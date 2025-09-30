Channel 4 News: Tohle není žádná dohoda, Trumpův stejně diletantský přístup ke Gaze jako k Ukrajině
Měli schůzku, během které se jim podařilo spojit se po telefonu s katarským premiérem. Benjamin Netanjahu se mu prý omluvil za útok, který Izrael provedl na Dauhá, aby se pokusil zasáhnout tamní vedení Hamásu. Donald Trump byl velmi rozzlobený kvůli tomuto útoku. Chce, aby mezi těmito zeměmi existovaly diplomatické vztahy, a padl návrh, že by se k tomu mohlo směřovat. Ale pak, jak říkáte, tato dohoda z Bílého domu, kterou nazývají Trumpovým komplexním plánem na ukončení konfliktu v Gaze. Většina z ní je podle očekávání, ale jsou v ní některé formulace, které budou znepokojovat, včetně myšlenky, že izraelská invaze bude v tuto chvíli pozastavena, nikoli zcela zastavena. Myslím, že mezi oběma stranami stále existují poměrně velké rozdíly, a proto bychom v této fázi měli být pravděpodobně velmi opatrní. Donald Trump se považuje za mírotvůrce, ale může skutečně pomoci vyřešit tento neřešitelný konflikt?
"Pane prezidente Trumpe, věříte, že v Gaze brzy nastane mír?"
Reportérka: Velmi věřím, řekl před čtvrtou návštěvou Benjamina Netanjahua v Bílém domě v tomto roce. Někteří si myslí, že Trump je jediný politik, který může přesvědčit Izraelce, aby zastavili scény jako tyto. Obyvatelé Gazy kladivy a lopatami zoufale hledají oběti po dalším útoku, který se odehrál včera. Útoky trvají téměř dva roky od útoku Hamásu 7. října. Může se to změnit?
Před vstupem do Bílého domu vyjádřil Netanjahu ve Fox News optimismus:
"Doufám, že se nám to podaří, protože chceme osvobodit naše rukojmí. Chceme se zbavit vlády Hamásu, odzbrojit je, demilitarizovat Gazu a vytvořit novou budoucnost pro obyvatele Gazy i Izraelce a pro celý region."
Reportérka: Jaký je tedy tento nejnovější mírový plán? O víkendu byly zveřejněny podrobnosti 21 bodů předložených Američany, včetně toho, že konflikt by okamžitě skončil a Izrael by zastavil všechny operace. Všichni izraelští rukojmí, živí i mrtví, by byli vráceni.í. Stovky palestinských vězňů by také byly propuštěny. Gazu by spravovala dočasná přechodná vláda pod mezinárodním orgánem. Palestinská samospráva by měla pouze mnohem menší roli. Hamás by se nepodílel na žádné budoucí správě, ale jeho vůdcům by byla udělena amnestie.
Souhlasíte s amnestií pro Hamás?
Netanjahu: "Ano, pokud ukončí válku a propustí všechny rukojmí, propustíme je."
Takže je tu určitá naděje, ale v Gaze pokračuje naprostá beznaděj.
Žena v Gaze: "Situace je zde velmi špatná a obáváme se, že sem vtrhnou a napadnou nás. Sestry a já žádáme o odjezd na jih, ale potřebujeme doklad, aby nám poskytli sanitku k přepravě mých dětí. Sedíme tu v pasti smrti."
"Ano, nezabývám se optimismem ani pesimismem."
A ve Washingtonu, D.C., Aaron David Miller, který pracoval jako vyjednavač pro Blízký východ v republikánských a demokratických vládách, přináší dávku reality:
"Možná jsme blíž než kdy jindy, ale moje zkušenosti z izraelsko-palestinských jednání, za relativně normálních okolností, ne mezi Izraelem a Hamásem, mi říkají, že se budou hádat o každé období, každou čárku, a přechod z jedné fáze do druhé bude nesnesitelně obtížný a bolestivý."
Reportérka: To, že Izrael a Hamás jsou nesmiřitelní, je realita, která se v posledních dnech jasně projevila. S tímto prohlášením Hamásu na CNN:
"Izrael je podle mě zemí terorismu."
A toto prohlášení Netanjahua na Valném shromáždění OSN v New Yorku.
