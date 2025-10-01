"Spojené království už možná je ve válce s Ruskem"
1. 10. 2025
Spojené království už může být ve válce s Ruskem, podle bývalé šéfky britské bezpečnostní služby (MI5) Elizy Manningham-Buller, která ji vedla v letech 2002 až 2007. Řekla to v rozhovoru s lordem předsedou Johnem McFallem, který byl zveřejněn 28. září na webových stránkách britského parlamentu.
Manningham-Buller vysvětlila, že podle jejího názoru lze plně souhlasit s prohlášením expertky na zahraniční politiku Dr. Fiony Hill, že Rusko je již ve válce s Velkou Británií a Západem.
Podle ní jsou sabotáže, shromažďování zpravodajských informací a útoky na lidi "jiným typem války", ale nepřátelství, kybernetické útoky, útoky na lidi ve Velké Británii, zpravodajské aktivity "jsou rozsáhlé".
Vyjádřila také názor, že předchozí vlády se mýlily, když se domnívaly, že by Rusko mohlo po rozpadu SSSR vstoupit do klubu západních demokracií. Bývalá šéfka MI5 zdůraznila, že "Rusko je extrémně nepřátelské vůči Západu a vidíme to v různých projevech".
