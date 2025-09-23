Ne extremistům

23. 9. 2025 / Bohumil Kartous

Stojím si za tím, že se česká prodemokratická společnost potřebuje řádně probrat z letargie a pasivity. Pokud to nezpůsobí tyto volby, pak asi nemáme na demokracii nárok.

Každopádně ale nebude v ničem prospěšné, pokud populistická sebranka a její nejradikálnější výhonky získají zbytečně velkou převahu.

Vidíme českého klérofašistu sloužit mši pro místní nácky za krajně pravicového demagoga z USA, kterého nikdo z nich před tím neznal.


 
Vidíme burana od hnoje, kremelského kolaboranta bez vzdělání, jak bagatelizuje oběti sovětské okupace a žvaní přitom o “historickém kontextu”.

Vidíme partu tupých populistických patolízalů, jak se chystají otevírat dveře ruské propagandě a dezinformacím.

Vidíme české provinční populisty, jak plácají pacičkami v trumpovských kšiltovkách a oslavují dementního “vůdce”, v jehož světě existuje Aberbajdžán ve válce s Albánií.

Vidíme český politický šmejd potají se slézající na íránské ambasádě, proxy ruského kleptokratického syndikátu.

Nenazval bych je extremisty, spíše jen ubohými komerčními oportunisty. Extremismus ale z vlastní chamtivosti a hlouposti otevírají dveře dokořán.

Volte proti nim. A přidejte prosím svůj podpis k petici, která na hrozbu extremismu upozorňuje

