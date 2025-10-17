Finský ministr obrany: Rusko se připravuje na druhou fázi vojenské agrese
17. 10. 2025
Varoval, že i po skončení války proti Ukrajině zůstane Rusko pro Evropu reálnou hrozbou.
Häkkänen upozornil na modernizaci ruské armády a soustředění vojsk v blízkosti hranic jako na alarmující signály.
23. září, po případech ruského narušení vzdušného prostoru Polska, Estonska a Dánska, bylo na webových stránkách NATO zveřejněno prohlášení, ve kterém Aliance slíbila "rozhodnou" reakci na ruskou invazi a zdůraznila, že využije všech příležitostí k sebeobraně, včetně vojenských.
