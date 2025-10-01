Zelenskyj varuje, že Putin má v úmyslu zaútočit na další evropskou zemi
1. 10. 2025
V projevu v Kyjevě po setkání s Donaldem Trumpem v OSN v New Yorku ukrajinský prezident řekl, že Rusko se připravuje na širší konflikt. "Putin nebude čekat na dokončení své války na Ukrajině. Otevře vám jiný směr. Nikdo neví kde. On to chce," řekl.
Ukrajinský prezident řekl, že Moskva záměrně testuje schopnost Evropy chránit svůj vzdušný prostor poté, co byly drony spatřeny v Dánsku, Polsku a Rumunsku a poté, co ruské stíhačky narušily estonský vzdušný prostor. V pátek večer bylo pozorováno několik dronů nad dánskou vojenskou základnou a v sobotu nad norskou základnou.
Zelenskyj naznačil, že vlády EU mají potíže se s touto novou a nebezpečnou hrozbou vypořádat. Tento měsíc Ukrajina detekovala 92 dronů letících směrem k Polsku "choreografickým" způsobem. Většina z nich byla zničena. Devatenáct jich proniklo na polské území, kde Poláci čtyři sestřelili.
"Nesrovnávám naše síly. My jsme ve válce a oni (Polsko) ne," řekl. Zelenskyj uvedl, že zástupci několika zemí, jejichž jména neupřesnil, pojedou na Ukrajinu, aby absolvovali "praktický výcvik", jak odrážet ruské letecké útoky. "Jsme připraveni se podělit o naše zkušenosti," dodal.
Zelenského prohlášení přichází po tom, co popsal jako "velmi příjemné" rozhovory s Trumpem na okraj Valného shromáždění OSN. Po setkání americký prezident řekl, že je přesvědčen, že Ukrajina může s podporou Evropy a NATO získat zpět všechna území ztracená v roce 2022.
Trump také řekl, že ruská ekonomika je v obtížné situaci a popsal ruskou armádu jako "papírového tygra". Když byl Zelenskyj požádán, aby vysvětlil tento zdánlivě vřelejší tón vůči Ukrajině, řekl, že Trumpa informoval o realitě na bojišti. Řekl mu, že ruské pokroky jsou často pomíjivé: "Není to o úspěchu. Je to dočasná přítomnost."
Americký prezident má nyní větší "důvěru" v Ukrajinu a zjistil, že Rusko s ním a všemi ostatními zachází "neuctivě", řekl Zelenskyj, který odmítl komentovat zprávy, že požádal Bílý dům o střely s plochou dráhou letu Tomahawk schopné zasáhnout Moskvu, a řekl: "Je to choulostivá záležitost."
V posledních měsících Kyjev provedl řadu úspěšných útoků na ruské ropné rafinerie pomocí dronů dlouhého doletu domácí výroby. Zelenskyj uvedl, že pokud se Kreml pokusí tuto zimu znovu zničit ukrajinskou energetickou infrastrukturu, jeho vlastní hlavní město v reakci na to utrpí výpadky proudu.
