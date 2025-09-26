Channel 4 News: V Gaze další zabíjení Izraelem. Rodičů i dětí
26. 9. 2025
Reportér: Po náhlém násilí leteckého úderu panuje v této ulici v západní části města Gaza tichý šok. Čtyřpatrová budova byla zasažena a její horní patra se zřítila. Z budovy naproti, přes ulici, zaznívá zoufalá prosba o pomoc.
Malí bratři říkají, že jejich matka uvízla pod troskami, ale je stále naživu. Záchranáři vynášejí ženu dolů. Díky Bohu, že jste v bezpečí, říkají.
Přineste ji blíž k sanitce. Jeden z chlapců volal svého bratra a otce a stál na schodech, když dopadla raketa.
Pršely na nás kameny, říká. Moje matka upadla a my jsme nevěděli, co dělat. Můj otec je nezvěstný.
O několik hodin později a tisíce kilometrů daleko Benjamin Netanjahu oznámil OSN, že 700 000 lidí uposlechlo izraelské rozkazy opustit město Gaza. Ale právě taková starost o životy civilistů je prý důkazem, že Izrael neměl genocidní úmysly. Před invazí se počet obyvatel města odhadoval na milion. Pro ty, kteří si nemohou dovolit odejít nebo říkají, že smrt je lepší než vysídlení, je to výsledek nové masivní izraelské vojenské kampaně. Netanjahu také hovořil o tom, že je třeba dokončit věc co nejrychleji. Izraelský náčelník generálního štábu, který údajně odporoval této pozemní invazi kvůli nebezpečí pro izraelské rukojmí a vojáky, hovořil o zdlouhavé, měsíce trvající kampani. Netanjahu slíbil, že svůj projev násilím přenese do telefonů v Gaze, ale nebylo to nutné. Lidé zde stejně sledují, i když nejsou tím, co slyší, nijak ohromeni.
„Sledoval jsem to a doufal, že se tu a tam objeví slovo, že se situace uklidní a najde se řešení, nebo alespoň sebemenší jiskřička naděje z jednání. Ale byl jsem zklamaný. On trvá na tom, že válka musí pokračovat.“
A pokračuje. Mezi zabitými při útoku na pekárnu v táboře Al-Shatti v Gaze jsou i dvě devítileté děti.
„Tato oblast byla plná lidí. Byla tu autobusová zastávka a říkali, že je to bezpečná zóna. Proto jsme zůstali a neodešli na jih. Jsme vyčerpaní, tak vyčerpaní.“
Moderátor: Pro přeživší tohoto útoku přijdou ještě vyčerpávající dny. Další rodina, která přišla o domov. Je to něco, co vidíte jen jednou za život, říká. Díky Boží milosti jsme stále naživu. Ale jak teď žít a kde? Otázka, kterou si kladou všichni v této zničené oblasti.
Nyní musel cestovat dlouhou oklikou, aby se vyhnul vzdušnému prostoru zemí, které by ho mohly zatknout, jako například Francie. Ale jakmile dorazil do New Yorku, izraelský premiér Benjamin Netanjahu využil svého času k projevu před OSN, alespoň před těmi, kteří neodešli. Odmítl obvinění z genocidy, trval na tom, že Izrael Gazu zásobuje potravinami, a nehladoví, a vyhrožoval, že dokončí boj proti Hamásu. Naše americká redaktorka Anushka Astana to sledovala.
"Binyamin Netanjahu, premiér Státu Izrael."
(Množství odcházejících diplomatů)
Reportérka: Diplomaté přišli do této síně, jen aby ji opustili.
„Prosím, zachovejte v síni pořádek.“
Exodus delegátů OSN měl vyslat signál, že většina světa nechce Izrael poslouchat. Benjamin Netanjahu na to reagoval slovy, že nás uslyší všude.
Nrtanjahu: „Díky zvláštnímu úsilí izraelské rozvědky jsou nyní moje slova také přenášena. Jsou živě vysílána do mobilních telefonů obyvatel Gazy. Zbývajícím vůdcům Hamásu a věznitelům našich rukojmí tedy nyní říkám: složte zbraně. Propusťte můj lid. Slibují, že budou opakovat zvěrstva ze 7. října znovu a znovu, bez ohledu na to, jak oslabené jsou jejich síly. Proto musí Izrael dokončit svou věc.“
Reportérka: Izrael nejenže převzal kontrolu nad palestinskými telefony, ale také nainstaloval reproduktory na hranici Gazy, kde Netanjahuův hlas ozývající se přes prázdná pole popíral jeho tvrzení, že rukojmí sami mohou slyšet.
