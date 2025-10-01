NATO zvažuje plán sestřelování ruských letadel
1. 10. 2025
čas čtení
1 minuta
NATO je připraveno zvážit posílení pravidel nasazení na svém východním křídle, což zahrnuje nejen doprovod ruských letadel během jejich pronikání do spojeneckého vzdušného prostoru, ale také jejich sestřelování. Informoval o tom zdroj mezi nejvyššími veliteli aliance.
Publikace připomněla incidenty s invazí ruských dronů a vojenských letadel v Polsku, Estonsku, Rumunsku a podezřelou aktivitu bezpilotních letounů v dalších zemích v poslední době. V reakci na to NATO uvedlo, že zvyšuje svou ostražitost kolem Baltského moře. Nebylo však dosaženo jednoty mezi Evropany ohledně účelnosti sestřelování objektů pocházejících z Ruska ve vzdušném prostoru spojenců.
Nyní letecká hlídka NATO vyprovází ruská vojenská letadla mimo spojenecký vzdušný prostor, pokud nepředstavují jasnou hrozbu.
Předseda Vojenského výboru NATO Giuseppe Cavo Dragone poznamenal, že přechod od leteckých hlídek k protivzdušné obraně je jednou z "možností" pro Alianci, ale je ještě "příliš brzy" na takové rozhodnutí.
Zdůraznil, že tyto vpády jsou nedávnými událostmi a jsou stále vyšetřovány. V závislosti na výsledku vyšetřování může být sestřelení ruských letadel jedním z řešení, ale "ne jediným".
Diplomaté z Británie, Francie a Německa ujistili představitele v Moskvě, že poznámky NATO "nebyly prázdnou rétorikou". Také se objevily náznaky, že některá nedávná narušení vzdušného prostoru NATO mohla být závažnější, než se původně odhadovalo.
Zdroj v angličtině: ZDE
364
Diskuse