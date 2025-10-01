Keňské úřady zatkly podezřelého z vyslání obyvatel země do války proti Ukrajině
1. 10. 2025
V Keni soud rozhodl o vzetí na 10 dní do vazby podezřelého z organizování vyslání Keňanů do války na Ukrajině v rámci ruské armády. Informuje o tom BBC.
Řeč o muži jménem Edward Kamau Gituku. Podle policistů vede zločineckou komunitu, která převáží keňské občany do Ruska. Obžalovaní podle keňské policie klamali lidi tím, že jim slibovali práci v Rusku, ačkoli ve skutečnosti byli násilně posláni na frontu na Ukrajinu.
Gituka byl zadržen 25. září během razie poblíž keňského hlavního města Nairobi. Podle policie se v důsledku operace podařilo policistům zachránit 22 lidí, kteří byli připravování k odeslání do Ruska. Úřady pokračují ve vyšetřování, které začalo poté, co Ukrajina zveřejnila video z výslechu bývalého keňského běžce Evanse Kibeta, který byl zadržen. Muž tvrdil, že byl podveden, aby podepsal smlouvu s ruským ministerstvem obrany a byl poslán do válčící ruské armády.
Podle Kibeta přijel do Ruska jako turista. Tam mu údajně nabídli pomoc s vypršeným vízem a prací, poté mu byly předány dokumenty v ruštině, byl požádán o jejich podpis a poté mu byl odebrán pas a telefon. O několik dní později byl muž převezen do vojenského tábora a bylo mu řečeno, že po podepsání dokumentů si nemůže pomoci a slouží v ruských ozbrojených silách. Bylo mu také vyhrožováno "vynulováním" v případě odmítnutí boje. Po týdnu základního výcviku byl muž poslán na frontu. Kibet uvádí, že odhodil vojenskou uniformu, utekl do lesa a vzdal se ukrajinským jednotkám ve směru na Vovčansk.
Nairobi zdůraznilo, že je v neustálém kontaktu s orgány Ruské federace a Ukrajiny, aby objasnilo všechny okolnosti Kibetova případu a jeho stavu. Úřady také uvedly, že v ukrajinském zajetí může být několik dalších Keňanů.
