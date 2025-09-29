Zhruba 10 000 lidí před volbami vyjádřilo jasný postoj: Nechceme vládu extremistů
Pět dní před volbami do Poslanecké sněmovny se na Staroměstském náměstí v Praze sešlo zhruba 10 000 lidí, aby vyslali jasný signál: Česká republika si přeje demokratickou a svobodnou budoucnost, ne vládu extremistů. Shromáždění Zabraňme vládě extremistů, pořádané Milionem chvilek pro demokracii, navázalo na výzvu, kterou podepsalo už téměř 50 000 občanů. Hlavní poselství znělo jednoznačně: běžte k volbám a rozhodněte o budoucnosti naší země.
Spolek Milion chvilek pro demokracii, který shromáždění uspořádal označil sílící vliv extremistických a populistických sil za zásadní ohrožení české demokracie i stability celé Evropy. Organizátoři i řečníci zdůraznili, že letošní volby rozhodnou o tom, zda Česká republika zůstane pevnou součástí demokratického světa, nebo se vydá cestou, která by otevřela dveře extremistům a populistům. Účastníci shromáždění dali najevo, že si přejí budoucnost zakotvenou v EU, NATO a demokratických hodnotách.
„Teď není čas to vzdát a nejít k volbám. Je čas postavit se za svobodu a demokracii. Řekněme ,ne’ extremistům. ,Ne’ nás totiž vymezuje a definuje. Určuje, kdo jsme jako země a jako lidé,” řekl Lukáš Hilpert, předseda spolku Milion chvilek pro demokracii.
Aktuální situaci u našich nejbližších sousedů popsala Katarína Batková, výkonná ředitelka nevládní organizace VIA IURIS: „Štvrtá vláda Roberta Fica na Slovensku systematicky útočí na všetkých, ktorí sú nositeľmi slobody a strážcami demokracie – na nezávislé médiá, otvorenú kultúru a občiansku spoločnosť. Nech už voľby u vás dopadnú akoľkovek, spojte sa a držte spolu. V demokracii pochádza moc od občanov, stále máte možnosť rozhodnúť, či chcete ísť Slovenskou cestou. Využite a choďte voliť.“
„Nesmíme si nechat namluvit, že to populisté a extremisté s námi myslí dobře. Nemyslí. Chtějí nás lží a nenávistí zmást a rozeštvat. Nesmíme jim to ale dovolit. Musíme si za pár dnů zvolit demokratické strany. Nic není důležitější,“ řekla Klára Šimáčková Laurenčíková, zmocněnkyně vlády pro lidská práva.
Během akce na podiu vystoupila řada dalších známých osobností z oblasti kultury, občanské společnosti, vědy i sportu. Mezi řečníky byli například Marek Orko Vácha, katolický kněz a pedagog, Věra Roubalová Kostlánová, psychoterapeutka a bývalá mluvčí Charty 77, Václav Marhoul, režisér, Petr Ludwig, podnikatel a autor, Martin Mejstřík, jeden z vůdců Sametové revoluce, Karel Paták, analytik, Tomáš Dvořák, autor blogu Dnes na Ukrajině, Jan Hrušínský, herec a ředitel Divadla Na Jezerce, Šimon Bilina, herec a zpěvák, Vavřinec Hradilek, kajakář, a Kuba Ryba, zpěvák a baskytarista kapely Rybičky 48.
Výzva pokračuje
Výzvu „Ne vládě extremistů“ lze nadále podepisovat online na www.neextremistum.cz. V současné době nasbírala už více než 45 000 podpisů od občanů, kteří nechtějí odejít pryč z NATO a EU. Tito lidé jsou ochotni se za demokracii v našem státě postavit.
Shromáždění na Staroměstském náměstí se stalo nejen výrazným občanským gestem, ale také setkáním lidí napříč generacemi a profesemi. Spojila je společná obava o budoucnost země i odhodlání aktivně se podílet na jejím směřování. Atmosféra celé akce ukázala, že veřejná solidarita, vzájemný respekt a odhodlání bránit demokratické hodnoty zůstávají silou, která dokáže spojovat i v nejistých časech.
Milion chvilek pro demokracii je občanský spolek, který podporuje demokratické hodnoty, odpovědnou správu věcí veřejných a aktivní občanství v České republice. Podporuje prostor pro otevřený dialog, respekt a spravedlnost. Jeho aktivity sahají od veřejných shromáždění přes vzdělávací programy až po podporu občanské angažovanosti. Spojuje lidi, kterým záleží na svobodné a férové společnosti, a vytváří prostor pro diskusi i společné hledání řešení.
