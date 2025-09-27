Kontexty: Fialova vláda 2022–2025: Nutella z Německa, naděje z Mojžíře a soucit z Gazy
27. 9. 2025 / Vojtěch Kulvait
Při pohledu zpět na funkční období české vlády v letech 2022–2025 zůstává v paměti několik momentů. Malé detaily a letmé dojmy, které dohromady tvoří mozaiku Petra Fialy jako vůdce a jako člověka. Tři události, tři různá léta:
🛒 Nákupy v Německu (2023)
🏚 Návštěva sociálně vyloučené lokality Mojžíř (2024)
🌍 Mlčení o Gaze (2025)
2023: Nutella z Německa
V roce 2022 se změna v české vládě po pandemii jevila jako výměna pečlivě vytvořených veřejných image. Premiéra Andreje Babiše, miliardáře a podnikatele, který se často prezentoval jako „jeden z lidu“, nahradil akademický elitář Petr Fiala, profesor politologie a vůdce opozice, který se prezentoval jako vůdce připravený „napravit“ zemi. Tuto změnu narativu nadšeně zesílila média, která rychle přešla od skepse vůči Babišovi k obdivu k Fialovi.
Během Babišovy éry jsem pravidelně sledoval Českou televizi. Byla kritická, angažovaná a požadovala od mocných zodpovědnost, jak by veřejnoprávní média měla. Ale za premiéra Petra Fialy se něco změnilo. Ostré hrany se otupily. Nepříjemné otázky zmizely. Tón se zmírnil. Nakonec jsem přestal ČT sledovat.
Vezměme si například Otázky Václava Moravce, vlajkovou loď politických talk show. Po léta to byla aréna, kde se vláda a opozice střetávaly v tvrdých otázkách. Ale postupem času se otázky v pořadu stále více podobaly vlastním názorům moderátora a hosté byli často vybíráni tak, aby tyto názory podtrhli. Ti, kteří do tohoto narativu nezapadali, prostě nebyli pozváni. Například Tomio Okamura, lídr opoziční strany zastupující 10–15 % voličů, se během Fialova funkčního období neobjevil ani jednou. Před volbami do Evropského parlamentu Česká televize strukturovala debaty způsobem, který byl příznivý pro provládní strany, a uspořádala diskuse podle jednotlivých stran, nikoli koalic, čímž umlčela opoziční hlasy. A konečně, prezidentská debata mezi Babišem a Pavlem působila dojmem, že moderátor nenápadně směřoval diváky k volbě provládního Pavla. Strategie České televize fungovala: Petr Pavel vyhrál volby v roce 2022 a v roce 2023 se stal prezidentem.
Paradoxně bezpodmínečná podpora a nedostatek odpovědnosti médií, které fungovaly v prezidentských volbách, nefungovaly vždy stejně ve prospěch předsedy vlády. Izolován od skutečné kritiky, Fiala v určitém okamžiku vytvořil konkurenci Otázkám Václava Moravce tím, že vytvořil vlastní provládní sérii: Otázky a odpovědi z Kramářovy vily. Po bezprecedentní inflaci v roce 2022, kdy domácnosti stále pociťovaly její dopady, se Fiala pokusil představit jinou perspektivu situace. „Ceny potravin konečně klesají,“ prohlásil uklidňujícím tónem, „ale mnozí z vás říkají, že nakupovat v zahraničí je stále levnější.“ V téměř sitcomovém zvratu se tedy premiér vydal provést vlastní realitu.
Odjel do Waldsassenu, malého německého městečka poblíž hranic, a koupil devět běžných potravin: mléko, máslo, chléb, nutellu, čokoládu, kečup a další. Celkem za asi 20 eur. Poté se vrátil do Chebu, jednoho z ekonomicky nejslabších regionů České republiky, a koupil stejný košík. K jeho překvapení byla celková cena v České republice o více než 2 eura vyšší. Dokonce si všiml, že německé výrobky jsou často baleny ve větších baleních. Po návratu do Kramářovy vily, historické rezidence českého premiéra a symbolu výkonné moci podobně jako 10 Downing Street v Británii, Fiala vybalil své nákupy jako televizní prodavač a vyzval Horsta Fuchse, aby porovnal jednotlivé položky. Máslo? V Německu o 30 % levnější. Coca-Cola a kečup Heinz? Za hranicemi větší láhve, což cenový rozdíl ještě zvětšuje.
