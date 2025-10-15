USA zrušily víza šesti cizincům kvůli komentářům na sociálních sítích kritizujícím fašistu Charlieho Kirka
15. 10. 2025
Americké mnisterstvo zahraničí tvrdí, že nemá „žádnou povinnost“ přijímat cizince, kteří „oslavují ohavnou“ smrt krajně pravicového aktivisty
Ministerstvo zahraničí Donalda Trumpa v úterý oznámilo, že zrušilo víza šesti cizincům kvůli komentářům na sociálních sítích týkajícím se vraždy pravicového aktivisty Charlieho Kirka.
„Spojené státy nemají žádnou povinnost přijímat cizince, kteří přejí smrt Američanům,“ uvedlo ministerstvo zahraničí v prohlášení zveřejněném na X. „Ministerstvo zahraničí pokračuje v identifikaci držitelů víz, kteří oslavovali ohavnou vraždu Charlieho Kirka.“
Ministerstvo zahraničí poté uvedlo šest „příkladů cizinců, kteří již nejsou v USA vítáni“ v příspěvku na sociální síti vlastněné Elonem Muskem, Trumpovým sponzorem, který se před zakoupením webu dříve známého jako Twitter označoval za „absolutního zastánce svobody slova“.
Příspěvek obsahoval screenshoty a citáty lidí identifikovaných jako cizí státní příslušníci Argentiny, Brazílie, Německa, Mexika, Paraguaye a Jižní Afriky.
Žádná z těchto osob nebyla identifikována jménem, ale díky screenshotům bylo možné vysledovat totožnost dvou lidí, včetně jednoho, který byl konzervativci na X vybrán jako terč urážek.
„Charlie Kirk nebude pamatován jako hrdina,“ zněl jeden z komentářů zveřejněných na X. „Byl zneužit k vytvoření umělého hnutí bílých nacionalistických darebáků!“
Diskuse skončila prohlášením ministerstva zahraničí, že Trump a ministr zahraničí Marco Rubio „budou bránit naše hranice, naši kulturu a naše občany prosazováním našich imigračních zákonů. Cizinci, kteří zneužívají pohostinnost Ameriky a oslavují vraždu našich občanů, budou vyhoštěni.“
Minulý měsíc vyzval náměstek ministra zahraničí Christopher Landau uživatele sociálních médií, aby mu zasílali příspěvky kritizující Kirka, s tím, že je „znechucen tím, jak někteří na sociálních médiích chválí, racionalizují nebo zlehčují tuto událost, a nařídil našim konzulárním úředníkům, aby podnikli příslušné kroky“.
Administrativa již dříve zintenzivnila úsilí o identifikaci a potenciální vyhoštění tisíců zahraničních studentů, které obviňuje z účasti na nepokojích v podobě protestů proti masovému zabíjení palestinských civilistů v Gaze ze strany Izraele. Administrativa také požaduje, aby zahraniční návštěvníci zveřejnili své účty na sociálních médiích, aby je bylo možné zkontrolovat předtím, než jim bude umožněn vstup do země svobody.
V posledních měsících administrativa vyhostila jihoafrického velvyslance v USA za kritické komentáře na adresu Trumpa, zrušila vízum palestinskému prezidentovi Mahmúdu Abbásovi, který se měl zúčastnit Valného shromáždění OSN v New Yorku, a zrušila víza britskému punk-rapovému duu Bob Vylan.
Vláda také oznámila, že přezkoumává status více než 55 milionů držitelů víz do USA z důvodu možného porušení jejích standardů.
Diskuse