mimo provoz a na lodě nastoupili vojáci. Aktivně pracujeme na potvrzení bezpečnosti a stavu všech účastníků na palubě.“
Záběry vysílané Sky Italia ukázaly aktivisty na palubě, na které byly stříkány silné proudy vody. Lidé na palubě uvedli, že také slyšeli hlasité rány v blízkosti několika lodí, pravděpodobně omračující granáty shozené z dronů.
Mezi zatčenými je devět irských občanů, včetně senátora Sinn Féin Chrise Andrewse, nejméně dva italští poslanci a francouzská europoslankyně Emma Fourreau.
V reakci na tento útok vypukly po celé Itálii spontánní protesty. Protesty byly hlášeny také v Bruselu, Aténách, Buenos Aires a Berlíně, zatímco španělská vláda vyzvala Izrael, aby chránil bezpečnost a práva aktivistů.
Španělská ministryně práce a místopředsedkyně vlády Yolanda Díazová označila útok na flotilu za „zločin proti mezinárodnímu právu“ a požadovala, aby Izrael okamžitě propustil zadržené osoby. Na Bluesky dodala: „EU musí okamžitě přerušit vztahy s Izraelem.“
Španělské ministerstvo zahraničí vydalo ve středu pozdě v noci prohlášení, v němž poukázalo na to, že flotila byla „mírovou a humanitární iniciativou občanské společnosti“, a vyzvalo k respektování „fyzické integrity a práv“ španělských občanů na palubě flotily. Prohlášení končilo slovy: „Španělsko bude i nadále požadovat ukončení války v Gaze, masivní dodávky humanitární pomoci, propuštění všech izraelských rukojmí a realizaci řešení dvou států: Palestiny a Izraele, žijících vedle sebe v míru a bezpečí.“
Britská vláda je „velmi znepokojena“ izraelským zadržením mezinárodní flotily s humanitární pomocí směřující do Gazy, uvedlo ve čtvrtek ministerstvo zahraničí a dodalo, že Izraeli dalo jasně najevo, že situace by měla být vyřešena bezpečně.
„Jsme velmi znepokojeni situací kolem flotily Sumud, jsme v kontaktu s rodinami několika britských občanů, kteří se na ní podíleli,“ uvedlo britské ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení. „Pomoc přepravovaná flotilou by měla být předána humanitárním organizacím na místě, aby mohla být bezpečně doručena do Gazy.“
Turecké ministerstvo zahraničí uvedlo, že izraelský „útok“ na flotilu je „teroristickým činem“, který ohrozil životy nevinných civilistů.
Námořní blokáda byla zavedena v roce 2009 Izraelem jako zintenzivnění blokády Gazy z roku 2007 v reakci na převzetí kontroly nad územím hnutím Hamás. Je opakovaně odsuzována OSN, která ji označila za „přímé porušení mezinárodních lidských práv a humanitárního práva“.
Yuval Shany, odborník na mezinárodní právo z Hebrejské univerzity v Jeruzalémě, uvedl, že pokud je izraelská blokáda Gazy „vojensky oprávněná“ – tedy má zabránit dovozu zbraní – a loď má za cíl prolomit blokádu, Izrael má právo loď po předchozím varování zadržet.
Oprávněnost blokády z vojenského hlediska a její zákonnost jsou sporné.
Flotila konstatuje, že se jedná o civilní, neozbrojenou skupinu a že průchod humanitární pomoci je zaručen mezinárodním právem. Předchozí pokusy aktivistů prolomit námořní blokádu Gazy byly izraelskou armádou násilně zastaveny.
V roce 2010 bylo 10 tureckých aktivistů zabito izraelskými komandy, které přepadly loď Mavi Marmara, když vedla flotilu s humanitární pomocí směrem k Gaze.
Zdroj v angličtině ZDE