„Nebudeme váhat a nebudeme odpočívat, dokud vás všechny nepřivedeme domů.“
V týdnu, kdy byl Izrael izolován uprostřed tolika výzev k vytvoření palestinského státu, přišel Netanjahu dobře připraven na protesty a nepřátelství, vyzbrojen rekvizitami a zařízeními.
"Je to QR kód."
Podpořen vytrvalým potleskem své izraelské delegace, jeho ústřední poselství znělo: vžijte se do naší situace.
„Dát Palestincům stát jednu míli od Jeruzaléma po 7. říjnu je jako dát Al-Káidě stát jednu míli od New Yorku po 11. září. To je naprosté šílenství. Je to šílené a my to neuděláme. Vůdci, kteří tento týden uznali palestinský stát, poslali Palestincům velmi jasnou zprávu. Vraždění židů se vyplatí.“
Ale co izraelská agrese, proti které protestují nejen delegáti, ale i lidé na ulicích před budovou OSN? Netanjahu to popřel. Vše jsou to lži. Zpráva komise OSN dospěla k závěru, že po více než 65 000 mrtvých, z nichž polovinu tvoří ženy a děti, se jedná o genocidu. Netanjahu řekl, že se mýlí. O zprávách o blokované pomoci, hladovění a hladomoru prohlásil, že to nejsme my. Místo toho za to mohl Hamas a antisemitismus. Ale v nedalekém Brooklynu měli židovští Newyorčané, kteří tento týden slavili Roš ha-šana, jiný názor.
„Desítky tisíc židů se tím zabývají, protože je to morálně správné, a usilují o příměří, protože jim záleží na životech Palestinců. A nejde o boj židů proti muslimům nebo Palestincům. Je to nacionalistická a imperialistická bitva. Není to válka, je to genocida.“
Jste tady s židovskou komunitou. Kolik vašich přátel má stejný názor?
„Řekl bych, že téměř všichni moji přátelé mají stejný názor. Téměř celá židovská komunita, kterou jsem si tady v New Yorku vytvořil, má stejný názor. Když se vrátím do synagogy svých rodičů, ne všichni tam mají stejný názor. Diskutujeme, neshodneme se a tak podobně.“
Moderátor: V OSN se mimochodem mluvilo o zprávách, že USA by mohly navrhnout bývalého britského premiéra Tonyho Blaira jako vedoucího přechodné správy v Gaze. Donald Trump zněl nadějně.
Trump: „Vypadá to, že máme dohodu ohledně Gazy. A dáme vám vědět. Myslím, že je to dohoda, která přivede rukojmí zpět. Bude to dohoda, která ukončí válku. Bude to dohoda, která... bude to mír.“
Moderátor: Je opravdu důvod k optimismu? Navzdory týdennímu tlaku na Izrael se jeho premiér objevil s zuřivým útokem na své kritiky a zněl, jako by nikomu nevěřil, že uzavře dohodu.
A Anushka je teď se mnou. Měli jsme docela rušný týden, že? Co se stane teď?
Reportérka: No, Benjamin Netanjahu odtud odjíždí. V pondělí odlétá do Washingtonu DC. Setká se s Donaldem Trumpem. Dnes se v jedné věci zdržel, nepožadoval anexi Západního břehu, i když se říká, že to v pondělí s Trumpem možná projedná. Pokud jde o možné dohody, USA chtějí realizovat nápad Tonyho Blaira, mezinárodní správu podobnou té, která byla zavedena například v Kosovu. Tony Blair, který to nepopírá, je však na Blízkém východě kontroverzní postavou, a to nejen kvůli válce v Iráku. Říká, že nepodpoří nic, co by vedlo k vysídlení obyvatel Gazy. Francouzi a Saúdové měli na začátku tohoto týdne jiný plán, tzv. Newyorskou deklaraci, podle které by správu vedla Palestinská samospráva. Je však třeba říci, že Netanjahu označil Palestinskou samosprávu za zkorumpovanou a řekl, že platila lidem za zabíjení židů. Je tedy zřejmé, že oba tyto návrhy mají potenciální problémy.
Moderátor: Před chvílí jsem hovořil s mluvčím izraelské vlády Davidem Mentzerem a nejprve jsem se ho zeptal, zda to, že delegáti odešli během projevu Benjamina Netanjahua, bylo způsobeno bezprecedentní izolací Izraele.