"Palestinská samospráva platí teroristům za zabíjení židů."
Proto i v této chvíli naděje tolik lidí obává, že hrůzy této války budou pokračovat i ve třetím roce a každý den budou umírat další lidé.
Moderátorka: Jedním z aspektů této dohody je slib, který prezident Trump dal arabským vůdcům minulý týden, kdy zdůraznil, že nedovolí anexi okupovaného Západního břehu. To je dlouhodobým cílem Netanjahuových krajně pravicových spojenců, ale mohlo by to ohrozit Abrahamovy dohody, které normalizovaly vztahy mezi Izraelem a některými arabskými státy. Mezitím se od 7. října dramaticky zvýšila expanze izraelských osadníků a některé palestinské vesnice čelí pravidelným násilným útokům. Náš zahraniční korespondent Paraic O'Brien navštívil Masafer Yatta, vesnici, která se objevila v oscarovém dokumentu No Other Land. Jeho reportáž obsahuje znepokojivé záběry.
Reportér: Útoky osadníků na Palestince v Masafer Yatta jsou nyní tak běžné, že na násilí reagují již rutinně. Nejprve místní palestinský starosta Mohammed Rabbi zahlédne vozidla osadníků, která se shromažďují podél hřebene kopců. Poté je prostřednictvím hlasové zprávy v místní skupině WhatsApp vyslán tísňový signál. My se s autem otáčíme a zamíříme k místní mešitě.
Na cestě starosta zahlédne svého přítele Muhammada de Babesha, který se schovává v křoví. Tato rutina je natolik běžná, že se v ní uplatňuje jakýsi černý humor.
"Když jste uviděl přijíždět naše auto, utekl jste do křoví, protože jste si myslel, že jsme osadníci?"
Když dorazíme k mešitě, muži se shromáždili s holemi, pochodněmi a fotoaparáty v mobilních telefonech proti osadníkům a jejich poloautomatickým zbraním. A přímo za nimi stojí izraelská armáda a policie. Palestinci nám řekli, že osadníci se pravidelně scházejí na hřebeni. Někdy útočí, někdy ne, ale vždy si pohrávají s lidmi dole. Když se rozkřikne zpráva o možném bezprostředním útoku, ženy a děti se schovávají v beduínských jeskynních obydlích, kde žili jejich předkové.
Bara Hamamde se snaží děti zabavit před dalším možným útokem osadníků. Pomáhá jí v tom televizní štáb v jejich jeskyni.
Venku bylo díky zatmění Měsíce obzvláště temno. Obavy, Krvavý Měsíc podle jména, Krvavý Měsíc podle povahy.
Je tu ještě jeden důvod, proč byla tato noc obzvláště napjatá. Dva dny před naším příjezdem napadlo asi 30 osadníků obyvatele toho, co zbylo z vesnice Kalat al-Daba. V květnu bylo toto místo opět zničeno izraelskými buldozery, ale někteří lidé se vrátili a začali s obnovou. Mezi nimi byla i Zainab Dabase a její rodina, lidé, kteří se zotavovali z jednoho z nejnásilnějších útoků v Kalat al-Daba za poslední měsíce. Zainab byla spolu se svým manželem a dětmi ve své chatrči, když to začalo. Zotavují se u příbuzných. Její manžel je stále v nemocnici.
Před útokem došlo k hádce mezi osadníky a obyvateli ohledně toho, kde mohou pást ovce, což je zde běžná záležitost. Těsně před půlnocí pak dorazil dav z předních stanovišť a vtrhl do Zainabina domu. Měli gumové obušky a pepřový sprej. Když na ni pršely rány, Zainab viděla, jak jeden z osadníků udeřil do horní části kolébky, kde leželo její tříměsíční dítě Yakin. Zlomili Zainab zápěstí, když tu koilébku chránila.
Následky útoku natočili aktivisté. Zaynabin starý otec byl také těžce zraněn. Je stále v nemocnici a je velmi slabý. Její matka bydlí u rodiny. Její manžel podstoupil operaci a také je stále v nemocnici. Ani chlapci nebyli ušetřeni. A to nemůžete držet své dítě v náručí se zlomenými končetinami, protože jste se ho snažili chránit.
Počet osad a předních stanovišť kolem Kalat al-Daba se od útoků 7. října zdvojnásobil.
