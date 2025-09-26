Izrael páchá zločiny proti lidskosti v Gaze, prohlásil palestinský prezident Mahmúd Abbás v OSN
26. 9. 2025
Izrael zaútočil na domy a stany v centrální a jižní Gaze, zabil rodiny uvnitř a zabil nejméně 17 Palestinců, včetně 10 dětí a tří žen, uvedli místní zdravotníci, zatímco mezinárodní tlak na příměří stále roste.
Palestinský prezident Mahmúd Abbás řekl, že Izrael „uvalil dusivou blokádu na celý národ“ a že se nejedná „pouze o agresi, ale o válečný zločin a zločin proti lidskosti“.
Slovinsko ve čtvrtek oznámilo, že zakazuje izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi vstup do této země Evropské unie, aby tak podtrhlo svou obranu mezinárodního práva.
Mahmúd Abbás, prezident Palestinské samosprávy, odsoudil izraelskou „genocidní válku“ a rozšiřování osad, zároveň však v pozorně sledovaném projevu před OSN odsoudil Hamás a uvedl, že ozbrojená skupina odevzdá své zbraně v rámci jakéhokoli poválečného urovnání. Abbás promluvil k shromáždění prostřednictvím videokonference poté, co mu Spojené státy před 80. zasedáním Valného shromáždění OSN zrušily vízum.
Členské státy OSN posílily globální rozkol ohledně izraelské války v Gaze a poměrem hlasů 145:5 schválily, aby Abbás mohl přednést projev před OSN na dálku poté, co USA zakázaly vstup do země více než 80 Palestincům. „To, co Izrael provádí, není pouhá agrese. Je to válečný zločin a zločin proti lidskosti, který je zdokumentován a monitorován a který bude zapsán do historických knih a na stránky mezinárodního svědomí jako jedna z nejhorších kapitol humanitární tragédie 20. a 21. století,“ řekl Abbás ve čtvrtek.
Rashad al-Alimi, předseda Prezidentské rady v Jemenu, také promluvil před OSN. Uvedl, že politika zadržování dala Húsiúmm čas na rozšíření jejich arzenálu. „Je jasné, že mír, o který usilujeme, nelze žádat, ale musí být vynucen silou,“ řekl.
Izraelská armáda ve čtvrtek oznámila, že zaútočila na vojenské cíle spojené s jemenskými Húsíi v Saná, den poté, co tato skupina přihlásila se k útoku dronem na hotel v izraelském letovisku Eilat u Rudého moře. Mezi cíle izraelského letectva patřily velitelství húsijského generálního štábu, bezpečnostní a zpravodajské komplexy a vojenské tábory, uvedla armáda v prohlášení, informovala agentura Reuters.
Izrael zaútočil na domy a stany v centrální a jižní části Gazy, zabil rodiny uvnitř a zabil nejméně 17 Palestinců, včetně 10 dětí a tří žen, uvedli místní zdravotníci, zatímco mezinárodní tlak na příměří stále rostl.
Íránský viceprezident Mohammad Eslami ve čtvrtek uvedl, že Teherán bude pokračovat ve svém jaderném programu, který je podle něj otevřen mezinárodní kontrole. „Íránská cesta a íránský program jsou zcela transparentní a my od nich nebudeme odchylovat. Víte, že v Íránu jsou prováděny nejpřísnější kontroly,“ uvedl Eslami, který je také íránským jaderným šéfem, prostřednictvím tlumočníka.
Izrael od pátečního rána znovu otevře jediný přechod mezi Izraelem okupovaným Západním břehem a Jordánskem, a to pouze pro osobní dopravu, uvedla ve čtvrtek izraelská letecká správa. Izrael uzavřel přechod Allenby minulý pátek poté, co řidič vezoucí humanitární pomoc z Jordánska do Gazy zahájil palbu a zabil tam dva izraelské vojáky. Po krátkém znovuotevření v pondělí Izrael přechod v úterý uzavřel na dobu neurčitou.
Microsoft ukončil přístup izraelské armády k technologii, kterou používala k provozování výkonného sledovacího systému, který shromažďoval miliony telefonních hovorů palestinských civilistů uskutečněných každý den v Gaze a na Západním břehu. Microsoft koncem minulého týdne sdělil izraelským úředníkům, že jednotka 8200, elitní vojenská špionážní agentura, porušila podmínky služby společnosti tím, že uložila obrovské množství sledovacích dat na její cloudovou platformu Azure, uvedly zdroje obeznámené se situací.
Slovinsko ve čtvrtek oznámilo, že zakazuje izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi vstup do této země Evropské unie, aby podtrhlo svou obranu mezinárodního práva. Rozhodnutí souvisí se zatykačem vydaným Mezinárodním trestním soudem na izraelského premiéra, uvedla podle oficiální tiskové agentury STA mluvčí ministerstva zahraničí Neva Grašičová.
