Ješitný Trump běduje nad svou fotkou v magazínu Time
15. 10. 2025
„Nejhorší všech dob“: Trump kritizuje „super špatnou“ obálku časopisu Time
Navzdory pochvalnému článku si obálka vysloužila hněv amerického prezidenta kvůli kritice jeho vzhledu
The living Israeli hostages held in Gaza have been freed under the first phase of Donald Trump's peace plan, alongside a Palestinian prisoner release. The deal may become a signature achievement of Trump's second term, and it could mark a strategic turning point for the Middle… pic.twitter.com/0bZDABIDGj— TIME (@TIME) October 13, 2025
Je to pochvalný článek v publikaci, kterou Donald Trump dlouho velebil – až na jednu výjimku. Prezident prohlásil, že obálka je „možná nejhorší všech dob“.
Chvála časopisu Time na Trumpovu roli při zprostředkování příměří v Gaze, která byla hlavním tématem čísla z 10. listopadu, byla doprovázena fotografií prezidenta pořízenou zespodu a se sluncem za jeho hlavou.
Výsledek je podle něj „super špatný“.
„Časopis Time o mně napsal relativně dobrý článek, ale ta fotka je možná nejhorší všech dob,“ napsal Trump na Truth Social.
„Zmizely“ mi vlasy a pak mi na hlavě nechali něco, co vypadalo jako plovoucí koruna, ale extrémně malá. Opravdu divné! Nikdy jsem neměl rád fotografování zespodu, ale tohle je super špatná fotka a zaslouží si, aby se na ni upozornilo. Co to dělají a proč?“
Trump se netají svým přáním objevit se na obálce časopisu Time a loni se mu to podařilo čtyřikrát. Tato posedlost se projevila i v Trumpových golfových klubech – v roce 2017 ho časopis požádal, aby odstranil makety obálek vystavené v některých jeho nemovitostech.
Fotografie v nejnovějším vydání byla pořízena Graemem Sloanem pro Bloomberg v Bílém domě 5. října.
Úhel snímku Trumpovi příliš nelichotil, pokud jde o bradu a krk – příležitost, kterou si nenechal ujít kalifornský guvernér Gavin Newsom, jehož tiskové oddělení zveřejnilo na Twitteru verzi s pixelizovanou problematickou oblastí.
Mezitím se Trumpova stížnost dočkala obhajoby z neobvyklé strany: ředitelka informačního oddělení ruského ministerstva zahraničí se do debaty vložil a kritizoval „sebeobviňující“ výběr fotografie.
„Je to úžasné: fotografie prozrazuje mnohem více o těch, kteří ji vybrali, než o osobě na ní. Pouze nemocní lidé, lidé posedlí zlobou a nenávistí – možná dokonce perverzní – mohli vybrat takovou fotografii,“ napsala Maria Zacharova na Telegramu.
„A vzhledem k lichotivým fotografiím Bidena, které stejné vydání použilo na obálce, navzdory jeho fyzické slabosti, je tento příběh pro Time prostě sebeobviňující,“ řekla.
Odpověď na Trumpovy otázky – co dělali redaktoři Time a proč? – může souviset s kreativním zachycením pocitu moci, říká Carly Earl, obrazová redaktorka Guardian Australia.
„Samotná fotografie je technicky dobrá,“ říká. „Vybrali tento obrázek, protože chtěli, aby Trump vypadal hrdinsky. Pohled vzhůru na někoho vyvolává pocit jeho vznešenosti a Trumpův obličej skutečně vypadá zamyšleně a téměř andělsky. Fotografie Trumpa v tak klidném okamžiku se nevidí často – obrázek má v sobě jemnost.“
Trumpovy vlasy jako by „zmizely“, protože sluneční světlo za ním tuto část snímku přeexponovalo a vytvořilo efekt svatozáře, říká. A zatímco titulek článku dobře ladí s Trumpovým výrazem na snímku, „nemůžete vždy vyhovět subjektu“.
Diskuse