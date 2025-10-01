Tisková zpráva z kulatého stolu Legislativní problémy rodiny
30. září 2025 proběhl na půdě Senátu pod záštitou Ústavě-právního výboru kulatý stůl nazvaný Legislativní problémy rodiny se zvláštním zaměřením na sezdané a nesezdané páry.
Čtyři desítky účastníků z řad senátorů, advokátů a opatrovnických soudců debatovaly o stavu současné rodiny, o rozdílech v ochraně slabší strany u manželů a nesezdaných dvojic a o trendech, které dnes rodinu provázejí a ovlivňují.
Kulatý stůl moderovala senátorka a prezidentka Unie rodinných advokátů Daniela Kovářová, která v úvodu kulatého stolu zmínila, že rodina je aktuální téma, o němž se diskutuje na všech úrovních. „Otázkou však je, zda konflikty v rodině jsou řešitelné soudně a právně, protože konflikty jsou zkreslovány emocemi a subjektivním vnímáním rodinných sporů,“ řekla Kovářová. Senátor Zdeněk Hraba ve svém vystoupení konstatoval, že lidé neznají důsledky nesezdaného soužití a že by bylo na místě zvyšovat jejich povědomí, aby se mohli odpovědnost rozhodnout, který typ rodinného soužití zvolí. Soudce Tomáš Lichovník zmínil výhody dítěte narozeného za manželství, které nazval životní pojišťovnou pro slabší strany. Vysokoškolská pedagožka Renáta Šínová zdůraznila, že právo přeje bdělým a že stát nemá příliš lidem vstupovat do života a přebírat za ně odpovědnost. „Rozhodování o dětech je vždycky dilematem,“ uvedla emeritní opatrovnická soudkyně Hana Nová a dodala, že soudce svým rozhodnutím vybalancovává práva rodičů s nejlepším zájmem dítěte.
Psycholožka Lenka Šulová zdůraznila, že nesezdané páry mnohdy jen zneužívají sociální systém a do manželství nevstupují proto, aby mohli čerpat různé dávky a příspěvky. „Není pravda, že by se rodina přežila,“ řekla Šulová. „Rodina je socializační činitel a pro zdárný vývoj dítěte je naprosto nezbytná. Rozcházející se rodiče leckdy přenášejí odpovědnost na soud, což ale bývá na úkor dítěte,“ dodala Šulová. Socioložka Dana Hamplová informovala přítomné, že reálně žije v nesezdaném soužití jen třetina české populace. „Toto soužití je leckdy velmi křehké. Nesezdaná soužití jsou typičtější pro chudší dvojice, což má negativní dopad na dítě, protože 40 % dětí neprovdaných matek nemá otce uvedeného v rodném listě,“ dodala Hamplová. Uvedla také, že nízkopříjmové dvojice se neberou kvůli vysokým výdajům za svatbu, kterou je dnes zvykem pořádat pro celé rodiny a velké skupiny přátel.
V další debatě přítomni podpořili myšlenku osvěty a vzdělávání o mezilidských vztazích a právech v rodině se zaměřením na obrovské odlišnosti právního postavení manželů a nesezdaných párů. Shodli se na také na tom, že České republice chybí jednotná rodinná politika. Dysfunkční sociální vztahy v současné době negativně ovlivňují sociální sítě, přílišná snaha státu pomoci, nedostatek psychologů a manželských poraden a neochota se starat a o jiné pečovat. Edukace je v každém případě víc než zákony, zaznělo mnohokrát v dnes proběhlé debatě, což platí jak pro odbornou veřejnost, tak pro veřejnost širokou a obecnou. Manželství má stále svůj význam v dnešní společnost a s vyšším vzděláním i příjmem se zájem o něj zvyšuje. Neukazuje se, že by šlo o instituce zbytečnou nebo překonanou.
V brzké době bude z příspěvků přednesených na kulatém stole vydán sborník v tištěné i v elektronické verzi. Zájemci o tento sborník mohou kontaktovat senátorku Danielu Kovářovou (kovarovad@senat.cz).
