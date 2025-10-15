Rusům začali kvůli elektronickým předvoláním masivně blokovat cesty do zahraničí

Kreml našel způsob, jak do války zatáhnout další 2 miliony Rusů
15. 10. 2025Ruské úřady se připravují na to, aby do armády přivedly obrovskou mobilizační zálohu Ministerstva obrany, která byla vytvořena dekretem Vladimira Putina v roce 2015.
Zákaz vstupuje v platnost okamžitě po přidání předvolání do digitálního rejstříku a odeslání oznámení o něm prostřednictvím portálu Gosuslugi. To druhé obvykle přichází kolem 6. hodiny ranní. Od tohoto okamžiku je možné zrušit omezení cestování do zahraničí pouze s osobní návštěvou vojenského registračního a náborového úřadu. Zároveň v případě, že se občan nedostaví do 27 dnů, bude považován za odpírače vojenské služby. Přijde o právo řídit auto, možnost zaregistrovat se jako osoba samostatně výdělečně činná a také o půjčku. Veškeré transakce s jeho majetkem budou zmrazeny.
Před vyhlášením podzimní branné povinnosti, která potrvá od 1. října do 31. prosince, šéf Hlavního organizačního a mobilizačního ředitelství generálního štábu Jevgenij Burdinskij uvedl, že budou zaslána elektronická předvolání do Moskvy, Republiky Mari El, Rjazaňské a Sachalinské oblasti. Ti kdo jsou povinni sloužit v armádě je však dostávají i v dalších 15 regionech. Mimo jiné v Tverské oblasti, Pskově, Smolenské, Nižněnovgorodské oblasti, Čeljabinské oblasti, Krasnodarské, Permské, Krasnojarské, Chabarovské oblasti, v Mordvinsku a Burjatsku.
Elektronické předvolání se přitom rozesílá nejen brancům, ale také k "objasnění dat" a svolání záložníků do výcvikových táborů. Zákaz opustit zemi se vztahuje pouze na brance, ale v případě nedostavení se na předvolání mohou být uplatněna i další omezení, vysvětlil právník Timofej Vaskin. Zároveň podle něj důvod předvolání uvedený v předvolání nemusí odpovídat skutečnému předvolání. "Byly případy, kdy byli údajně předvoláni, aby objasnili údaje, a okamžitě se pokusili je povolat. To je typické zejména pro Moskvu, ale vyskytuje se to i v regionech," řekl právník.
Ministerstvo obrany Ruské federace již dříve informovalo, že během podzimní branné povinnosti by mělo do armády nastoupit 135 tisíc Rusů ve věku 18 až 30 let. Současný odvod tak bude nejmasivnější od roku 2016, kdy se plánovalo poslat do služby 152 tisíc lidí.
Ruský prezident Vladimir Putin po vyhlášení mobilizace na podzim roku 2022 nařídil vytvořit jednotný digitální registr branců a elektronických předvolání, díky čemuž podle různých odhadů mohlo Rusko opustit 700 tisíc až 1 milion lidí. V dubnu 2023 hlava státu postavila elektronické předvolání na roveň papírovým a schválila omezení pro občany, kteří se vyhýbají odvodu.
