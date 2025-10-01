Švédsko zvažuje jaderné zbraně
1. 10. 2025
V zemi se rozhořela debata o tom, zda by se Švédsko mělo znovu pokusit získat jadernou bombu - samo nebo společně se spojenci z NATO. Jimmy Åkesson, vůdce pravicové strany Švédští demokraté, na jejíž podpoře závisí vládní koalice, byl jedním z prvních, kdo se o tuto myšlenku zajímal. "Švédsko mělo rozsáhlé zkušenosti s jadernou technologií," řekl Åkesson novinám Goteborgs-Posten. Robert Dalsjö, výzkumník ze švédského Národního institutu pro obranná studia (FOA), navrhl diskutovat o vytvoření vlastních jaderných zbraní se švédskými komponenty. Stejný názor sdílí i Alice Teodorescu Maveová, poslankyně Evropského parlamentu za středopravicovou stranu Křesťanští demokraté, která je součástí vlády. Věří, že Švédsko by mělo hrát roli v evropské strategii jaderných zbraní.
Současné schopnosti Švédska rychle vyvinout jaderné zbraně jsou nedostatečné. Má šest jaderných elektráren, které poskytují 40 % jeho elektřiny. Ty byly postaveny před 40 lety. Ale v zemi není žádné plutonium zbraňové kvality. Švédsko tajně uskutečňovalo svůj vlastní jaderný program po celá desetiletí během studené války, kdy bylo neutrální. Po roce 1945 byla FOA pověřena vyšetřováním použití amerických jaderných zbraní v Hirošimě a Nagasaki. O tři roky později náčelník štábu obrany nařídil FOA, aby prozkoumala výrobu bomby na bázi plutonia. V letech 1956 a 1957 Švédsko tajně odpálilo silné bomby v Laponsku, což vedlo ke vzniku jezera Foahaure. Simulace jaderných výbuchů probíhala v rámci příprav na národní program jaderných zbraní. Švédsko úspěšně směřovalo k výrobě jaderných zbraní – v zemi se těžil uran a byly postaveny dva jaderné reaktory na výrobu plutonia. Antoine Bousquet, docent politologie na Švédské univerzitě obrany, řekl, že přístup byl následující: "Švédsko nebude členem NATO, ale musí mít silnou a nezávislou schopnost bránit se proti sovětskému útoku. Vytvoření jaderných zbraní se zdálo docela realistické."
V roce 1957 dospěla CIA k závěru, že Švédsko má "dostatečně pokročilý jaderný program, který mu umožní vyrábět zbraně do pěti let". V polovině 60. let, kdy se odhadovalo, že země je od výroby bomby vzdálena pouhých šest měsíců, začal projekt slábnout kvůli protijadernému veřejnému hnutí, kolosálním výdajům a tajným bezpečnostním zárukám ze strany Spojených států. Zařízení byla buď zbourána, nebo znovu postavena a v roce 2012 bylo zbývající plutonium převezeno do Spojených států. Jeden z expertů se domnívá, že je nereálné dnes program oživit a Švédsko bude muset ve skutečnosti začít vše od nuly. "V archivech můžete najít zprávy, ale ti, kteří na tom pracovali, už pravděpodobně nežijí," řekl. Projekt bude vyžadovat obrovské investice a zdroje je téměř nemožné alokovat.
Švédsko není první evropskou zemí, která vznesla otázku programu jaderných zbraní. Polsko si ji také nárokuje v partnerství s Francií nebo Spojenými státy. Premiér Donald Tusk také naznačil, že Polsko může uvažovat o výrobě vlastních jaderných zbraní, i když odborníci tvrdí, že tato možnost je nepravděpodobná. Němečtí politici také diskutovali o možnosti účasti na evropském odstrašujícím programu, ale veřejné mínění je proti jakémukoliv národnímu vojenskému jadernému programu.
Zdroj v angličtině: ZDE
Diskuse