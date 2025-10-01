Ruský Afrika Korps po Prigožinově smrti ve své misi selhal

Keňské úřady zatkly podezřelého z vyslání obyvatel země do války proti Ukrajině
1. 10. 2025V Keni soud rozhodl o vzetí na 10 dní do vazby podezřelého z organizování vyslání Keňanů do války na Ukrajině v rámci ruské armády. Informuje o tom BBC.
Došlo to tak daleko, že junty ve střední Africe se opět začaly obracet na Američany a Francouze, které předtím vyhnaly, aby jim pomohli zajistit bezpečnost.
Vliv Ruska ve státech Sahelu na okraji Sahary, jako je Mali, Burkina Faso, Niger, Súdán, a také ve Středoafrické republice (SAR), slábne. Poté, co se Prigožinovi žoldnéři ze společnosti Wagner stali díky své brutalitě v regionu impozantní silou, přispěly ruské akce v posledních letech mimo jiné ke zhoršení bezpečnostní situace, tvrdí odborníci, západní vojenští a obranní představitelé. Podle Afrického centra pro strategická studia zemřelo v Sahelu za poslední rok v důsledku akcí islamistických rebelů téměř 11 000 lidí, asi polovina byla zabita při střetech.
Vojenské junty v Mali, Nigeru a Burkině Faso, které v posledních třech letech vyhostily americké a francouzské vojáky a přijaly vojenskou pomoc od Moskvy, včetně boje proti al-Kájdě a Islámskému státu, zažívají "syndrom frustrace", řekl vysoký americký vojenský představitel. Podle něj "začínají žádat o pomoc – zejména Malijci". Problémy Ruska v Africe poukazují na limity jeho vlivu, zejména když jeho nejlepší vojenské jednotky bojují na Ukrajině, tvrdí evropští bezpečnostní činitelé.
Asi tisíc wagnerovských žoldáků poprvé dorazilo do Mali na konci roku 2021 a začalo dostávat 10 milionů dolarů měsíčně za pomoc v boji proti islamistům. I když se jejich akce zprvu zdály účinné, skončily tím, že položily základy pro ruské fiasko, podle vyšetřování zveřejněného v srpnu Sentry, skupinou vytvořenou hercem Georgem Clooneym a bojovníky proti nezákonným finančním transakcím a korupci. Nekoordinované a brutální žoldnéřské nájezdy na civilní osady "vytvořily chaos a strach v malijské vojenské hierarchii", donutily informátory zdržet se spolupráce a vytvořily příležitosti pro nábor džihádistů, uvádí vyšetřování.
V červnu opustili zemi žoldnéři Wagnerovy skupiny. Justyna Gudzowska, generální ředitelka společnosti Sentry, říká:
"Wagnerovy neúspěchy v Mali by měly sloužit jako varování ostatním režimům v Africe, že Rusko není ani spolehlivým partnerem, ani rychlým řešením."
Afrika Korps ministerstva obrany nahradil žoldáky Wagnerovy soukoromé vojenské společnosti, ale o něco více než týden později byl přepaden konvoj skládající se z jeho bojovníků a malijských vojáků. Asi polovina ze 40 obrněných vozidel byla zničena a desítky bojovníků byly zabity, podle evropských představitelů.
Vydělávat peníze využíváním místních zdrojů a uzavíráním smluv s úřady bylo jedním z hlavních cílů žoldnéřů Wagnerovy skupiny. Ale například v Mali nikdy nezačali rozvíjet velké ložisko zlata, protože nemohli zajistit jeho bezpečnost. "Zdá se, že žoldnéři Wagnerovy skupiny byli měsíce bez výplaty a neměli přístup k atraktivním přírodním zdrojům," uvádí se ve zprávě Sentry. Nasazení ruských žoldáků v Mali nebylo "výhodnou investicí ani pro jednu stranu", uzavírají jeho autoři.
V Súdánu, kde probíhá občanská válka, Wagner pod vedením Prigožina těžil zlato ve spolupráci s vůdcem rebelů Muhamadem Hamdanem Dagalem, kterého Spojené státy obviňují z genocidy. Když byl v srpnu 2023 zavražděn Prigožin, Moskva podle místních aktivistů a obyvatel poslala nové stíhačky, aby střežily doly a zajistily, že budou chráněny protiletadlovými děly rozmístěnými kolem nich.
Snahy byly neúspěšné. Podle místních obyvatel ozbrojenci blokovali dodávky paliva, organizovali zábory a bránili dělníkům dostat se do dolů. Důl byl opakovaně napaden súdánskými vládními letadly a ruská armáda jej nakonec v květnu opustila.
Wagnerovi žoldnéři založili ve Středoafrické republice rozsáhlé obchody, od těžby zlata až po prezidentskou ochranku, odkud šířili svůj vliv do dalších zemí na kontinentu. Podle evropských představitelů Moskva požaduje, aby prezident Faustin-Archange Touadéra nahradil dohody s žoldáky smlouvami s Afrika Korpsem. Sám Touadéra nedávno řekl Financial Times, že Rusko spolu s Rwandou pomohlo "ochránit demokracii a lid" ve Středoafrické republice, když odrazili ofenzívu rebelů během nestability kolem voleb v roce 2020.
Zároveň si ale Touadéra nechce přiznat, že jeho země je závislá na Rusku. "Vítáme každého, kdo s námi chce spolupracovat," řekl a zmínil plány na prodej licencí na těžbu lithia, uranu, diamantů, zlata a výstavbu železnice.
Moskvě se dosud nepodařilo nahradit žoldáky Wagnerovy skupiny ve Středoafrické republice, kde je jich asi 1 500, Afrika Korpsem, řekl FT Samuel Ramani z Royal United Services Institute (RUSI):
"On (Touadéra) se snaží distancovat od myšlenky, že Středoafrická republika prodala svou suverenitu Rusku."
Noví ruští kontraktoři, kteří se objevili ve Středoafrické republice, většinou sedí v kasárnách a cvičí místní armádu, řekli WSJ evropští bezpečnostní činitelé. Místo toho v červenci navštívil zemi velitel francouzských sil v Africe, generálmajor Pascal Yanny, aby projednal obnovení vojenského výcviku. Poté podle francouzského velvyslanectví odjeli zaměstnanci bezpečnostních sil Středoafrické republiky na výcvik do Francie.
V Burkině Faso, podle evropských zdrojů, malý kontingent Afrika Korpsu cvičí místní armádu v létání s bezpilotními letouny a chrání vůdce junty Ibrahima Traorého. Ale on, navzdory svým setkáním s Vladimirem Putinem, dal jasně najevo, že junta chce, aby ruská přítomnost zůstala malá.
V květnu 2024 dorazil do Burkiny Faso oddíl 300 bojovníků, ale o tři měsíce později byli povoláni zpět do války na Ukrajině.
Další země s ruskou přítomností se snaží obnovit dřívější vazby.
V Nigeru po převratu v roce 2023 nová vláda vyhostila protiteroristické jednotky Francie a Spojených států a přijala ruské vojenské instruktory. Nedávno však do hlavního města přijel americký obranný dodavatel Erik Prince, který má vazby na Donalda Trumpa, a nabídl protiteroristické služby, řeklo WSJ několik lidí obeznámených s touto záležitostí.
V červenci navštívil Mali Rudolf Atallah, poradce Trumpovy administrativy pro boj s terorismem, aby nabídl americkou pomoc.
Zdroj v angličtině: ZDE