Ale kdo přesně se té noci zaměřil na tuto rodinu? Toto je krátký film vyzývající k darům na podporu rozšiřování židovských osad. Žánr osadníků spaghetti western. Dva Palestinci, kteří byli svědky útoku, tohoto muže samostatně identifikovali jako jednoho z osadníků přítomných té noci. Jeho dům má výhled na Kalat al-Daba. Dům je satelitem nedaleké osady Mitsbah Yair, která je nelegální podle mezinárodního i izraelského práva. Hledání jednotlivého osadníka v této situaci je nebezpečné, proto se spoléháme jen na záznam z palubní kamery v našem autě. Izraelský voják nás pustil a my vjeli do zavedené osady. Osada Yohariba Sheba je o něco dál v poušti.
Než se tam ale dostaneme, potkáváme jeho otce Mattyho, který řídí bílé auto v levém rohu obrazovky. Jdeme na to. V roce 2004 byl Matty Schabo odsouzen ke dvěma letům vězení za držení výbušnin a zbraní ukradených izraelské armádě. Z rozhovoru s ním je jasné, že je pro nás čas odejít. Zeptal se: „Kdo vás sem pustil? A co tady děláte?“
Podařilo se nám však získat telefonní číslo jeho syna. Haló? Yorive, tady Paraic O'Brien. Dva svědci nám řekli, že jste byl přítomen při útoku v Kalat al-Daba. Byl jste tam a zaútočil jsi na tu rodinu? Zavěsil.
Yoy Yariv byl ale mnohem méně plachý, když ho nedávno interviewovali, když dostal zdarma terénní vozidlo od izraelského ultranacionalistického osadníka a ministra financí Bezelola Smotriche, což je součástí snahy této vlády legalizovat a rozšířit židovské osady. Takto Yo-Yo Riv Shabo používá tato vozidla. A jablko extremisty nepadá daleko od stromu. Jeho otec Matti byl zatčen za držení výbušnin během druhé intifády, nedlouho poté, co byla zastřelena jeho 10měsíční neteř. Shalavet Pas byla zabita na této ulici v Hebronu kulkou palestinského militantního odstřelovače v roce 2001. A tak se koloběh násilí točí stále rychleji a rychleji. Izraelská vláda nyní prohlašuje, že chce zcela anektovat Západní břeh. Militantní osadníci budou v čele prosazování této vládní politiky, stejně jako v Kalat al-Daba. A pokud k tomu dojde, více rodin skončí schovaných v jeskyních. Více životů a zlomených kostí. A více dětí bude s úsměvem předpokládat, že násilí je jen rutina.
Moderátorka: Vraťme se nyní k tiskové konferenci v Bílém domě s prezidentem Trumpem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Stále ještě probíhá. Trump prohlásil, že jsme velmi blízko dohodě o příměří v Gaze, a poděkoval Netanjahuovi za souhlas s jeho plánem, který Bílý dům zveřejnil před krátkou dobou. Více informací nám poskytne Anushka, která je opět před Bílým domem. Anushko.
Reportérka: Jak jste řekla, na tiskové konferenci zazněla řada velmi pozitivních slov. Prezident Trump vystoupil krátce poté, co Bílý dům zveřejnil další podrobnosti, včetně myšlenky, že pásmo Gazy by mělo být řízeno jakousi mezinárodní organizací, která by se jmenovala Rada míru. A hádejte, kdo by ji měl předsedat? Donald Trump sám. Říká, že to nechtěl dělat. Byl o to požádán. Ale nakonec souhlasil. Spolu s dalšími mezinárodními osobnostmi, včetně bývalého britského premiéra Tonyho Blaira. Je zřejmé, že se setkal s Benjaminem Netanjahuem a během toho hovořil s katarským premiérem, takže jsou zde někteří hráči, kteří s tím souhlasili. Poslechněme si, co řekl Trump:
"Přinejmenším jsme velmi, velmi blízko, a myslím, že jsme dokonce více než velmi blízko. A chci poděkovat Bibimu za to, že se do toho opravdu pustil a odvedl kus práce. Spolupracovali jsme dobře, stejně jako s mnoha dalšími zeměmi, oba dva, s mnoha dalšími zeměmi, což je jediný způsob, jak celou tuto situaci vyřešit. A nemluvím jen o Gaze. Gaza je jedna věc, ale my mluvíme o mnohem víc než o Gaze. O celé dohodě, o všem. O tom, co se nazývá mír na Blízkém východě."
