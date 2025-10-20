Setkání Putina s Trumpem v Budapešti je ostudou EU a NATO
20. 10. 2025
Šéfové Bílého domu a Kremlu budou diskutovat o osudu Ukrajiny na území Evropské unie, ale bez samotné Evropské unie. Několik zdrojů v evropské politice označilo nadcházející summit za "politickou noční můru" pro Evropskou unii, která izolovala Putina od začátku totální ruské agrese na Ukrajině a již uvalila 18 balíků sankcí proti ruské ekonomice.
Setkání v maďarském hlavním městě za účasti pravicově konzervativního prezidenta Viktora Orbána (který je považován za Trumpova spojence a agenta Kremlu v EU) staví zbytek evropských lídrů, vedení institucí EU a NATO do nepříjemné pozice. Aby některé země nedráždily Trumpa, budou muset Putinovi vydat zvláštní povolení k přeletu, a to navzdory zatykači od Mezinárodního trestního soudu za únosy ukrajinských dětí. Nebo bude muset podniknout mnohem delší cestu přes Středozemní moře, Černou Horu a Srbsko.
Místo bylo vybráno vědomě, "může být přínosem pro Ruskou federaci, protože prohlubuje trhliny v EU ve vztahu ke Kremlu," řekl El País jeden z evropských diplomatů. Pro Kyjev je volba místa také bolestivá: právě na základě Budapešťského memoranda z roku 1994 se Ukrajina vzdala jaderných zbraní výměnou za slib Moskvy uznat její územní celistvost – slib, který Putin v roce 2014 zničil.
Trump už Putina odměnil setkáním na Aljašce 15. srpna, které sice nevedlo k míru, ale vyvedlo šéfa Kremlu z izolace a vrátilo ho zpět k jednacímu stolu "pro dospělé" na globální scéně. Summit v Budapešti bude pro Putina ještě větším vítězstvím, a to již na evropské půdě.
Výzkumník demokracie z Harvardovy univerzity Alberto Alemanno poznamenává, že setkání v Budapešti demonstruje "strategické využití Maďarska jako nejslabšího článku v EU, jako geopolitického hráče". Podle něj samotná událost zmocní Orbána k tomu, aby mluvil jménem EU, i když jeho postoj k Ukrajině je opačný než postoj Bruselu, poznamenává expert.
Evropské společenství, které se dožaduje místa u jednacího stolu, je nejen bez něj, ale musí také "uklidit zbytky banketu a zaplatit účet za restauraci".
