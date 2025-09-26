Rusko plánuje v příštích třech letech utrácet na zbrojení takřka 13 bilionů rublů
26. 9. 2025
V souladu s návrhem rozpočtu, který vláda schválila ve středu, úřady v příštím roce vynaloží na armádu 12,6 bilionu rublů, v roce 2027 13,6 bilionu rublů a v roce 2028 13,0 bilionu rublů.
Před rokem při přijímání příštího tříletého rozpočtu úřady stanovily výdaje na obranu v roce 2026 na úrovni 12,8 bilionu rublů, v roce 2027 13,1 bilionu rublů.
V roce 2025 úřady plánovaly utratit 13,5 bilionu rublů na obranu a spolu s bezpečností 17 bilionů rublů, tedy 8 % HDP, ale ve skutečnosti jsou tyto náklady vyšší, řekl vládní zdroj.
Zdroj v ruštině: ZDE
