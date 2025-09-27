Putin se připravuje na útok na další evropskou zemi, varuje Zelenskyj
Ukrajinský prezident říká, že Kreml vysíláním dronů prověřuje schopnost Evropy chránit své vzdušné prostory
Vladimir Putin rozšíří svou válku na Ukrajině útokem na další evropskou zemi, předpověděl Volodymyr Zelenskyj a obvinil Rusko z nedávných vpádů dronů, které podle něj byly pokusem otestovat obranu NATO.
Ukrajinský prezident po setkání s Donaldem Trumpem v OSN v New Yorku v Kyjevě prohlásil, že Rusko se připravuje na větší konflikt. „Putin nebude čekat na dokončení války na Ukrajině. Otevře si jinou cestu. Nikdo neví kam. To je jeho záměr,“ řekl.
Ukrajinský prezident uvedl, že Kreml záměrně testuje schopnost Evropy chránit své vzdušné prostory, poté co byly drony spatřeny v Dánsku, Polsku a Rumunsku a ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor. V pátek večer byly další drony spatřeny nad dánskou vojenskou základnou a v sobotu nad norskou základnou.
Zelenskyj naznačil, že vlády EU se potýkají s touto novou a nebezpečnou hrozbou. Na začátku tohoto měsíce Ukrajina zaznamenala 92 dronů letících směrem k Polsku „choreografovaným“ způsobem. Většinu z nich zachytila. Devatenáct z nich překročilo polské území, kde Poláci čtyři sestřelili.
„Nesrovnávám naše síly. My jsme ve válce a oni [Polsko] ne,“ řekl. Zelenskyj uvedl, že zástupci několika nejmenovaných zemí odcestují na Ukrajinu, aby absolvovali „praktický výcvik“ v odrážení ruských leteckých útoků. „Jsme připraveni se podělit o naše zkušenosti,“ dodal.
Zelenského poznámky navazují na to, co označil za „velmi příjemné“ rozhovory s Trumpem v rámci zasedání Valného shromáždění OSN. Po setkání americký prezident uvedl, že věří, že Ukrajina může s podporou Evropy a NATO získat zpět všechna území, která od roku 2022 ztratila. (Britský list Daily Telegraph v sobotu uvádí, že Trump to začal říkat po rozhovoru s britským králem Karlem.)
Trump také řekl, že ruská ekonomika je v velkých potížích, a popsal její armádu jako „papírového tygra“. Na otázku, proč se jeho tón vůči Ukrajině zjevně zmírnil, Zelenskyj odpověděl, že Trumpa informoval o realitě na bojišti. Řekl mu, že ruské postupy jsou často jen dočasné: „Není to úspěch. Je to jen dočasná přítomnost.“
Americký prezident nyní má větší „důvěru“ v Ukrajinu a zjistil, že Rusko s ním i se všemi ostatními zacházelo „neúctivě“, řekl Zelenskyj. Odmítl se vyjádřit k zprávám, že požádal Bílý dům o americké řízené střely Tomahawk schopné zasáhnout Moskvu, s tím, že „jde o citlivou záležitost“.
V posledních měsících Kyjev provedl sérii úspěšných útoků na ruské ropné rafinerie pomocí domácích dálkových dronů. Zelenskyj uvedl, že pokud se Kreml pokusí tuto zimu znovu zničit ukrajinskou energetickou infrastrukturu, jeho vlastní hlavní město zažije odvetné výpadky proudu.
