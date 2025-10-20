"Amerika je unavená"

20. 10. 2025

Totální invaze Ruska na Ukrajinu téměř vyčerpala trpělivost amerického lidu a amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uvedla to tisková tajemnice šéfa Bílého domu Karoline Leavitt v rozhovoru pro Fox News.

Podle ní ve čtvrtém roce války "už dochází trpělivost". Trumpova mluvčí zopakovala požadavek na ruského prezidenta, aby uzavřel mírovou dohodu a "zastavil se tam, kde je".

Leavitt tvrdí, že jak během telefonátu s Vladimirem Putinem, tak během setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě 17. října Trump řekl, že válka trvá příliš dlouho a přináší příliš mnoho obětí.

"Oba rozhovory – s Putinem i Zelenským – byly vážné, ale přímé. Americký prezident řekl oběma stranám: válka trvá příliš dlouho, zemřelo příliš mnoho nevinných lidí. Amerika je unavená. Dost," řekla.

Současně tisková tajemnice naznačila, že Trump "se nikdy nevzdá", o čemž svědčí jeho vedení při dosažení příměří mezi Izraelem a Hamásem v pásmu Gazy. Americký vůdce je "doslova probuzen" a nepřetržitě pracuje na míru, zejména na Ukrajině, dodala.

