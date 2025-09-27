USA zruší vízum kolumbijského prezidenta Petra kvůli výzvě k „neuposlechnutí“ Trumpa
27. 9. 2025
Earlier today, Colombian president @petrogustavo stood on a NYC street and urged U.S. soldiers to disobey orders and incite violence.— Department of State (@StateDept) September 27, 2025
We will revoke Petro’s visa due to his reckless and incendiary actions.
Příspěvek neposkytl konkrétní podrobnosti o Petrově údajném přestupku, ale záběry šířené na sociálních médiích ukázaly kolumbijského vůdce, jak se připojil k tisícům pro-palestinských demonstrantů před budovou OSN v centru Manhattanu.
V jednom videoklipu je slyšet, jak Petro říká, že jeho země plánuje předložit OSN rezoluci, jejímž cílem je vytvořit „armádu pro záchranu světa“, jejíž prvním úkolem by bylo „osvobození Palestiny“.
🇨🇴🇵🇸 En Nueva York, El Presidente @PetroGustavo, junto al músico británico, @rogerwaters, acompañaron la manifestación en apoyo a Palestina.— Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) September 26, 2025
Allí, el mandatario anunció que presentará ante la ONU una resolución que busca la creación de un “Ejército de la salvación del mundo”,… pic.twitter.com/qBzEVEP0xT
V neoficiálním překladu svého projevu k demonstrantům Petro uvedl, že světové národy poskytnou armádě vojáky, která bude „prosazovat příkazy mezinárodní spravedlnosti“ a musí být „větší“ než americká armáda.
„Žádám všechny vojáky americké armády, aby nemířili zbraněmi na lidstvo. Neposlouchejte příkazy Trumpa. Poslouchejte příkazy lidstva,“ řekl kolumbijský vůdce.
V pátek se před sídlem OSN konaly obrovské protesty, když izraelský premiér Benjamin Netanjahu promluvil čtvrtý den obecné rozpravy Valného shromáždění OSN.
Izraelský vůdce pronesl bombastický projev, ve kterém světovým vůdcům řekl, že Izrael musí dostat povolení „dokončit práci“ v Gaze – kde je izraelská armáda obviněna z genocidy – a ostře kritizoval západní státy za jejich „hanebné rozhodnutí“ uznat palestinský stát.
Petrova kancelář a kolumbijské ministerstvo zahraničních věcí okamžitě nereagovaly na žádosti agentury Reuters o komentář k zrušení víza.
V úterním projevu před Valným shromážděním OSN Petro také zaútočil na amerického prezidenta Donalda Trumpa, když řekl, že americký vůdce je „spoluviníkem genocidy“ v Gaze, a vyzval k „trestnímu stíhání“ za americké letecké útoky na lodě v karibských vodách, které Washington obvinil z pašování drog.
Petrův profil na sociálních sítích v pátek ukázal, že znovu zveřejnil několik videoklipů, na nichž hovoří s pro-palestinskými demonstranty v New Yorku.
„Svobodná Palestina. Pokud padne Gaza, zemře lidstvo,“ uvedl Petro v jednom příspěvku.
Levicový vůdce, který se dostal k moci v roce 2022, je hlasitým kritikem izraelské války v Gaze, kterou opakovaně odsuzuje jako „genocidu“.
Petro přerušil diplomatické styky s Izraelem v roce 2024 s odkazem na „genocidní“ jednání izraelské vlády v Gaze, včetně útoků na palestinské žadatele o pomoc, které podle něj připomínají holokaust.
V červenci také znovu zavedl úplný zákaz vývozu uhlí do Izraele s tím, že Kolumbie „nebude spoluviníkem“ izraelské genocidy.
Kolumbijská média informovala, že Petro byl v pátek večer již na cestě z New Yorku do Bogoty.
Petro byl v New Yorku na zasedání Valného shromáždění OSN, kde ve svém úterním projevu ostře kritizoval Trumpovu administrativu a vyzval k trestnímu vyšetřování nedávných útoků USA na lodě podezřelé z pašování drog v Karibiku.
Petro uvedl, že při útocích zahynulo více než tucet neozbrojených „chudých mladých lidí“, ale Washington tvrdí, že tyto akce jsou součástí americké protidrogové operace u pobřeží Venezuely, jejíž prezidenta Washington obviňuje z vedení kartelu.
Trump vyslal do jižního Karibiku osm válečných lodí a ponorku a největší americké nasazení za poslední roky vyvolalo ve Venezuele obavy z invaze.
Petro, jehož země je největším producentem kokainu na světě, uvedl, že má podezření, že někteří z těch, kteří zahynuli při amerických útocích na lodě, byli Kolumbijci.
Minulý týden Trumpova administrativa odebrala Kolumbii status spojence v boji proti drogám, ale nezavedla ekonomické sankce.
Tyto země jsou historickými spojenci, ale vztahy se zhoršily za vlády Petra, prvního levicového vůdce Kolumbie.
Ministr vnitra Armando Benedetti v pátek večer napsal na X, že místo Petrova víza mělo být zrušeno vízum izraelského premiéra Benjamina Netanjahua.
„Ale protože ho impérium chrání, mstí se jedinému prezidentovi, který byl schopen mu říct pravdu do očí.“
Diskuse