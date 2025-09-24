Keňa kvůli Rusku zahájila vyšetřování obchodu s lidmi
Nairobi nyní prostřednictvím velvyslanectví v Moskvě pracuje na ověření těchto tvrzení a shromažďování dalších informací, uvedl v prohlášení hlavní keňský tajemník pro zahraniční věci Korir Sing-Oei. "Pozorně sledujeme informace o třech nebo čtyřech Keňanech, kteří byli údajně převezeni do Ruska a v současné době jsou drženi Ukrajinou jako váleční zajatci," řekl. Úřady uvedly, že záležitost naléhavě zvažují. Keňští diplomaté v Moskvě jsou v kontaktu s ruskými úřady a keňské ministerstvo zahraničí je v kontaktu s ukrajinskými protějšky, aby potvrdilo status a informovalo se o podmínkách vězňů. Úřady ujistily, že výsledky vyšetřování zveřejní, jakmile bude dokončeno.
Podle Kibeta přijel do Ruska jako turista, poté mu byla nabídnuta pomoc s vypršeným vízem a prací. Muž řekl ukrajinské armádě, že mu byly předány dokumenty v ruštině, byl požádán o jejich podepsání a poté mu byl odebrán pas a telefon. O několik dní později byl sportovec převezen do vojenského tábora a bylo mu řečeno, že po podepsání dokumentů musí jít sloužit do ozbrojených sil Ruské federace. Po týdnu základního výcviku byl muž poslán na frontu. Kibet uvádí, že odhodil vojenskou uniformu, utekl do lesa a vzdal se ukrajinským jednotkám ve směru na Vovčansk.
"Vstoupil jsem do ruské armády, aniž bych věděl, že mě verbují. Nikdy jsem nebyl vojákem a nikdy jsem nechtěl sloužit v armádě," řekl vězeň. Podle něj ruská armáda vydala ultimátum: buď jděte sloužit, "nebo budete zabiti". Kibet také veřejně požádal, aby ho nevraceli do Ruska, a poznamenal, že se o něj v ukrajinském zajetí starali.
V lednu indické úřady požadovaly, aby Moskva propustila všechny své občany, kteří bojovali na straně Ruska na bojištích na Ukrajině. V té době mohlo v ozbrojených silách RF bojovat více než sto indických občanů, několik lidí zemřelo.
Zdroj v angličtině: ZDE
