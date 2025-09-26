Americké marketingové společnosti pomáhají zlikvidovat image genocidy v Gaze
26. 9. 2025
Zprávy uvádějí, že americké PR týmy jsou zaneprázdněny přepisováním historie v reálném čase – ne že by pro to americká média potřebovala od nich pomoc, píše Arwa Mahdawi.
Pokud v lese spadne strom a nikdo není poblíž, aby to slyšel, vydá to zvuk?
Tuto otázku jste už určitě slyšeli, ale zde je nová verze tohoto myšlenkového experimentu: pokud dojde k genociděa zabráníte zahraničním novinářům, aby ji pozorovali, zabijete klíčové svědky a utratíte stovky milionů dolarů na propagandu, bude to někoho zajímat?
Izraelská krajně pravicová vláda a její četní spojenci v USA sázejí na to, že odpověď na tuto otázku je „ne“. V době, kdy píšu tento článek, Izrael ničí město Gaza v poslední fázi toho, co mnoho respektovaných mezinárodních organizací a odborníků na lidská práva označuje za genocidu. Z Gazy nepochází tolik obrazového materiálu, kolik by mělo, protože izraelská armáda stále neumožňuje zahraničním reportérům volný přístup do Gazy a zavraždila mnoho novinářů přímo na místě. V srpnu se tým Al Jazeery v Gaze stal záměrným cílem Izraele.
Příroda nesnáší vakuum, ale propagandisté ho milují. Zatímco Gaza hoří a informace z pásma jsou záměrně omezeny, dobře placení marketéři a PR pracovníci v nadnárodních firmách jsou zaneprázdněni přepisováním historie v reálném čase. Na začátku tohoto měsíce server Drop Site News, který odvedl zásadní práci ohledně Gazy, informoval, že americká průzkumná firma Stagwell Global, založená Markem Pennem, byla izraelským ministerstvem zahraničních věcí pověřena obnovením pozitivního globálního image Izraele. Penn, pro nezasvěcené, je průzkumník veřejného mínění, který v roce 1996 pomohl Billu Clintonovi k znovuzvolení a poté pomohl Hillary Clintonové prohrát s Barackem Obamou v primárkách v roce 2008 kombinací arogance a rasistických stereotypů. „Pravice ví, že Obama je nevolitelný, snad kromě případu, kdy by proti němu stál Attila Hun,“ napsal Penn v memoáru kampaně Clintonové. Navrhl také charakterizovat Obamu jako neamerického. (Stagwell řekl serveru Adweek, že práce v Izraeli byla vedena „malým týmem“ a že jeho agentury pracují „napříč politickým spektrem a spektrem témat“. Minulý týden mluvčí řekl serveru PRWeek, že se jednalo o „definovaný projekt se specifickým zadáním“, který již byl dokončen.)
Podle Drop Site zpráva Pennovy firmy zřejmě dospěla k závěru, že Izrael má dobrou šanci přimět lidi zapomenout na tu ošklivou malou genocidu, pokud podnítí strach z „radikálního islámu“ a „džihádismu“. „Zejména po vyřešení situace v Gaze je prostor pro růst ve všech zemích [pokud jde o image Izraele] velmi významný,“ uzavírá zpráva. Pokud lidi vystrašíte, že děti jsou teroristé, pak jim nebude vadit, když je zabijete, v podstatě. Celou zprávu si můžete přečíst zde. (Po jejím přečtení doporučuji přečíst si novou právní analýzu komise OSN, která Izrael obviňuje ze spáchání genocidy. Zde je ukázka: „Izraelské bezpečnostní síly střílely a zabíjely civilisty, včetně dětí, které držely provizorní bílé vlajky. Některé děti, včetně batolat, byly zastřeleny ostřelovači do hlavy.“)
Jakmile marketingové firmy připraví argumenty popírající genocidu, potřebují automaty, které jim pomohou je šířit. Sludge News minulý týden informoval, že společnost SKDKnickerbocker LLC, která je ve vlastnictví Stagwell Global, podepsala smlouvu v hodnotě 600 000 dolarů na provozování „programu založeného na botech“, který má zesílit proizraelské narativy na Instagramu, TikToku, LinkedIn, YouTube a dalších platformách. SKDK, kterou spoluzaložila dlouholetá poradkyně Joea Bidena Anita Dunn a která byla na začátku tohoto roku registrována jako zahraniční agent pro Izrael, popsala strategii „zaplavení oblasti“ proizraelskými zprávami.
Není jasné, do jaké míry již byla tato oblast zaplavena, ale minulý týden Politico informovalo, že SKDK údajně ukončila spolupráci s Izraelem a „zahájila proces odhlášení“ jako zahraniční agent. SKDK i Stagwell rovněž uvedly, že nepracovaly na botové iniciativě, ale pouze na „mediálních vztazích“.
