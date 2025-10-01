Vzkaz Zdeňka Svěráka pro mladé aneb demokracie jako prázdná absurdita
1. 10. 2025 / Boris Cvek
Zdeněk Svěrák natočil předvolební klip se vzkazem pro mladé lidi. Prý je třeba si vážit demokracie. Proč? Protože demokracie může za to, že můžeme svobodně volit za plentou. Naši předkové za ni umírali (umírali ovšem i za císaře pána nebo za Stalina). Prý se šíří světem názor, že lepší je silný vůdce než demokracie, a prý tomu mají mladí nevěřit.
Ale proč by proboha měli chtít demokracii? Přiznám se, že kdybych měl přijmout Svěrákovu argumentaci, budu demokracií pohrdat. Copak západní Evropa po druhé světové válce je místo, kde lidé zažili demokracii právě jako právo volit za plentou? To by se komunismus nikdy nezhroutil. Demokracie znamenala a dodnes ještě někde znamená nejvyšší kvalitu života v dějinách lidstva, tedy vysoce kvalitní a přístupné zdravotnictví, školství, špičkovou ekonomiku, inovace, práva žen a menšin, pomoc tělesně a duševně postiženým, kulturní pluralitu, barevnost, vzdělání, vědu, pokrok. O to se vedl boj mezi Západem a Sovětským svazem. To je to, proč Gorbačov nakonec kapituloval, zamiloval si západní společnost a chtěl v Sovětském svazu demokracii. Chtěl totiž blahobyt, vysokou kvalitu života pro sovětský lid.
Putin to nechce, chce jen uchránit své majetky a svůj krk (podobně jako Stalin). Na lidech mu nezáleží. Bojí se právního státu, který je jedním z úhelných kamenů, základů, předpokladů demokracie. A co my, co naše elity? Co vlastně chtějí? Lidi za plentou házející jim hlas? To je vše? To je demokracie?
Možná by pro mladé lidi bylo mnohem srozumitelnější zmínit třeba manželství pro všechny. To je pro ně asi velké téma. Ano, v Rusku to není. Není to ale ani u nás. Ve Skandinávii je to už dávno. Ve Španělsku od roku 2005, v Massachusetts od roku 2004. Na Slovensku a v Maďarsku kvůli tomu měnili ústavu. Možná by bylo dobré porovnat kvalitu života ve Skandinávii a v zemích V4. Nebo zmínit Vídeň a to, jak tam většina lidí bydlí v bytech tak či onak podporovaných z veřejných peněz. Jenže co by si asi pomysleli o naší demokracii?
