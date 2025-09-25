O integritě novinářů v oligarchickém Česku
25. 9. 2025 / Pavel Veleman
čas čtení 1 minuta
No, každý svého štěstí strůjcem, jak říká základní neoliberální poučka, jen jsem si vzpomněl na ty své klienty, kdy spouštěčem jejich sociální katastrofy byla ztráta slibovaného privatizovaného Bakalova bytu v Ostravě a potom už to jelo: Ubytovna v Brně, Praze, Kladně, rozpad rodiny, závislosti, ulice a všichni tři jsou již po smrti... Prostě PIKO
Ale paní Rychlíkovou opravdu nesoudím, vlastně to i ekonomicky chápu, jednou mi napsala, že jsem strašně sprostý na lidi, kolegy, ženy... Mrzelo mne to od ní.
Jit přednášet investigativní žurnalistiku do holdingu uhlobarona je podobně naivní, jako když signatář Charty 77 Jan Macháček šel budovat svobodnou ekonomickou žurnalistiku v institutu financovaném Babišem.
Nebo dnes směšně mystický šéf sekty Petra Kellnera bývalý šéf Respektu Vladimír Mlynář v PPF blábolí po rozhlasech oslavné ódy na Petra Velikého, stejně tak Jan Dobrovský, který se snaží přes Jindřicha Šídla nejspíše z nudy navrátit do mládí ideálů samizdatových LN.
Jenže ono to jaksi nejde: Novinář ztratí totiž to nejdůležitější co má - důvěryhodnost...To samé je třeba i v sociální práci.
V tomto jsem věren tradici I.M.Jirouse..Se sviněma se netančí nikdy!
A dneska dodávám, že je ta moje častá prudkost je většinou kvůli obraně těch předčasné mrtvých, jako v tomto případě je to pan Petr, pan David a paní Lenka, ti lidé ekonomických zločinů lidí, jako je Bakala, mají totiž konkrétní jména a já je budu vždy tvrdě pojmenovávat a připomínat
Bůh s námi!
789
Diskuse