"Amerika je unavená"
20. 10. 2025
Podle ní ve čtvrtém roce války "už dochází trpělivost". Trumpova mluvčí zopakovala požadavek na ruského prezidenta, aby uzavřel mírovou dohodu a "zastavil se tam, kde je".
Leavitt tvrdí, že jak během telefonátu s Vladimirem Putinem, tak během setkání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Bílém domě 17. října Trump řekl, že válka trvá příliš dlouho a přináší příliš mnoho obětí.
"Oba rozhovory – s Putinem i Zelenským – byly vážné, ale přímé. Americký prezident řekl oběma stranám: válka trvá příliš dlouho, zemřelo příliš mnoho nevinných lidí. Amerika je unavená. Dost," řekla.
Současně tisková tajemnice naznačila, že Trump "se nikdy nevzdá", o čemž svědčí jeho vedení při dosažení příměří mezi Izraelem a Hamásem v pásmu Gazy. Americký vůdce je "doslova probuzen" a nepřetržitě pracuje na míru, zejména na Ukrajině, dodala.