A pak přišla na řadu nutella. Nejenže byla v Německu o 30 % levnější, ale při srovnání jednotkových cen se ukázalo, že česká sklenice je téměř dvakrát dražší než její německý ekvivalent. Obvykle stoický Fiala nyní změnil hlas, předstíral překvapení a nevěřícně prohlásil: „Tyto sklenice vypadají stejně, ale ve skutečnosti má ta česká mnohem menší obsah.“
Otázky a odpovědi s premiérem Petrem Fialou z Kramářovy vily, speciální díl, zdroj: Oficiální YouTube účet Úřadu vlády:
Pro mě, který jsem v té době žil v Hamburku, mělo Fialovo video nečekaný přínos: inspirovalo mě k vánočním nákupům. Ten rok dostali všichni moji přátelé stejný dárek – obrovskou sklenici nutelly z Hamburku. Sladká připomínka toho, že politické divadlo má někdy praktické vedlejší účinky. Fiala dospěl k závěru, že vláda ceny nestanovuje – což je pravda –, ale slíbil, že „promluví s Nutellou, Coca-Colou a supermarkety“ a bude požadovat vysvětlení. Zdá se však, že Ferrero nikdy nevyslovilo souhlas s tím, aby česká nutella byla větší nebo levnější.
2024: Naděje z Mojžíře
Mojžíř, čtvrť s 5 000 obyvateli, je součástí městské části Neštěmice v Ústí nad Labem. Obytný komplex vícepodlažních budov na okraji Ústí byl postaven na konci 80. let. Problematický proces privatizace na počátku 90. let urychlil úpadek této oblasti, která se postupem času stala symbolem vyloučení v České republice.
Yveta Tomková, starostka Neštěmic, vysvětluje, jak tato privatizace, která zahrnovala prodej bytových domů spolu s jejich nájemníky, znamenala zlomový bod. „Byla to největší katastrofa Ústí,“ říká. V následujících letech bylo mnoho bytových domů zakoupeno investory, kteří neměli k Ústí žádný vztah, což vedlo k vytvoření bludného kruhu chudoby. Více než 60 % majitelů bytů v Mojžíři jsou nepřítomní pronajímatelé, kteří se zaměřují na příjemce sociálních dávek, přičemž stát platí přemrštěné nájemné.
Rozhovor s Yvetou Tomkovou, starostkou Neštěmic u Ústí nad Labem, o sociální politice a situaci v Mojžíři. Zdroj: YouTube, KRNDA & LŮZR #7
Mojžíř není místo, kam politici běžně jezdí. Když už tam jedou, je to jako herci v pečlivě zinscenované hře. Návštěva premiéra Petra Fialy v roce 2024 nebyla výjimkou: rychlý úklid předem vybraných tras, bodyguardi tvořící lidskou clonu a pečlivě připravená diskuse s „neproblematickými“ obyvateli, jejímž cílem bylo zdůraznit konkrétní problémy, což bylo perfektní načasování před regionálními a senátními volbami. Místní obyvatelé, pochopitelně zvědaví, se shromáždili, aby sledovali toto divadlo. A na okraji tohoto oficiálního davu stála neplánovaná dvojice: romská žena v obnošeném tričku s vyobrazeným srdcem, držící za ruku malého chlapce. Přišli se podívat na představení, ale místo toho se stali jeho hlavními postavami.
Žena a její dítě stáli v nepříjemné pozici mezi limuzínou premiéra a oficiální delegací. Fiala, ve svém perfektně ušitém obleku, který křičel jeho odtrženost od tohoto světa, k nim přistoupil. Aniž by čekal, až žena pustí chlapcovu pravou ruku, natáhl se a potřásl mu levou rukou a zeptal se: „Jak se sem dostali?“ Kamery už běžely a tento neplánovaný moment se tiše stal nejupřímnější scénou dne.