Španělské námořní plavidlo, které má doprovázet flotilu Global Sumud směřující do Gazy, nepředstavuje žádnou hrozbu pro nikoho, včetně Izraele, uvedl ve čtvrtek pro agenturu Reuters španělský ministr zahraničí Jose Manuel Albares. V rozhovoru Albares dodal, že Španělsko přijalo žádost Belgie o pomoc belgickým občanům na palubě flotily v případě potřeby a vede rozhovory s Irskem na stejné téma.
Prezident Donald Trump přijme ve čtvrtek v Bílém domě pákistánského premiéra Shehbaze Sharifa k jednání, což je nejnovějším znamením oteplování vztahů mezi Spojenými státy a jihoasijskou jadernou velmocí. Sharif byl jedním z nejvyšších představitelů osmi arabských nebo muslimských zemí, kteří se tento týden setkali s Trumpem v rámci Valného shromáždění OSN, aby diskutovali o strategii ukončení války mezi Izraelem a Hamasem v Gaze, informovala agentura AP.
BBC a několik dalších zpravodajských agentur zveřejnily krátký film, v němž vyzývají Izrael, aby do Gazy vpustil zahraniční novináře.
Film, který vznikl ve spolupráci s agenturami Agence France-Presse (AFP), Associated Press (AP) a Reuters, přichází v době rostoucího mezinárodního tlaku na uzavření příměří.
Zahraničním médiím je od října 2023 zakázán vstup do Gazy, s výjimkou krátkých, přísně kontrolovaných cest pod doprovodem izraelské armády.
Dvouminutový klip BBC, namluvený zkušeným novinářem Davidem Dimblebym, ukazuje historické fotografie z různých válek, včetně drsného snímku „Napalm Girl“, který dramaticky změnil postoj veřejnosti k válce ve Vietnamu, když se v roce 1972 objevil v novinách.
Slovinsko ve čtvrtek oznámilo, že zakazuje izraelskému premiérovi Benjaminu Netanjahuovi vstup do této země Evropské unie, aby tak podtrhlo svou obranu mezinárodního práva.
Rozhodnutí souviselo se zatykačem vydaným Mezinárodním trestním soudem na izraelského premiéra, uvedla podle oficiální tiskové agentury STA mluvčí ministerstva zahraničí Neva Grasic.
Tato země EU s 2 miliony obyvatel, která loni uznala palestinský stát, je hlasitým kritikem izraelských akcí v Gaze a čtvrteční krok proti Netanjahuovi byl zjevně určen k podtržení politiky země.
Slovinsko již zakázalo vstup do země izraelskému ministru národní bezpečnosti Itamarovi Ben-Gvirovi a ministru financí Bezalelu Smotrichovi a uvalilo na Izrael zbrojní embargo.
Zdroj v angličtině ZDE
Jemenští obyvatelé agentuře Reuters sdělili, že útoky byly namířeny na oblasti na jihu a západě Sana'a.
Údery se odehrály během vysílání předem nahraného projevu vůdce Houthiů Abdula Malika al-Houthiho.
Nejméně 20 lidí bylo ve středu zraněno poté, co dron vypuštěný z Jemenu zasáhl hotel v izraelském letovisku Eilat u Rudého moře, uvedla izraelská záchranná služba.
Izrael zaútočil na jemenskou Saná den po útoku dronu na Eilat
Izraelská armáda uvedla, že ve čtvrtek zaútočila na vojenské cíle spojené s jemenskými Houthi v Saná, den poté, co se tato skupina přihlásila k útoku dronem na hotel v izraelském letovisku Eilat u Rudého moře.
Mezi cíle izraelského letectva patřilo velitelství generálního štábu Houthi, bezpečnostní a zpravodajské komplexy a vojenské tábory, uvedla armáda v prohlášení, informovala agentura Reuters.
„Provedli jsme silný útok na řadu teroristických cílů teroristické organizace Houthiů v Saná,“ uvedl izraelský ministr obrany Israel Katz v příspěvku na X.
Útoky jsou nejnovějšími z více než ročního období útoků a protiútoků mezi militanty Houthiů v Jemenu a Izraeli, které jsou součástí přelévání války v Gaze.
Abychom se vrátili k předchozímu projevu Mahmúda Abbáse, stojí za zmínku, že palestinský prezident uvedl, že je připraven spolupracovat s americkým prezidentem Donaldem Trumpem.
Abbás také uvedl, že bude spolupracovat se Saúdskou Arábií, Francií a Organizací spojených národů na realizaci mírového plánu pro Gazu, který byl přijat na konferenci 22. září a který podle něj může připravit půdu pro spravedlivý mír a širší regionální spolupráci.
Prezident palestinské samosprávy Mahmúd Abbás, jehož delegaci bylo odepřeno vízum k účasti na této akci, vystupuje prostřednictvím videokonference před Valným shromážděním OSN během 80. zasedání této každoroční akce dne 25. září 2025 v New Yorku.
Jemen nesmí být ponechán napospas vydírání a terorismu, říká Alimi a dodává, že žádá „mezinárodní akci“ a „ne další prohlášení“.
Diskuse