"Vůbec ne. Myslím, že jste dnes viděli, jak premiér s hrdostí zastupuje svůj lid způsobem, jakým to téměř nikdo jiný v Izraeli nedokáže. A pokud jde o otázku... Lidé odcházeli, ale podívejte se, kdo odešel? Byl to Írán, který vězní vlastní opozici. Nelíbí se jim, když slyší o demokracii. Bylo to Turecko, které také vězní vlastní opozici a pak dává prostor Hamásu. Takže ti lidé odešli, to je pravda, ale přesto věříme, že naše poselství bylo dnes vyslyšeno, silné poselství, že Izrael chce, aby tato válka skončila, až se naši rukojmí vrátí domů. A až Hamás složí zbraně."
Ale jste čím dál více izolovaní, nejen tady, ale všude. Mezinárodní sportovní akce ruší účast Izraele, Eurovize možná zruší účast Izraele. Vaši nejlepší přátelé v Evropě uznávají stát Palestina a možná nejdůležitější je, že váš nejlepší přítel na světě, Donald Trump, říká, že jakékoli plány na anexi Západního břehu se neuskuteční. A zajímalo by mě, zda litujete zejména nedávného útoku na Katar, při kterém byla zničena tamní kancelář Hamásu, protože Američané byli tímto činem velmi rozhořčeni.
"Izrael nikdy neměl v Bílém domě přítele, jako je Donald Trump."
Ale on také velmi jasně řekl, že Západní břeh nelze anektovat, a my víme, že tento plán se projednával v izraelské vládě. Stanovil tedy červenou linii. Jste připraveni tuto červenou linii překročit?
"Podívejte, náš premiér velmi jasně řekl, že toto je téma, které se bude v Izraeli projednávat po našem návratu z USA."
65 000 mrtvých v Gaze, z nichž mnozí jsou ženy a děti, totální zničení pásma Gazy, které se nyní stalo nefunkční ekonomickou a sociální jednotkou. Co je to za politiku, kterou tam provádíte?
"Matte, jsem trochu překvapen, že vy, zkušený novinář, velikán britského žurnalismu, mi citujete čísla teroristické organizace. Al-Káidu byste za to nebral."
Toto je Palestinská samospráva.
"Ano, to byste nepřijal."
Tato čísla nebyla mezinárodním společenstvím zpochybněna.
"Jsou to čísla Hamásu."
Proč nás nenecháte vstoupit do Gazy a podávat odtamtud zprávy jako novináři"
"Stovky mezinárodních novinářů byly v Izraeli."
S IDF na různých kontrolních stanovištích. Kolik rukojmí, izraelských rukojmí, bylo neúmyslně zabito izraelskými bombardováními:? Máte jejich počet?
"To je tragické. Když se to stalo při incidentech přátelské palby, byla to tragická událost."
Jak často se to dělo?
"Ale prosím, neobviňujte oběti, samotné rukojmí. Není to Izrael, kdo je vzal jako rukojmí. Hamás je vzal jako rukojmí. Teroristé."
Nasloucháte rodinám rukojmích?
"Samozřejmě, že posloucháme rodiny rukojmích. Dnes byly tady v New Yoirku v sále. Tyto rodiny rukojmích byly dnes v sále a tleskaly premiérovi, protože vědí, že premiér a tato vláda a všichni naši lidé, pro rukojmí, je to otevřená rána v izraelské společnosti, ale Hamás je drží. Ne Izrael. Hamas je drží."
Některé rodiny r si myslí, že obětujete jejich děti, jejich milované. Kvůli věčné válce.
"Bůh chraň. Není to věčná válka."
Tony Blair byl zmíněn v depeších jako možný vůdce nějakého prozatímního orgánu. Je to reálné? Stane se to? Víte o tom?
"Samozřejmě, viděli jsme ty zprávy jako všichni ostatní. Mohu vám sdělit, že premiér se setkal s Tony Blairem, a nic víc vám k tomu nemohu říct, ale mohu vám říct, že Tony Blair má o této oblasti přehled."
Ještě jedna poslední krátká otázka. Mám na mysli, že tento orgán, Organizace spojených národů, a stovky právních expertů prohlásily, dospěly k závěru, že to, co děláte v pásmu Gazy, je genocida. Jaká je vaše reakce na to? Cítíte se kvůli tomu zahanben? Nutí vás to zamyslet se nad tím, co se děje? Nebo si prostě myslíte, že mezinárodní společenství lže?
