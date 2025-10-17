Poslanec Státní dumy navrhl snížit životní úroveň Rusů, aby se zlepšila demografie
17. 10. 2025
"Musíme jednou provždy zapomenout na dogma, že zlepšení materiálních podmínek pomůže vyřešit demografické problémy. Celá světová zkušenost říká pravý opak: čím lépe lidé žijí, tím méně rodí. Nejvyšší porodnost je v těch zemích, které jsou chudé, a nejhorší je tam, kde jsou bohaté," řekl Matvějčev.
Kritizoval i myšlenku materiální podpory rodin s dětmi: "Všechny ty řeči o tom, že 'dejte nám byty, dejte nám dávky, pak se uráčíme vás porodit' jsou samé lstivé." Matvějčev přirovnal potraty k vojenským ztrátám a poukázal na to, že "zabíjejí tolik lidí jako při speciální vojenské operaci". "Po legalizaci potratů v SSSR jsme sami zabili více lidí než Hitler," zdůraznil. Náměstek si stěžoval, že Rusové "žijí v přítomnosti" a "chtějí od života získat všechno" a ženy nyní dávají přednost kariéře před rodinou, za což podle něj "nikdo neunikne trestu".
Matvějčevův kolega Vitalij Milonov během diskusí řekl, že nejčastěji muži přesvědčují ženy, aby šly na potrat, a proto by podle jeho názoru "měla být věnována pozornost propagandě". Milonov dodal, že "skutečný muž vám nikdy nedovolí jít na potrat: doma je zákaz, nepustí vás ven, ale nedovolí vám jít na potrat."
Další poslanec, Nikolaj Nikolajev, obvinil Rusko z "napodobování ultraliberálních oponentů" a vyzval k "boji proti základní chybě systému". Zdůraznil, že ruská etika "je založena na pravoslaví", a proto "život dítěte musí být uznán ještě před narozením".
Na slyšení promluvil také Fjodor Lukjanov, který přirovnal právo ženy na potrat k plánu nacisty Heinricha Himmlera na vyhlazení sovětského obyvatelstva prostřednictvím propagandy potratů a antikoncepce. Navrhl zastavit spolupráci Ruska se Světovou zdravotnickou organizací, protože WHO uznává právo žen na umělé ukončení těhotenství.
Takové iniciativy jsou slyšet na pozadí rychle se zhoršující demografické situace v zemi. Podle Rosstatu se v prvním čtvrtletí roku 2025 počet narozených dětí snížil o 4 % ve srovnání s loňským rokem, na 288,8 tisíce dětí, což, jak upozornil demograf Alexej Rakša, bylo nejnižší od XVIII. až XIX. století. V roce 2024 se v Ruské federaci narodilo 1,222 milionu dětí, což je nejméně od roku 1999. Počet úmrtí ve stejné době činil více než 1,8 milionu lidí a přirozený úbytek obyvatelstva za rok činil téměř 600 tisíc lidí. Po těchto ukazatelích úřady utajily podrobné údaje o porodnosti a celkové populaci.
Mezitím národní projekt "Demografie", který zahájil Vladimir Putin v roce 2018, nepřinesl očekávaný výsledek: v období 2018-2023 míra úmrtnosti přesáhla porodnost o 3,4 milionu lidí.
Zdroj v ruštině: ZDE