Žena využila této vzácné příležitosti, aby byla vyslyšena, a začala popisovat situaci své rodiny – jak nemají žádné dluhy ani právní problémy, jak je její syn zodpovědný a že nemůže příliš kritizovat romskou komunitu, ve které žije. „Tady jsme všichni černí,“ řekla. Ale Fiala, odtržený a bez skutečného zájmu, slyšel jen to, co chtěl slyšet. Přerušil ji a uzavřel: „Takže život tady je dobrý, to rád slyším.“ Ten moment byl čistě politickou náhodou; jeho poradci, vědomi si toho, že kamery natáčejí toto neplánované setkání, se ho pokusili odvést – „Omlouvám se, ale starosta čeká.“ Nakonec se obrátil na starostu Ústí a pokusil se tuto trapnou situaci přetvořit ve vítězství, jako by tento jediný, přerušený rozhovor reprezentoval realitu celé čtvrti: „Vidíte, lidé jsou tady šťastní.“
Tomková ho však rychle opravila. „Ne všichni jsou tady šťastní,“ poukázala na viditelné problémy, jako je odpad na ulicích a další těžkosti. V konečném důsledku byla celá její agenda – vybraní „neproblematičtí“ obyvatelé a její připravená prosba, aby nebyla opuštěna – zastíněna touto jednoduchou, syrovou výměnou. Upřímný, nepříjemný moment odpojení se stal určujícím mediálním výstupem celé události a odhalil více, než by kdy mohla jakákoli předem připravená diskuse.
Ukázka: Video z návštěvy Mojžíře a politická komunikace, zdroj: Fiala rozjel bolševický bomby, Pavlovy gumácké trenky a normalizace je zpátky | Petr Holec #190
Setkání v Mojžíři bylo více než jen nepříjemnou fototermínem, bylo to odhalující nahlédnutí do hierarchie odcizení. Představte si ten rozpor: žena z vyloučené čtvrti, marginalizovaná a zranitelná, hovoří s předsedou vlády České republiky o svém každodenním životě, jen aby její slova byla shrnuta a zamítnuta jedinou větou.
Skutečná diskuse s romskou komunitou nebyla nikdy na programu, byla to přerušení scénáře. Zároveň to bylo varování, že Romy nelze při diskusi o této otázce jednoduše ignorovat. Skutečná změna musí přijít zdola, s komunitou samotnou v centru, podporovanou skutečnou politickou vůlí shora dolů. Naděje pro Mojžíř byla ve skutečnosti skryta v jednoduché, promarněné příležitosti: trpělivosti počkat, až bude ruka dítěte volná. Tento malý projev úcty by znamenal obrovský rozdíl, svět, ve kterém jsou lidé skutečně vyslyšeni a mají možnost utvářet svou vlastní budoucnost, a nejsou jen smeteni politickou agendou.
V historii jsou chvíle, kdy nejhorší, co můžete udělat, je mlčet. Když se na našich obrazovkách odehrává humanitární krize, nečinnost není neutralita – je to volba. Je to schválení současného stavu. Nejvýraznější absencí hlasu během funkčního období premiéra Petra Fialy bylo jeho neochvějné mlčení k katastrofě v Gaze. Zatímco jiné národy vyjádřily znepokojení a vyzvaly k zodpovědnosti, Česká republika stojí osamocena jako jediná země EU, která odmítá veřejně odsoudit izraelské akce, které způsobily rozsáhlé utrpení a ohromné ztráty na životech.
Toto mlčení není jen diplomatickým postojem, je to morální selhání. Fiala se zdá být úmyslně slepý: neuznává rozsah lidské tragédie ani neposkytuje morální vedení, které si daná situace vyžaduje. Odmítá otázky, vyhýbá se jasným odpovědím a popírá realitu toho, co se děje. Tento postoj je umocněn českými médii, která s několika výjimkami mezinárodní pobouření do značné míry ignorují, neinformují veřejnost a nepožadují zodpovědnost od mocných.
