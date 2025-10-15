Čína desetinásobně zvýšila dodávky komponentů pro bojové drony do Ruska
15. 10. 2025
V letošním roce ruská armáda téměř převzala iniciativu od ozbrojených sil Ukrajiny ve válce dronů a po operaci k osvobození Kurské oblasti začala na frontě aktivně využívat drony s optickými vlákny. Nejtenčí kabel umožňuje obsluze ovládat zařízení bez obav, že jej nepřítel vychýlí z kurzu pomocí metod elektronického boje a zaruší signál. Proti takovým dronům je obtížné se bránit a mohou způsobit značné škody, říká Samuel Bendett z washingtonského Centra pro novou americkou bezpečnost. Ve skutečnosti odřízly normální zásobovací trasy pro ukrajinské jednotky na frontové linii a loví civilisty, kteří zůstávají ve městech na frontové linii.
Bez pomoci Číny by byl úspěch takových bezpilotních letounů mnohem menší. Podle čínské celní správy bylo v květnu a červnu do Ruska vyvezeno rekordní množství optických kabelů – 190 400 km a 208 000 km. A v srpnu toto číslo vyskočilo téměř desetkrát – na 524 800 km. Vysoká hodnota zásilek ve srovnání s jejich hmotností, zaznamenaná od konce roku 2024.
Drony s optickými vlákny mohou létat až 20 km. Pouze srpnové dodávky z Číny, pokud budou plně využity k výrobě dronů, by tak měly stačit pro 26 240 zařízení.
Čína také vyváží optické kabely na Ukrajinu, ale toto číslo nelze srovnávat s rozsahem dodávek do Ruska: v srpnu to bylo jen 115 km.
Také v létě, kdy Rusko výrazně zintenzivnilo bombardování ukrajinských měst a vyslalo více než 500 dronů při jednom náletu, čínské dodávky lithium-iontových baterií v červnu vyskočily na rekordních 54 milionů dolarů. Pravděpodobně se používají k pohonu dronů, protože Rusko nevyrábí mnoho elektrických vozidel a elektroniky – což jsou další hlavní využití této technologie, říká Webster.
Čína oficiálně přestala dodávat do Ruska hotové drony, ale vývoz komponentů pro ně potřebných ukazuje, že stále podporuje ruský vojensko-průmyslový komplex. "To je velmi důležité, nesmírně důležité," říká Kateryna Bondar, výzkumná pracovnice Centra pro strategická a mezinárodní studia. "Číňané zde hrají velkou roli, protože zde rádi propojují své výrobní linky."
Lehčí a delší kabely umožnily ruské armádě rozšířit rozsah útoků. Dne 5. října úřady Kramatorsku, který se nachází asi 20 km od frontové linie, ohlásily první útok dronu s optickým vláknem. Bondar říká:
"Když se podíváte na to, jak se mění frontová linie, Rusko zabírá území po částech rovnajících se vzdálenosti, kterou mohou letět bezpilotní letouny s optickými vlákny."
Celkový vývoz čínských výrobků v letošním roce přitom klesá. V prvních devíti měsících letošního roku činil pokles 10,6 % a v září se tržby v jüanech propadly o 21 %.
Zdroj v angličtině: ZDE
