Glasgow University spáchala strašlivou věc - svou nekompetencí zavinila smrt studenta
1. 10. 2025
Jsem otřesen, že Glasgow University, instituce, na které působím třicet let, spáchala svou nekompetencí strašlivou věc. Katedra zeměpisu a geologie oznámila jednomu svému studentu, že propadl a neudělal závěrečné zkoušky. Byl to omyl, posléze se zjistilo, že jeho studijní výsledky byly 2.1, což je dobrá dvojka, známka, s kterou končí studium většina studentů. Jenže když studentovi oznámili, že propadl, student začal mít obrovské emocionální problémy a škola mu nepomohla, vykašlala se na něho. V den promoce student spáchal sebevraždu.
Je mi nepochopitelné, jak mohla katedra zeměpisu a geologie udělat tak strašnou chybu. Zkoušky jsou písemné, jako na všech britských univerzitách, a známkují je nejen vyučující daných předmětů, ale čtou a známky ověřují i externí examinátoři z jiné univerzity. A dále, i kdyby nakrásně student propadal, je přece povinností učitele v rámci jeho tzv. duty of care, povinnosti péče o studenta, mu pomoci, aby studium zvládl. Jediný student, který může propadnout, je přece jen ten, který vzdorně odmítne se učit. Tohle nebyl ten případ. Nechápu a jsem absolutně zhnusen, poznamenává Jan Čulík.
Je to ve všech britských médiích. Podrobnosti:
Glasgowská univerzita byla obviněna z „neúspěchu“ studenta, který spáchal sebevraždu v den promoce poté, co mu bylo nesprávně sděleno, že nedosáhl dostatečných výsledků k úspěšnému absolutoriu.
Ethan Scott Brown, 23letý student geografie v Glasgow, byl opakovaně informován, že nedosáhl potřebné známky v jednom předmětu, a proto v září 2024 nebude moci úspěšně ukončit studium.
Jeho rodina uvedla, že si vzal život ve svém domě v Coatbridge v North Lanarkshire v den, kdy měl promovat, 13. prosince 2024. Jeho matka Tracy Scottová ho našla mrtvého v jeho ložnici.
Interní vyšetřování univerzity, které bylo zahájeno pod tlakem Brownovy rodiny, odhalilo „systémové“ chyby v hodnocení jeho studia, které byly způsobeny především nejasnostmi v pravidlech hodnocení.
Nedávno penzionovaný profesor, který vyšetřování vedl, zjistil, že Brown měl dostatek bodů pro získání titulu s vyznamenáním 2:1; chyby nebyly odhaleny ani interními revizními komisemi, ani externí revizní komisí.
Vyšetřování také zjistilo, že Brown upozornil zaměstnance, že trpí špatným duševním zdravím, a oni mu nenabídli poradenství a podporu – což Glasgowská univerzita v úterý uznala.
„Ethan opustil tento svět s přesvědčením, že selhal a že Glasgowská univerzita měla pravdu,“ řekla Tracy Scottová, když rodina a jejich právník Aamer Anwar zveřejnili výsledky vyšetřování univerzity.
„Pravdou je, že Ethan úspěšně získal titul s vyznamenáním 2:1, přestože mu univerzita opakovaně sdělovala, že neuspěl.
„Zklamali ho, a to nejen po akademické stránce, ale také v poskytování podpory. Můj syn nebyl dostatečně chráněn vzdělávacím systémem, což vedlo k tomu, že moje rodina přišla o Ethana.“
Dodala: „Ethan byl laskavý, starostlivý mladý muž, který byl velmi milován. Zlomilo mi srdce, když jsem si uvědomila, jakou duševní bolest musela tato univerzita mému synovi způsobit.“
Univerzita přiznala své pochybení. „Je nám velmi líto, že k této strašné události došlo, a chápeme hluboké utrpení, které způsobila Ethanově rodině,“ uvedla ve svém prohlášení.
„Zpráva zjistila, že při výpočtu Ethanova studijního výsledku došlo k tragické chybě. Uvedla, že tato chyba měla být odhalena během procesu zkouškové komise. Další nedostatek se týkal komunikace s Ethanem, včetně skutečnosti, že nebyl odkázán na služby podpory studentů, když sdělil své psychické problémy.“
Univerzita odmítla tvrzení, že tyto problémy ovlivnily i jiné studenty, a uvedla, že je „přesvědčena, že chyba týkající se Ethanových známek byla ojedinělá a že neovlivnila žádné další studenty“.
„I tak jsme provedli důkladnou revizi našich akademických a sociálních politik a postupů. Revidovali jsme také naše vzdělávací programy pro zaměstnance zapojené do zkouškových komisí.“
Anwar, právník rodiny a bývalý zástupce veřejnosti na Glasgowské univerzity zvolený jejími studenty, uvedl, že interní přezkum odhalil také selhání zaměstnanců katedry geografie a geověd, kteří nereagovali na Brownovy žádosti o aktualizaci během léta.
Zjistilo se, že zaměstnanci také nereagovali na jeho varování o „zhoršujícím se zdravotním stavu a úzkosti“, když v posledním ročníku požádal o dvojí prodloužení termínu odevzdání seminárních prací.
„Ptali se, zda by toto systémové selhání bylo vůbec odhaleno, kdyby Ethan nezemřel a jeho rodina nebojovala za odpovědi,“ řekl Anwar. „Aby bylo jasno, kdyby rodina 13. ledna nekontaktovala univerzitu a nepožadovala odpovědi, nic by se nedozvěděli.“
Anwar zveřejnil dopis od univerzity, ve kterém rodině nabízí další schůzku s novým rektorem, profesorem Andym Schofieldem, v úterý, ale pouze za podmínky, že se jí právník Anwar nezúčastní. Univerzita se nevyjádřila k tomu, proč se ho snaží blokovat, ale uvedla, že Schofield je ochoten se s rodinou znovu setkat, „aby vyjádřil svou soustrast a prodiskutoval opatření přijatá univerzitou“.
Zdroj v angličtině ZDE