Toto kolektivní podřízení připomíná nechvalně známý Milgramův experiment. V něm byli obyčejní lidé nuceni podávat jiné osobě elektrické šoky, o nichž se domnívali, že jsou stále nebezpečnější. Někteří to na začátku odmítli, vedeni svým svědomím. Ale jiní pokračovali a ospravedlňovali své činy tím, že přenesli odpovědnost na autoritu vědce v laboratorním plášti. Ujistili se, že je to pro dobro věci. Tragicky, i když „žák“ na druhé straně zdi začal křičet a pak děsivě ztichl, někteří účastníci stále pokračovali v mačkání páčky. Ani jeden z těch, kteří pokračovali po prvních známkách ublížení, náhle nepřestal, když oběť ztichla. Skutečným hrdinou je podle mého názoru nejen ten, kdo odmítne hned na začátku, ale ten, kdo po zaslechnutí toho ticha nakonec řekne: „Tohle zašlo příliš daleko. Bylo špatné, že jsem plnil vaše rozkazy. Beru na sebe odpovědnost za svou část a teď přestávám. Otevřeme dveře a podíváme se, jestli ještě žije a co můžeme udělat.“
Bohužel naši politici, které volíme jako nejlepší z nás, málokdy mají takovou odvahu. Po léta český politický konsenzus bez otázek, bez nuancí a bez odpovědnosti podporoval izraelské akce. Média z větší části zavírala oči a vytvářela tak prázdnotu, ve které se obrazy umírajících dětí v Gaze nedokázaly dostat do povědomí veřejnosti.
V této fasádě se však objevují trhliny. Média jako Britské listy jsou velmi kritická a označují běžné české mediální vykreslování izraelské strategie jako „sekání trávy“ za to, čím ve skutečnosti je: dehumanizujícím eufemismem pro násilí. Staly se jedním z mála, ne-li jediným hlasem v českých médiích, který informuje o humanitární krizi.
V červnu 2025 byl prezident Petr Pavel po státní návštěvě Japonska dotázán reportérem, proč se Česká republika nepřipojila k ostatním zemím EU v odsuzování izraelských akcí v Gaze. Otázka byla jednoduchá, ale odpověď, nebo spíše její cenzura, mluvila za vše. Česká televize náhle ukončila vysílání a znemožnila tak jakoukoli veřejnou diskusi. Prezident údajně odvedl pozornost slovy: „Já neurčuji vládní politiku.“
Česká televize odpověď cenzurovala, ale pro samotného prezidenta bylo semínko zaseto. Když čelil podobným otázkám v zahraničí, Petr Pavel možná prožil svůj „Milgramův moment“, uvědomění si odpovědnosti za své činy. Možná začal uvažovat o bombardovaných nemocnicích, lidech zabitých ve frontách na jídlo a nejnověji o prohlášení OSN o hladomoru v Gaze. V srpnu 2025 se prezident Pavel konečně odklonil od řady a prohlásil, že plně nepodporuje politiku Netanjahua ani izraelské vojenské akce v Gaze. Byla to významná a vítaná trhlina v monolitické bezpodmínečné podpoře.
Líbí se mi, že náš prezident konečně vyjádřil soucit s Gazou. Přesto ten moment, který skutečně potřebujeme, stále nepřišel od Petra Fialy, muže zodpovědného za vládní politiku. Možná by místo dalšího nákupu potravin v Německu měl zkusit nakupovat v Gaze. Ceny tam jsou mnohem vyšší, kvalita mnohem horší, pokud tam vůbec nějaké jídlo je. V prosinci 2024, před úplnou blokádou, se jednomu otci z Gazy podařilo najít pro své děti jedinou sklenici nutelly. Stála ho 50 dolarů, což je více než dvojnásobek ceny celého Fialova nákupního košíku. Zaplatil jmění jen za letmý pocit normality a radost na tvářích svých dětí. Příběh, o kterém informovala CNN, ale který se v české televizi dosud neobjevil.
Taková je situace před volbami v roce 2025. Všechny tři momenty – výlet pro nutellu, návštěva Mojžíře a mlčení o Gaze – mají společného jmenovatele: nedostatek soucitu s těmi, kteří trpí. Fiala si zachovává fasádu vzdáleného, rozvážného profesora a udržuje odstup od lidí, kterým vládne. Jeho volební slogan zní: „Teď je čas stát na správné straně.“ Během svého funkčního období však jasně selhal v tom, co je důležité. Ať už jde o nákup nutelly, návštěvu Mojžíře nebo ignorování násilí v Gaze, Fiala selhal v tom, aby byl přítomen pro ty, kteří pomoc potřebují nejvíce.
A výsledky mluví samy za sebe. Nutella není levnější a Fialovy cenové stropy za energii pomohly více korporacím než rodinám, které se potýkají s finančními problémy. Lidé v Mojžíři nejsou na tom o nic lépe než před jeho návštěvou. A pokud jde o Gazu, měkký postoj naší vlády zrazuje hodnoty, které tvrdíme, že hájíme.
Diskuse