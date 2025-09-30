Trump a Netanjahu Hamásu: přijměte mírový plán pro Gazu, nebo budete čelit následkům
30. 9. 2025
Oba tvrdí, že návrh představuje novou kapitolu, ale izraelský premiér hrozí, že „dokončí práci“, pokud představitelé Hamásu nebudou souhlasit
Donald Trump a izraelský premiér Benjamin Netanjahu dali Hamásu ultimátum a varovali militantní skupinu, aby přijala jejich 20bodový mírový plán pro Gazu, nebo čelila následkům.
Oba lídři se v pondělí setkali v Bílém domě ve Washingtonu a poté uspořádali společnou tiskovou konferenci, na které svůj návrh označili za historický průlom a novou kapitolu pro Blízký východ.
Bylo však zřejmé, že Hamás nebyl konzultován a jeho postoj k podmínkám zůstal nejistý. Představitel Hamásu Mahmúd Mardawi uvedl, že skupina plán ani neobdržela, informovala agentura Reuters.
Trump i Netanjahu dali jasně najevo, že Hamásu v této věci nedávají na výběr. Pokud skupina odmítne, řekl Trump novinářům, „Izrael bude mít mou plnou podporu, aby dokončil zničení hrozby Hamásu."
„Doufám však, že se dohodneme na míru, a pokud Hamás dohodu odmítne... Bibi, budete mít naši plnou podporu, abyste udělal, co bude třeba,“ dodal Trump.
Izraelský premiér zlověstně prohlásil: „Pokud Hamás váš plán odmítne, pane prezidente, nebo pokud ho údajně přijme a pak udělá vše pro to, aby mu zabránil, Izrael dokončí práci sám. Lze to udělat snadným způsobem nebo těžkým způsobem, ale bude to provedeno.“
Netanjahu dodal: „Dali bychom přednost snadnému způsobu, ale musí to být provedeno. Všechny tyto cíle musí být dosaženy, protože jsme nevedli tuto hroznou válku a neobětovali nejlepší z našich mladých mužů, aby Hamás zůstal v Gaze a znovu a znovu nás ohrožoval těmito hroznými masakry.“
Ani jeden z nich neodpovídal na otázky novinářů. Bílý dům dříve zveřejnil 20bodový plán zaměřený na ukončení války v palestinské enklávě, která vypukla po smrtícím útoku 7. října 2023.
Požaduje příměří, výměnu rukojmích držených Hamásem za palestinské vězně držených Izraelem, postupný odchod Izraele z palestinské enklávy, odzbrojení Hamásu a přechodnou vládu vedenou mezinárodním orgánem.
Trump řekl: „Pokud Hamás tento návrh přijme, bude to znamenat okamžité propuštění všech zbývajících rukojmích, v žádném případě však ne později než do 72 hodin... Rukojmí se vrátí.“
Plán také požaduje, aby Hamás složil zbraně a vzdal se vlády v pásmu. Členové Hamásu, kteří se zaváží k mírovému soužití, dostanou amnestii a budou moci zůstat v Gaze, nebo jim bude poskytnut bezpečný průchod do přijímajících zemí.
Trumpův plán by také zřídil dočasnou správní radu, které by předsedal sám Trump a jejíž členem by byl i bývalý britský premiér Tony Blair.
Trump řekl: „Abychom zajistili úspěch tohoto úsilí, můj plán požaduje vytvoření nového mezinárodního dozorčího orgánu – Rady míru –, které bude předsedat, nikoli na mou žádost … gentleman známý jako prezident Donald J. Trump Spojených států.“
Dříve uniklý 21stránkový návrh dokumentu, který viděly britský deník Guardian a izraelský deník Haaretz, ukázal, že poválečná správní rada Gazy by odsunula klíčové palestinské politické osobnosti na vedlejší kolej a zároveň by svému předsedovi udělila významnou pravomoc ve většině klíčových otázek.
Prezident vyvolal počátkem tohoto roku rozruch, když hovořil o přeměně Gazy na „Rivieru Blízkého východu“, která by vyžadovala masivní finanční investice a etnické čistky Palestinců.
V pondělním 20bodovém plánu se uvádí, že „Trumpův plán hospodářského rozvoje na obnovu a oživení Gazy bude vytvořen svoláním panelu odborníků, kteří pomohli zrodit některé z prosperujících moderních zázračných měst na Blízkém východě“.
Zároveň se však uvádí: „Nikdo nebude nucen opustit Gazu a ti, kteří chtějí odejít, tak budou moci učinit a budou se moci vrátit.“
Na společné tiskové konferenci ve státní jídelně, na pozadí americké a izraelské vlajky, Trump řekl, že jsou „více než blízko“ k uzavření těžko dosažitelného mírového dohody a že doufá, že ji přijmou i militanti Hamásu.