A tak, podívejte, to zní jako pozitivní posun. Znamenalo by to alespoň pozastavení izraelské invaze a postupný ústup. Znamenalo by to také návrat rukojmích, i když samozřejmě ještě nemáme odpověď od Hamásu na to vše. Ale tady je moje varování. Tyto dvě strany jsou velmi daleko od sebe. Slyšeli jste, že jsem předtím mluvila s bývalým vyjednavačem, který řekl, že to projdou řádek po řádku. Existuje mnoho potenciálních sporných bodů, včetně skutečnosti, že palestinská samospráva nebude po určitou dobu hrát žádnou roli a že časový harmonogram není definován. Věděli jsme, že některé arabské země chtěly, aby palestinská samospráva hrála nějakou roli, ale Netanjahu je velmi kritizoval jako zkorumpovanou organizaci. Podívejte se, je to pozitivní, ale pokud to má nakonec vést k mírové dohodě, je před námi ještě dlouhá cesta.
Moderátor: Díky, Anushko. Tady v Liverpoolu je se mnou bývalý izraelský vyjednavač a ostrý kritik Netanjahua, Daniel Levy. Vypadá tento plán alespoň trochu věrohodně?
"Rád bych řekl ano, protože zoufale toužíme po tom, aby to skončilo. Nemohu ale říct ano, protože to tak není. Neobsahuje to, co by bylo potřeba k dosažení příměří, natož k dosažení všech těch dalších... vznešených cílů, které si prezident Trump zřejmě stanovil. Je to spíše stejná slabá polévka, neserióznost, kterou jsme viděli u této administrativy. Jak to funguje v případě Ruska a Ukrajiny, řekl bych."
Myslím tím, že říká, že arabské země nyní musí přimět Hamás, aby s tím souhlasil. Dokonce říká, že Írán by mohl podepsat Abrahamovy dohody.
"Ano, takže Trump se jmenoval předsedou této rady, která bude dohlížet na budování míru. Špatná zpráva, Tony Blair byl degradován. Bude jen členem rady, na rozdíl od dřívějších spekulací. Ale buďme na chvíli vážní. To, co máte, není opravdu to, co v posledních dvou letech chybělo, Krishi. Máte tu jen izraelsko-americkou dohodu. Návrh byl předložen minulý týden poté, co se Trump setkal s osmi vůdci arabských a muslimských států. Na tento návrh pak tyto státy reagovaly. Všechny věci, které tyto státy uvedly jako nezbytné pro další postup, byly zamítnuty. Žádná z nich se v dokumentu neobjevuje. Viděl jsem je. Žádná z nich se v tomto dokumentu neobjevuje. Navíc byl dokument dále oslaben. Vizte, dokonce i gesto odkazující na palestinskou státnost, které bylo v dokumentu, bylo zjevně odstraněno. A hádejte co? Palestinci nebyli dotázáni, jak se dostaneme od této situace k... Skutečné příměří se zdá být stejně dlouhou cestou jako dnes ráno."
Ano, myslím, že myšlenka přimět Palestinskou samosprávu, Hamás a všechny ostatní aktéry, aby se připojili k Donaldu Trumpovi a Tony Blairovi, kteří řídí Gazu, je dost přitažená za vlasy.
"Nevím, jestli slovo „docela přitažené za vlasy“ vystihuje celou situaci, ale vážně, takhle se nedá ukončit genocidní válka. Jsme tady na konferenci britské Labouristické strany, Krishnane, a oni právě hlasovali za uznání genocidy a výzvu k sankcím. Takový je názor této strany a myslím, že i širší veřejnosti. Je potřeba seriózní diplomacie. To není to, co nabízí Trumpova administrativa."
Proč by to Netanjahu podepisoval? Vzhledem k tomu, že se o tom diskutuje už delší dobu, chce věčnou válku, chce úplné vítězství, což se tímto nedosáhne.
