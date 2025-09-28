Nemluvně zemřelo v Khan Younis v Gaze na podvýživu, počet obětí přesáhl 66 000
28. 9. 2025
Dvouapůlměsíční dítě jménem Eid Mahmoud Abu Jamma zemřelo na podvýživu v Khan Younis v Gaze, kde Izrael blokuje přístup k základním potravinám intenzivním obklíčením a omezeními
Podle ministerstva zdravotnictví enklávy bylo během posledních 24 hodin při izraelských útocích v Gaze zabito nejméně 77 Palestinců, včetně šesti lidí, kteří hledali pomoc, a 379 jich bylo zraněno.
Ministerstvo dodalo, že z trosek předchozích izraelských útoků byla také vyproštěna dvě těla.
Izraelská válka v Gaze si od 7. října 2023 vyžádala celkem 66 005 palestinských obětí a 168 162 zraněných, uvedlo ministerstvo.
Palestinská žena popsala, jak je těžké starat se o svého autistického syna uprostřed neustálého bombardování a vysídlování v Gaze.
V rozhovoru z města Deir el-Balah v centrální Gaze Abeer Hassan řekla, že se snaží poskytnout svému synovi Abdallahovi potřebnou podporu uprostřed hrůz války a strádání, které zažívají jako vysídlení lidé.
„Horko je nesnesitelné a nevíme, kam jít,“ řekla. „Abdallah tráví většinu času touláním se po ulicích a vyvinul si nový zvyk, že si tahá za vlasy.“
Řekla, že se jí rozbil mobilní telefon, který byl „jediným prostředkem, jak ho uklidnit pomocí mobilních her a videí“, a že Abdallahovi dávala prášky na spaní, aby nechodil ven z jejich stanu.
„Nemohu pro něj udělat nic jiného,“ řekla. „V jednu chvíli jsem prosila Boha, aby nám vzal život, aby Abdallah nezůstal sám.
Italský šéf diplomacie říká, že Tony Blair by mohl hrát „důležitou roli“ v Gaze po příměří
Italský ministr zahraničí Antonio Tajani uvedl, že jeho vláda by „příznivě“ přivítala myšlenku, aby bývalý britský premiér Tony Blair pracoval na plánu pro Gazu po příměří, a dodal, že „je to osoba, která by mohla hrát důležitou roli“.
V rozhovoru pro Il Messaggero, jeden z hlavních italských deníků, Tajani řekl: „Mimochodem, když byl Blair britským premiérem, měl úzké vztahy s [bývalým italským premiérem Silviem] Berlusconim. Je to člověk, který by mohl hrát důležitou roli. Na schůzkách se o tomto plánu diskutovalo, ale uvidíme, jak to dopadne.“
Jeho komentář přišel po několika zprávách, že Blair by mohl vést přechodnou správu Gazy. Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová řekla deníku The Guardian, že Blair „byl jedním z lidí, kteří do tohoto procesu vnesli návrhy“, ale existují i jiné procesy.
K Trumpovu 21bodovému návrhu na ukončení války v Gaze Tajani dodal: „Podporujeme každou mediační iniciativu. Americký návrh je vítán, pokud jej arabské země přijmou a pokud počítá s vyloučením Hamásu, okamžitým propuštěním rukojmí a cestou, která může vést k vytvoření palestinského státu. Zdá se mi, že jsem zaslechl pozitivní hodnocení ze strany arabských zemí. Pracujeme na jeho realizaci.“
Ro Khanna vyzývá USA, aby uznali Palestinu v petici podporované 47 demokratickými členy Sněmovny reprezentantů
Ro Khanna, demokratický kongresman za Kalifornii, vedl petici, o které poprvé informoval The Guardian minulý týden, vyzývající ministra zahraničí USA, aby následoval příkladu jiných evropských zemí a uznal palestinský stát.
V příspěvku na X informoval o aktuálním stavu své iniciativy a uvedl: „47 demokratů z Sněmovny reprezentantů podpořilo můj dopis požadující uznání palestinského státu. 30 z nich podepsalo dopis, ve kterém se proti tomu výslovně vyslovili.“
„Situace se mění, ale máme před sebou ještě hodně práce,“ dodal.
