Trump zuří kvůli Kimmelovu návratu
25. 9. 2025 / Fabiano Golgo
čas čtení 6 minut
Pozn. JČ: Avšak Kimmellův obnovený úterní televizní pořad je neuvěřitelně rozumný a inteligentní. Nevrátili ho na všechny televizní stanice, ale je na You Tube, a tento jeho půlhodinový pořad dosud jen na YouTube za posledních necelých 24 hodin zhlédlo 14,5 milionu lidí. Trump říkal, že nemá žádnou sledovanost... :) Možná, že by skutečně v čele americké politické debaty měli nadále stát četní američtí televizní satirikové. Škoda, že nic takového nemáme v České republice...
Fabiano Golgo:
Zástupce administrativy vyvinul tlak na mediální společnost. Výsledkem byl chvilkový triumf: televizní pořad byl stažen z vysílání. Následoval obvyklý sbor rozhořčení a obvyklá kapitulace ze strany Disney, z jednoduchého důvodu, že veřejné mínění má stále slabý vliv. Nejobjevnějším činem však byla prezidentova reakce na tento obrat.
V představení, které by bylo matoucí, kdyby nebylo tak předvídatelné, Trump veřejně prohlásil, že komikovi chybí talent, a co je ještě pozoruhodnější, že jeho pořad je nelegální příspěvek na kampaň. Člověk se musí ptát, zda prezidentský úřad nyní zahrnuje Oddělení pro komediální standardy, nebo zda se vrchní velitel jednoduše cítí oprávněn mít názor na všechny kulturní záležitosti, jako by jeho vkus byl zákon. Tohle není vládnutí. Je to chování druhořadého vládce, který si plete svou soukromou zášť s veřejným zájmem.
Od politické třídy, médií i velké části obyvatel se očekává, že tato prohlášení budou považovat za vážné státní záležitosti. Ale nejsou. Jsou to záchvaty vzteku postavy, která vnímá celou zemi jako jeviště, na němž je jediným hercem, a každý, kdo se odchýlí od scénáře, má být odstraněn. Nebezpečí nespočívá v samotných prohlášeních, která jsou intelektuálně prázdná, ale v korozi systému, která takové osobě umožňuje mít vliv.
To, čeho jsme svědky, není dočasný pokles, ale příznak hlubší společenské nemoci. Systém je navržen tak, aby poskytoval kontrolu a rovnováhu, ale když si veřejnost na absurditu natolik zvykne, přestává vidět nebezpečí v konsolidaci moci. To je cesta k autokracii. Začíná to militarizací vládních agentur, pokračuje to otevřeným prohlášením, že jakékoli médium, které není v souladu s režimem, je nepřítel. Prezidentský úřad se stává méně úřadem veřejné služby a více osobním nástrojem odplaty.
To je konec Americké republiky jako seriózního politického subjektu. Impérium se nezhroutí s třeskem, ale s žalostným, každodenním kvílením, jeden rozhořčený tweet za druhým. Veřejnost byla vycvičena k tomu, aby přijala podívanou jako podstatu, a dokud show pokračuje, zdá se, že se málo stará o to, co je za kulisami rozebíráno.
Velký americký experiment už nějakou dobu není seriózním politickým projektem. Ve skutečnosti je to nekonečná televizní show, přehlídka osobností a konfliktů, které nemají nic společného s vládnutím a všechno se sledovaností. Poslední epizoda, v níž vystupuje prezident a síťový komik, to dokonale ilustruje.
