Proč Petr Pavel podporuje válečné zločiny?

28. 9. 2025 / Zdeněk Jehlička

Pokud je pravda, že v tom sále VS OSN seděl během projevu jednoho válečného zločince - který ještě po nacisticku nechal to své vyřvávání pouštět tlampači do koncentráku, který aktuálně vybíjí a srovnává se zemí - vedla fanatika Kulhánka i občan Petr Pavel, zatímco slušností bylo odejít s většinou delegátů, prostě udělat naprosté minimum, zvednout prdel a hlasovat nohama, zač mu tady bylo v posledku tolik děkováno? ptá se Zdeněk Jehlička.

