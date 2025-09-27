Britský soud zastavil řízení proti rockové skupině Kneecap poté, co skandálně rozhodl, že hudba není terorismus
27. 9. 2025
Mo Charra z irské rockové skupiny Kneecap byl správně obviněn z terorismu poté, co během hudebního vystoupení na O2 Forum zvedl vlajku, která se nám nelíbí. Kdyby zvedl vlajku milého genocidního státu, jako je Izrael, bylo by to v pořádku, ale místo toho krátce zvedl vlajku Hizballáhu.
Šokující je, že soudce, který je zjevně členem Hizballáhu, Mo Charrovi trest smrti neuložil. Místo toho ho propustil na základě formální chyby s argumentem, že obvinění bylo podáno o jeden den později – o jeden zasraný den později – a nyní se tito teroristé mohou volně pohybovat po ulicích. Než se nadějete, budou na lampách vyvěšovat palestinské vlajky. Je těžké podceňovat, jak extrémní je tato rapová skupina.
Kneecap byl kdysi natočen s vůdcem Hizballáhu ve Velké Británii, Jeremym Corbynem. Organizace „Jezbollah“ byla přistižena při zlověstném spiknutí s cílem přerozdělit bohatství, zavést laskavější a mírnější politiku a zastavit válečnou mašinerii. Naštěstí establishment této hrozbě zabránil pečlivě naplánovanou pomlouvačnou kampaní. Jezbollah se však vrací pod rouškou nové levicové „Vaší strany“. Žijeme v neuvěřitelně nebezpečných časech.
Kneecap se nemůže přestat radovat, že soudce jim povolil pokračovat v jejich teroru, který zahrnuje veřejné protesty proti genocidě. Člen kapely Móglaí Bap řekl:
„Jsem rád, že je to za námi. Můžeme mluvit o Palestině a přestat mluvit o skupině Kneecap.“
Jako by to nestačilo, nesnesitelný manažer kapely zveřejnil na sociálních médiích:
„Vyhráli jsme.
Liam Óg (má přezdívku Mo Charra) je svobodný člověk. Řekli jsme, že s nimi budeme bojovat a vyhrajeme. A vyhráli jsme (dvakrát). Kneecap nemá v žádné zemi žádné obvinění ani odsouzení, nikdy.
Politická policie selhala. Kneecap je na správné straně historie. Británie není.“
Nejhorší škodolibost nepochybně přišla od samotného Mo Charry, který řekl:
„Celý tento proces nikdy nebyl o mně... nikdy nebyl o terorismu... vždy byl o Gaze, o tom, co se stane, když se odvážíte promluvit... pokud je někdo vinen terorismem, je to britský stát.“
Britská prokuratura se snaží skupinu Kneecap dostat od té doby, co zobrazil zprávy jako „Izrael páchá genocidu na palestinském lidu“ a „Fuck Israel / Free Palestine“ (Do prdele s Izraelem / Svobodnou Palestinu) a nejhorší ze všeho „Fuck Keir Starmer“ (Do prdele s Keirem Starmerem). Umíte si představit, jak ponižující je pro britskou prokuraturu, že nedokázala ochránit reputaci Keira Starmera, svého bývalého šéfa?
Naštěstí britská prokuratura to nenechá jen tak a zváží odvolání proti rozhodnutí soudu. Prostě nemůžeme dovolit mladým lidem mávat vlajkou, která nepatří našemu genocidnímu impériu. Mo Charra představuje pro imperialismus stejně velkou hrozbu jako Greta Thunbergová a Rachel.