„Ještě jsme úplně neskončili. Musíme získat Hamás, ale myslím, že to dokážou. Nyní je tedy na Hamásu, aby přijal podmínky plánu, který jsme dnes předložili.“
Trump dodal: „Chtěl bych také poděkovat premiérovi Netanjahuovi za to, že s plánem souhlasil a věří, že pokud budeme spolupracovat, můžeme ukončit smrt a ničení, které jsme viděli po tolik let, desetiletí, dokonce století, a začít novou kapitolu bezpečnosti, míru a prosperity pro celý region.“
Při své čtvrté návštěvě Bílého domu od Trumpova návratu do úřadu v lednu se pravicový izraelský vůdce snažil upevnit nejdůležitější vztah své země poté, co minulý týden řada západních vůdců formálně přijala palestinskou státnost navzdory USA a Izraeli.
Trump, který ostře kritizoval uznání palestinské státnosti jako odměnu pro Hamás, usiloval o Netanjahuův souhlas navzdory izraelským obavám ohledně některých částí plánu.
Washington představil svůj mírový plán arabským a muslimským státům na okraji valného shromáždění OSN minulý týden a Trumpovým hlavním cílem v pondělí bylo pokusit se překlenout zbývající rozdíly s Netanjahuem. Zdá se, že se mu to podařilo.
Izraelský premiér řekl: „Podporuji váš plán na ukončení války v Gaze, který splňuje naše válečné cíle. Přivede zpět do Izraele všechny naše rukojmí, rozloží vojenské schopnosti Hamásu, ukončí jeho politickou vládu a zajistí, že Gaza již nikdy nebude představovat hrozbu pro Izrael.“
Dodal: „Hamás bude odzbrojen. Gaza bude demilitarizována. Izrael si v dohledné budoucnosti ponechá odpovědnost za bezpečnost, včetně bezpečnostního perimetru. A konečně, Gaza bude mít mírovou civilní správu, která nebude řízena ani Hamásem, ani Palestinskou samosprávou.“
Ale zjevná absence Hamásu při jednání vyvolala otázky ohledně vyhlídek na úspěch této nejnovější iniciativy.
V pondělním prohlášení Blair řekl: „Prezident Trump předložil odvážný a inteligentní plán, který, pokud bude schválen, může ukončit válku, přinést okamžitou úlevu Gaze, šanci na lepší a světlejší budoucnost pro její obyvatele a zároveň zajistit absolutní a trvalou bezpečnost Izraele a propuštění všech rukojmí."
„Nabízí nám nejlepší šanci ukončit dva roky války, utrpení a strádání, a děkuji prezidentu Trumpovi za jeho vedení, odhodlání a odhodlání.“
Netanjahu se oficiálně omluvil svému katarskému protějšku za nedávný vojenský útok zaměřený na představitele Hamásu v emirátu v Perském zálivu, který rozzuřil arabské vůdce a vyvolal vzácnou kritiku Izraele ze strany USA.
Podle Bílého domu Netanjahu zavolal katarskému premiérovi šejku Mohammedovi bin Abdulrahmanovi Al Thanimu, když se setkal s Trumpem.
Trump popsal rozhovor mezi izraelským a katarským lídrem jako „upřímný“ telefonát.
„Jako první krok premiér Netanjahu vyjádřil hlubokou lítost nad tím, že izraelský raketový útok proti cílům Hamásu v Kataru neúmyslně zabil katarského vojáka,“ uvedla Bílý dům ve svém prohlášení. „Dále vyjádřil lítost nad tím, že Izrael při útoku na vedení Hamásu během vyjednávání o rukojmích porušil katarskou suverenitu, a potvrdil, že Izrael v budoucnu takový útok neprovede.“
Netanjahu novinářům dodal: „Izrael mířil na teroristy, nemířil na Katar, a samozřejmě litujeme ztráty katarského občana, který nebyl naším cílem.“
Předchozí snahy o příměří podporované USA selhaly kvůli neschopnosti překlenout propast mezi Izraelem a Hamásem a Netanjahu slíbil, že bude pokračovat v boji, dokud nebude Hamás zcela rozpuštěn.
Rozhovory v Bílém domě se konaly v pondělí, kdy izraelské tanky pronikly hlouběji do centra města Gaza. Izrael zahájil jednu ze svých největších ofenziv v této válce a Netanjahu prohlásil, že jeho cílem je zničit Hamás v jeho posledních baštách. Válka zanechala velkou část Gazy v troskách a způsobila závažnou humanitární krizi.
Zdroj v angličtině ZDE