Proizraelské propagandistické kampaně již fungují, říká Zoe Scaman, marketingová expertka, která se otevřeně vyjadřuje o práci společnosti Stagwell. „Strategie ‚zaplavení zóny‘ funguje, protože nemusí přesvědčovat lidi, že genocida je dobrá, stačí jen, aby si nebyli jisti tím, co vidí, nebo aby byli unavení z přemýšlení,“ řekla Scaman. „Podívejte se, jak úspěšně se podařilo vykreslit odpor proti zabíjení dětí jako extremismus. Propaganda nemění jen názory – narušuje mechanismy, které lidé používají ke zpracování morálních informací. Když se samotná realita stane sporným územím, systematické zabíjení se stává jen dalším politickým nesouhlasem.“
Je třeba zdůraznit, že práce firmy Stagwell je jen malou částí izraelských snah o přejmenování genocidy. V loňském roce The Times of Israel informoval, že ministerstvo zahraničí země dostalo dalších 150 milionů dolarů na formování veřejného mínění. Podle The Times by zvýšený rozpočet hasbary (proizraelské propagandy) „byl použit k ovlivnění nálady v zahraničním tisku a na sociálních médiích“.
Tento rozpočet se jeví jako poněkud přehnaný, protože je zřejmé, že Izrael nemusí dělat mnoho, aby mnoho amerických médií a politická třída šířila jeho poselství. Hamás se 7. října dopustil ověřených zvěrstev, ale jedním z klíčových argumentů, které pomohly vytvořit souhlas s genocidou, byla (nyní důkladně vyvrácená) lež, že popravili 40 dětí. Normálně by novináři a politici takové provokativní tvrzení ověřili, než by ho šířili. Kdyby takové tvrzení učinila palestinská média, muselo by být třikrát ověřeno, než by ho někdo publikoval – a i tak by se pravděpodobně objevilo v sekci „názory“. Lži o popravených kojencích však široce opakovali například Joe Biden a reportérka CNN Sara Sidnerová.
Zatímco Sidnerová se nyní omluvila za to, že nebyla opatrná ve svých slovech, a Bílý dům odvolal Bidenovy komentáře, ostatní novináři tak neučinili. Senior korespondentka CBS News Norah O'Donnellová stále má tweet z 10. října, ve kterém uvádí: „@CBSNews se dozvědělo, že izraelské týmy pro vyprošťování těl objevily popravené děti a kojence v kibucech v jižním Izraeli.“ Poslala jsem e-mail komunikačnímu týmu CBS News s dotazem, proč pokračují v šíření této dezinformace, ale nedostala jsem žádnou odpověď.
CBS News je ve vlastnictví společnosti Paramount Global, která se netají svým postojem jako zastánce Izraele. Paramount je v procesu akvizice společnosti Free Press Bari Weissové, která důsledně bagatelizuje genocidu v Gaze a poskytuje Izraeli neomluvnou podporu, za částku mezi 100 a 200 miliony dolarů. Weissová bude údajně také pověřena „vedením redakční politiky divize [CBS News]“. Podle Financial Times si Weissová částečně získala majitele CBS Davida Ellisona „tím, že zaujala proizraelský postoj“.
David Ellison je synem Larryho Ellisona, magnáta, který řídí technologickou společnost Oracle a v roce 2017 daroval 16,6 milionu dolarů organizaci Friends of the Israel Defense Forces (FIDF), což je největší jednorázový dar v historii FIDF. Oracle je v současné době součástí konsorcia firem, které se snaží převzít TikTok. Pokud k tomu dojde, lze si představit, že algoritmus TikToku se stane více proizraelským. Jedním z důvodů, proč byl TikTok vůbec nabídnut k prodeji, je to, že mnoho amerických zákonodárců bylo rozhořčeno propalestinskými zprávami na této platformě. Mitt Romney se skutečně výslovně zmínil o této otázce v souvislosti s „ohromnou podporou” uzavření TikToku. Je mnohem snazší „zaplavit oblast” propagandou, když ji ovládáte.
Nejsou to jen média, která pracují přesčas, aby pomohla rehabilitovat image Izraele: pokud jste Američan, je pravděpodobné, že vaši volení zástupci také. Dvě stě padesát amerických státních zákonodárců právě odcestovalo do Izraele na konferenci 50 států, jeden Izrael. Nevím, jak vy, ale já bych mnohem raději viděl, aby moji zástupci dělali něco pro veřejné školy a zdravotnictví v USA, místo aby jezdili na propagandistické výlety do zahraničí.
"Jednoho dne, až bude bezpečné, až nebude mít nikdo co ztratit, když bude příliš pozdě na to, aby někdo nesl odpovědnost, budou všichni tvrdit, že vždy byli proti tomu,“ řekl spisovatel Omer El Akkad koncem října 2023 o genocidě, která se odehrává v Gaze. Tento citát, který je nyní názvem knihy, se stal virálním, protože vyjádřil to, čemu mnozí z nás zoufale věří: že i když teď možná nevidíme spravedlnost, jednoho dne pravda vyjde najevo. Jednoho dne dojde k nějaké formě zodpovědnosti. Ale i když je důležité neztrácet naději, postupně mi začíná být těžké udržet optimismus, že jednoho dne budou všichni proti tomuto. Vypadá to mnohem pravděpodobněji, že jednoho dne bude utraceno mnoho peněz na změnu image této situace.
