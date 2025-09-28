Svatý Václav, státnost a smysl pro historickou realitu
28. 9. 2025 / Boris Cvek
Stejně tak svatost není zbožná lež nebo metafyzické rámování skutečnosti. Odkazuje se ke Kristu, který uzdravoval skutečně, ne předstíráním, odkazuje se k Bohu, k životu a sounáležitosti všech svatých. Nebo svatý Václav neví, nevidí, nechápe, jak to tu na zemi skutečně máme? Má to být opravdu jen ikona ve službách kohokoli, kdo si zamane? Budeme si jednou hrát na svatováclavskou zbožnost s nacisty, jindy s někým jiným?
To je právě ten rozdíl, o který jde v této válce. Mávat ikonami, nebo vědět, jak se skutečně lidem žije. To první Putinův režim zvládne dokonale, na to naváže, to vytěží pro zakrytí zákazu znát pravdu o tom druhém. Ale Ježíš nechodil za velekněžími, aby mu vyprávěli své pohádky, šel za lidmi a jejich utrpením, aby jim skutečně pomohl. O to jde i dnes na svátek svatého Václava: zda chceme státnost založenou na svatosti a Kristu, nebo chceme zapomenout na realitu, na dějiny, na státnost a balamutit se pohádkami a ikonami.
