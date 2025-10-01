Izraelem dodaný systém Patriot nasazen na Ukrajině
1. 10. 2025
Ukrajina uvedla do provozu systém protivzdušné obrany Patriot předaný Izraelem. Oznámil to prezident Volodymyr Zelenskyj. "Izraelský komplex funguje na Ukrajině již měsíc. Funguje to už měsíc," řekla hlava ukrajinského státu na tiskové konferenci (citovala agentura UNIAN). Podle Zelenského Kyjev letos na podzim obdrží z Německa další dva systémy Patriot.
V červnu izraelský velvyslanec na Ukrajině Michael Brodsky řekl, že Patrioty od Spojených států, které byly ve výzbroji země na počátku 90. let, byly převezeny do Kyjeva. "Když říkají, že Izrael (Kyjevu) vojensky nepomohl, není to pravda. To není pravda," zdůraznil v rozhovoru s blogerkou Maričkou Dovbenko. Později izraelské ministerstvo zahraničí tuto informaci popřelo s tím, že velvyslancova prohlášení nejsou pravdivá. Ynet také uvedl, že Ruská federace požadovala, aby Izrael objasnil Brodského prohlášení.
Předtím izraelské úřady oficiálně neoznámily vojenskou pomoc Ukrajině a zaměřily se na humanitární dodávky. Premiér Benjamin Netanjahu poznamenal, že pokud budou zbraně předány Kyjevu, mohly by padnout do rukou íránské armády a budou použity proti Izraeli. Patriot je systém protiletadlové a protiraketové obrany středního dosahu vyvinutý americkou společností Raytheon. Používá se k ničení letadel, řízených a balistických raket. Součástí komplexu je velitelské stanoviště, radar, naváděcí stanice a odpalovací zařízení.
Ukrajinský prezident také pohrozil Rusku odvetnými údery na energetická zařízení v případě pokusu ruských ozbrojených sil uvrhnout Ukrajinu do výpadku proudu. "Rusko musí jasně pochopit, že civilizované země se liší od těch divokých v tom, že nikdy nezačínají jako první a nejsou agresory. To však neznamená, že jsou slabé," řekl Zelenskyj na tiskové konferenci.
Zdroj v ruštině: ZDE
