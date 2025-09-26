V pátek při úsvitu Izrael v Gaze vyvraždil dalších deset lidí
Flotila pokračuje v plavbě do Gazy navzdory poškození vedoucí lodi
Flotila Global Resilience oznámila, že navzdory mechanické poruše jedné z vedoucích lodí budou aktivisté pokračovat ve své misi.
Členové posádky poškozené lodi budou pomáhat ostatním plavidlům svými zkušenostmi v oblasti navigace, komunikace a diplomatické koordinace, uvádí se v prohlášení. Řídící výbor flotily zůstane na palubě lodi Alma, aby zajišťoval velení v terénu.
Organizátoři zdůraznili, že morálka účastníků je vysoká a že všichni jsou v bezpečí a připraveni vyplout. Uvedli, že povětrnostní podmínky jsou příznivé a že lodě budou pokračovat v plavbě směrem k Gaze s neochvějným odhodláním navzdory izraelským hrozbám.
Flotila je největším organizovaným civilním námořním hnutím v moderní historii, s účastníky ze 44 zemí, včetně lékařů, umělců, náboženských vůdců, právníků a humanitárních pracovníků, jehož cílem je prolomit blokádu Gazy a doručit humanitární pomoc jejím obyvatelům.
Izraelské síly zatkly 24 Palestinců na okupovaném Západním břehu
Agentura Wafa oznámila, že 22 lidí, včetně palestinských novinářů, bylo zadrženo při raziích za úsvitu v provincii Nablus, ve městě Nablus, v táborech Askar a Balata a ve městech Zawata a Kafr Qalil.
Další dva byli zatčeni ve městě Attil v provincii Tulkarem.
Zatímco titulky se zaměřují hlavně na krvavou válku Izraele v Gaze, násilí v okupovaném Západním břehu se stupňuje. Od října 2023 došlo k prudkému nárůstu útoků osadníků, armádních razií a nuceného vysídlení desítek tisíc Palestinců.
1 mrtvý a několik zraněných v Gaze
Při izraelském bombardování oblasti az-Zarqa v Gaze byla zabita jedna osoba a několik dalších bylo zraněno, sdělil Al Jazeera zdroj z nemocnice al-Ahli.
Tímto úmrtím se počet Palestinců zabitých izraelskou palbou v Gaze od úsvitu zvýšil na 11.
Norsko oznámilo pomoc ve výši 4 miliony dolarů na finanční stabilitu Palestiny
Norské ministerstvo zahraničí oznámilo, že skupina zemí poskytujících finanční pomoc Palestinské samosprávě se dohodla na nouzovém balíčku, který zvyšuje podporu.
Saúdská Arábie, Španělsko, Velká Británie, Japonsko a Francie patří mezi země, které podporují iniciativu nazvanou Nouzová koalice pro finanční udržitelnost Palestinské samosprávy.
Norská vláda uvedla, že její příspěvek činí 40 milionů norských korun (4 miliony dolarů).
„Tato koalice byla založena v reakci na naléhavou a bezprecedentní finanční krizi, které čelí palestinská samospráva [PA],” uvedlo ministerstvo zahraničí ve svém prohlášení.
Bezprostředním cílem je stabilizovat finance PA a zachovat její schopnost vládnout, poskytovat základní služby a udržovat bezpečnost, dodalo ministerstvo. Země účastnící se tohoto programu také vyzvaly Izrael, aby uvolnil finanční prostředky samosprávy, které nadále zadržuje.
Masivní příliv vysídlených Palestinců do centrální části Gazy
S rozšiřováním izraelských útoků letadel a pěchoty pokračují další vlny vysídlování z města Gaza do jižní a centrální části Gazy.
Izrael původně nařídil rodinám, aby se přestěhovaly do takzvané „humanitární bezpečné zóny“ al-Mawasi na jihu. Jak však všichni vědí, tato oblast je extrémně přeplněná a humanitární infrastruktura zde nedokáže uspokojit potřeby obyvatelstva.
Proto jsme byli svědky změny postoje Izraele, který lidem nařídil, aby se přestěhovali do centrální části Gazy.
Toto místo přijalo masivní příliv rodin. Lidé se snaží najít útočiště a žijí vedle budov zničených izraelskými stíhačkami. Neexistuje zde žádná humanitární infrastruktura – žádné studny, žádná centra pomoci, žádná zdravotnická zařízení.
Lidé žijí v chatrných stanech v spalujícím horku. Někteří spí pod širým nebem a jejich osobní věci jsou rozházené všude kolem. Jsou zcela bezbranní
Tisíce lidí byly vysídleny, když Izrael pokračoval v útoku na největší město Gazy
