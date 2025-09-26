V Nigérii bylo letos zabito 7 000 křesťanů
26. 9. 2025
To je v průměru 35 vražd denně, podle nedávné zprávy zveřejněné nigerijskou nevládní organizací pro lidská práva International Society for Civil Liberties and the Rule of Law (Intersociety).
Newsweek kontaktoval nigerijské ministerstvo pro humanitární záležitosti a Národní komisi pro lidská práva prostřednictvím e-mailu s žádostí o komentář.
Proč na tom záleží
Nigérie je již dlouho epicentrem pronásledování křesťanů, přičemž v Nigérii je pro svou víru zabito více křesťanů než ve zbytku světa dohromady, uvádí organizace pro lidská práva Open Doors, která monitoruje pronásledování křesťanů po celém světě.
Násilí od roku 2009 vyhnalo z domovů nejméně 12 milionů křesťanů, uvádí Intersociety. V tomto roce začalo povstání Boko Haram s cílem založit chalífát v Nigérii a širším Sahelu.
Intersociety odhaduje, že za 16 let od té doby bylo zabito 189 000 civilistů – 125 000 z nich byli křesťané a 60 000 liberální muslimové.
Co byste měli vědět
Zpráva Intersociety uvádí, že mezi 1. lednem a 10. srpnem bylo v Nigérii zabito 7 087 křesťanů a že ve stejném období bylo uneseno 7 800 dalších.
Zpráva identifikovala stát Benue v nigerijském Středním pásu jako jeden z nejhůře zasažených, s nejméně 1 100 mrtvými, včetně červnového masakru v Yelewatě, kde bylo zabito 280 křesťanů.
"Nigérie je ústředím a poskytuje bezpečné útočiště ne méně než 22 zárodečným a plně rozvinutým islámským teroristickým skupinám v Africe s vazbami nebo potenciálními vazbami na ISIS, ISIL a Světový džihádistický fond," uvádí zpráva.
Střední pás a severní státy jsou obzvláště nestabilní, s islámskými militantními skupinami jako Boko Haram, extrémisty z kmene Fulbů a ISWAP (Islámský stát v Západoafrické provincii), které se zaměřují na křesťanské komunity prostřednictvím masového zabíjení, únosů a vypalování kostelů.
Zatímco Nigérie legálně nabízí více náboženské svobody než jiné země na seznamu Open Doors, "největší hrozbou jsou islámští militanti, kteří se snaží zničit křesťanství a křesťany v regionu," uvádí organizace.
Zpráva amerického ministerstva zahraničí o terorismu v Nigérii v roce 2023 zdůraznila, že jsou zde aktivní ISIS-Západní Afrika (ISIS-WA), Boko Haram a Ansara, které provádějí útoky proti nigerijské vládě, bezpečnostním silám a civilistům v severních a centrálních regionech země.
Nigerijská vláda již dříve odmítla některá tvrzení o konkrétních skupinách operujících v zemi, včetně června, kdy mluvčí ministerstva obrany, generálmajor Markus Kangye, odmítl tvrzení tureckého velvyslance, že teroristická skupina FETO je aktivní.
Kangye řekl, že nigerijská armáda tuto skupinu neuznává a neobdržela žádné důvěryhodné zpravodajské informace, které by toto tvrzení podpořily, podle místních novin The Nigeria Lawyer.
Newsweek kontaktoval nigerijské Národní protiteroristické centrum prostřednictvím e-mailu s žádostí o komentář.
Co lidé říkají
Otec Dominic Asor, rektor semináře sv. Jakuba menšího, minulý měsíc řekl: "Nesmíme utíkat od svého povolání kvůli zkouškám, nejistotě nebo lákadlu světského pohodlí. Bůh, který nás povolal, nás bude podporovat, ale musíme zůstat věrní a soustředění. Seminář se nestal ohroženým druhem. Kde jinde kromě seminářů můžete mít úplnou bezpečnost? Není tu žádné místo."
Jeff King, prezident International Christian Concern, již dříve řekl Newsweeku: "Pronásledování křesťanů není jen náboženským problémem, je to krize lidských práv, která postihuje miliony lidí."
Co bude následovat
Zpráva Intersociety vyzvala mezinárodní aktéry, aby zasáhli a zvážili umístění Nigérie na seznamy sledovaných zemí, což by mohlo vyvolat diplomatické nebo sankční reakce.
Open Doors a další monitorovací skupiny pokračují v dokumentování útoků a vysídlování, což naznačuje pokračující humanitární potřebu a potřebu ochrany pro miliony vysídlených lidí a pro komunity, které hlásí opakované násilí.
Zdroj v angličtině: ZDE