"Matte, řeknu vám, jak se cítím jako zástupce a mluvčí izraelské vlády. Cítím hrdost."
Hrdost? Hrdost na genocidu?
"Cítím čest, že mohu zastupovat vlast, jedinou vlast židovského národa na této zemi. A co se týče obvinění z genocidy, je to nepravdivé tvrzení. Je to zcela neopodstatněné. Vy mi předložíte 100 odborníků. Já vám mohu předložit dalších 300 odborníků, kteří tvrdí přesně opak."
Davide Mentzere, moc vám děkuji.
"Rád jsem tu byl. Děkuji."
Moderátor: Celou verzi tohoto rozhovoru můžete později zhlédnout na našem kanálu YouTube. Nyní, zatímco jsme byli ve vysílání, organizace Medecins Sans Frontier, klíčová lékařská nevládní organizace působící v Gaze, oznámila, že byla nucena pozastavit své aktivity a opustit město Gaza, protože její kliniky jsou obklíčeny izraelskou armádou. Nyní se ke mně připojuje Mustafa Bargouti z Johannesburgu, který vede Palestinskou národní iniciativu. Mustafo Bargouti, rád vás opět vidím v našem pořadu. Rád bych začal vaší reflexí tohoto týdne. Začal tím, že několik zemí, které jsou přátelské k Izraeli, uznalo palestinský stát. Skončil tím, že 50 zemí, možná i o něco více, opustilo projev premiéra Netanjahua. Myslíte si, že se globální diplomatické mínění posouvá vaším směrem?
"Rozhodně a zcela. Než odpovím na vaši otázku, rád bych doplnil informaci, kterou jste právě zmínil, že izraelská letadla zaútočila a zničila čtyři z našich hlavních lékařských klinik v Gaze. Zničila je úplně, když na ně vystřelila rakety. To vám říká, co se děje v Gaze. Ano, myslím si, že Izrael nikdy nebyl tak izolovaný jako dnes. Myslím si, že jediným podobným příkladem v moderní historii je izolace apartheidového systému v Jižní Africe. A myslím si, že Netanjahu, a dokonce i mluvčí izraelské vlády, se oba distancují od reality, když to nechtějí vidět. Ale jedna věc, kterou Netanjahu dnes řekl v OSN, a myslím si, že nám to pomůže, aby nás svět ještě lépe pochopil, je to, že řekl, že 90 % Izraelců je proti palestinskému státu a 90 % Izraelců podporuje pokračování této strašné genocidní války v Gaze. To samo o sobě naznačuje, kdo je zde problémem a kdo brání možnosti míru. Ještě jedna věc: myslím si, že Netanjahu dnes hodně lhal, zejména o obětech této strašné války. Myslím, že izraelský výzkumný ústav spolu s britským ústavem dospěli k závěru, že pět ze šesti lidí zabitých v Gaze z 165 000 lidí, jsou civilisté."
Ještě pár otázek a bohužel už nemáme moc času. Jsem trochu zmatený a zajímalo by mě, jestli jste také, který konkrétní plán by mohl mít skutečně nějaký vliv na poválečnou budoucnost Gazy. Existuje francouzsko-arabský plán, který zahrnuje Palestinskou samosprávu. Existuje další plán, který by mohl zahrnovat Tonyho Blaira, ale nezahrnuje Palestinskou samosprávu. Jak vidíte situaci?
"Myslím, že si můžete Tonyho Blaira nechat pro Británii. My ho nepotřebujeme. A nepotřebujeme žádnou zahraniční organizaci ani žádnou zahraniční osobu, aby nám řídila naše životy, protože to jsme schopni udělat sami. Potřebujeme ale demokratické svobodné volby, které by se měly konat po válce. Ale pozor, velmi mě znepokojuje skutečnost, že všichni teď mluví o poválečných plánech, aniž by zastavili válku. A myslím si, že to je v jistém smyslu odvádění pozornosti od reality genocidní války, která se právě odehrává v Gaze, od skutečnosti, že Izrael v tuto chvíli, zatímco my tady mluvíme, ničí velmi důležité historické město na Blízkém východě, kterým je Gaza. A také již nutí 1,1 milionu lidí k etnické čistce z jejich domovů a každý dům je ničen. To je realita toho, co se nyní děje. A myslím si, že veškerá pozornost musí být nyní zaměřena na uvalení sankcí na Izrael, aby se zastavila tato strašná genocidní válka. Po válce můžeme naše problémy vyřešit sami."