"Takže jsou tu dvě věci. Za prvé, myslím, že může říct ano, protože si je docela jistý, že to nebude realizováno. Pak může říct: „Ne, pane prezidente, dohodli jsme se, že od toho nemůžeme ustoupit.“ Kdyby to skutečně dostal, buďme upřímní, není to recept na ukončení války. Pokud by to byly podmínky, válku by znovu zahájil. Takže s tím nemá žádný skutečný problém. Jsem si jistý, že doma bude čelit kritice. To mu pomůže. Může říct Trumpovi: „Podívejte, opravdu jsem se snažil. Ale to není plán na ukončení války.“
Daniel Levy, moc vám děkuji.
Vítejte zpět. Donald Trump právě představuje svůj plán na mír na Blízkém východě. Tisková konference stále pokračuje. Trump stále hovoří. Anushka je opět před Bílým domem. Anushko.
Reportérka: Stále představují tento plán, který předložil Bílý dům. Stojí za zmínku, že jsme o víkendu dostali zprávy o tom, jak bude tento plán vypadat, a došlo k několika změnám v některých formulacích, včetně těch, které se týkají stažení Izraele z pásma Gazy. Všimla jsem si, že formulace, které Bílý dům dnes zveřejnil, nemluví o okamžitém stažení, ale o pozastavení, o zmrazení současného stavu a o postupném stažení izraelských vojsk poté, co budou rukojmí propuštěni. Netanjahu s tím samozřejmě souhlasil. Dnes ráno zněl velmi pozitivně. Proto je tady. Proto mluví po boku Donalda Trumpa, i když jsme od něj neslyšeli žádné podrobnosti o tom, co si myslí. Ale už byl kritizován svým kabinetem v Izraeli kvůli některým dnešním teatrálním gestům, včetně toho, že se omluvil katarskému premiérovi. Někteří členové jeho kabinetu z pravicového spektra mu v této věci vyslali poměrně ostrá varování. A nezapomeňte, že s tímto krokem by musel souhlasit izraelský kabinet, ale také Hamás a zástupci Gazy. A v tuto chvíli jsou zde zjevně věci, které by mohly být velmi obtížné z hlediska sporných bodů. Hamás nebude mít žádnou roli v budoucí vládě. To by se dalo očekávat. Většina mezinárodního společenství se shodla, že by se mělo směřovat právě tímto směrem, ale také že palestinská samospráva nebude mít žádnou bezprostřední roli. To je něco, co by mělo přijít až v budoucnosti. I když tedy zní velmi pozitivně, že Bílý dům to v tuto chvíli zveřejnil, budeme to muset projít řádek po řádku."
Mluvíte o palestinské samosprávě, ale co Hamás? Je nějaká šance, že s tím budou souhlasit? Víme vůbec, jestli to viděli v celém rozsahu?
"No, dojem, který v tuto chvíli máme, je, že ne, ještě nejsme ve fázi, kdy by to sdíleli s Hamásem a dostali odpověď. A stojí za to poukázat na to, že když jste v posledních dnech poslouchali vedení Hamásu, o kterém jsme o víkendu slyšeli na CNN, že jsou velmi, velmi negativně naladěni vůči Izraeli, stejně jako Izraelci jsou neuvěřitelně negativně naladěni vůči nim a nechtějí, aby měli žádnou roli. Jediná věc, která by je možná mohla zajímat, je to, že Netanjahu hovořil o tom, že by se uvolnil postoj k myšlence, že by mohli získat amnestii. Vedení Hamásu by amnestii získalo, pokud by s tím souhlasilo. Ale jak říkáte, v podstatě by hlasovali pro budoucnost, ve které by neměli žádnou roli, protože to je pro Izraelce absolutní červená čára. Víte, ten bývalý vyjednavač, se kterým jsem předtím mluvila, řekl, že v roce 2000 se podle něj obě strany dostaly nejblíže k dohodě. To bylo v době, kdy se podílel na jednáních mezi oběma stranami. Řekl, že tehdy došlo k velkému sblížení obou stran. A řekl, že od té doby se propast mezi nimi jen zvětšila. Podívejte, jsou tu jasně pozitivní věci. Možnost ukončení izraelské invaze, ale je třeba projít ještě spoustou detailů a zatím nemáme tušení, co si myslí druhá strana.
