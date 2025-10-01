F-16, Mirage a Gripen. Ukrajina očekává další dodávky západních stíhaček
1. 10. 2025
Ukrajina očekává další dodávky stíhaček F-16, francouzských Mirage a švédských Gripenů.
Informoval o tom první náměstek ministra obrany Ukrajiny Ivan Gavryljuk. Ten přímo neodpověděl na upřesňující otázku ohledně doby dodání a počtu letadel.
"No tak, až je uvidíte ve vzduchu nad Ukrajinou, pak to pochopíte," řekl ukrajinský představitel.
Při diskusi o novém mechanismu dodávek zbraní na Ukrajinu PURL, který zajišťuje nákup zbraní Evropany ze Spojených států pro další přepravu na Ukrajinu, Gavryljuk poznamenal, že první takové dodávky již na Ukrajinu dorazily. Zároveň poukázal na to, že jejich objemy a tempo se snížily, protože systém vyžaduje čas.
"Čím více článků v řetězci, tím více času se ztrácí," zdůraznil. Podle něj již dříve v rámci prezidentských balíčků pomoci ze Spojených států dostávala Ukrajina pomoc "pravidelně a ve větších objemech".