V sobotu vystoupil izraelský premiér Benjamin Netanjahu před Valným shromážděním OSN, kde pronesl několik zavádějících nebo fakticky nesprávných poznámek, mimo jiné že Izrael vynakládá velké úsilí, aby minimalizoval civilní oběti v Gaze, a že Hamas krade humanitární pomoc.
Izraelský premiér Benjamin Netanjahu vystoupil na Valném shromáždění OSN a naznačil, že navzdory mezinárodnímu odsouzení nevidí konec války v Gaze.
Netanjahu také odmítl závěry komise OSN, že Izrael spáchal v Gaze genocidu
- Netanjahuovo tvrzení: Pokud Hamás souhlasí s požadavky Izraele, válka by mohla skončit „hned teď“.
Ověření faktů: Izrael, s plnou politickou a vojenskou podporou Spojených států, zablokoval četné snahy o dosažení příměří v Gaze.
Netanjahu a jeho vláda byli opakovaně kritizováni rodinami zajatců držených v Gaze, spolu s tisíci Izraelců, kteří protestovali a požadovali ukončení války a návrat všech zajatců.
18. března Izrael torpédoval dohodu o příměří, kterou uzavřel s Hamasem, zabitím více než 400 Palestinců a zahájením měsíční totální blokády, která vedla k hladomoru v enklávě.
Na začátku tohoto měsíce Izrael prohlásil, že opět souhlasil s návrhem na příměří, ale okamžitě bombardoval Katar v neúspěšném pokusu vyhladit celé politické vedení Hamásu mimo Gazu a zničit jakoukoli naději na jednání.
- Netanjahuovo tvrzení: Izrael se velmi snaží minimalizovat civilní oběti v Gaze.
Ověření faktů: Na rozdíl od Netanjahuova tvrzení, že poměr obětí mezi neozbrojenými civilisty a ozbrojenými bojovníky v Gaze je „méně než dva ku jedné“, vyšetřování provedené v srpnu odhalilo tajnou izraelskou databázi, která jasně ukázala, že 83 procent lidí, které Izrael zabil v Gaze, byli civilisté.
Vyšetřování časopisu +972, Local Call a The Guardian ukázalo, že ze seznamu 8 900 jmen bojovníků Hamásu zabitých v databázi bylo několik uvedeno jako „pravděpodobně“ zabitých, což znamená, že procento zabitých civilistů může být ještě vyšší.
- Netanjahuovo tvrzení: Hamás ohrožuje civilisty v Gaze tím, že nutí lidi, aby sloužili jako lidské štíty.
Ověření faktů: Netanjahu nepředložil žádné důkazy o tom, že by Hamás a další bojovníci využívali civilní zařízení jako takzvaná „vojenská velitelská a řídící centra“.
- Netanjahuovo tvrzení: Země, která páchá genocidu, by civilisty neprosila, aby se vyhnuli jejím bombám.
Netanjahu tvrdí, že vydávání příkazů k nucené evakuaci, které rodinám dávají velmi málo času na sbalení celého svého života a útěk, jinak riskují smrt, vyvrací multilaterální důkazy o tom, že v Gaze dochází k genocidě.
Mezinárodní soudní dvůr, nezávislá mezinárodní vyšetřovací komise OSN, Mezinárodní asociace odborníků na genocidu, velké množství mezinárodních lidskoprávních organizací, včetně izraelské skupiny B'Tselem a Amnesty International, a několik zemí dospěly k závěru, že Izrael se v Gaze dopouští genocidy.
OSN a řada mezinárodních organizací a lékařů působících v Gaze dosvědčily, že Izrael také systematicky blokuje pomoc a vytváří velmi nebezpečné a zoufalé prostředí, ve kterém je pomoc pravidelně rabována.
- Netanjahuovo tvrzení: Izrael neblokuje vstup pomoci do Gazy; je to Hamás, který krade pomoc Palestincům.
Ověření faktů: Několik zpráv zjistilo, že Hamás nekrade skromnou pomoc, která je do Gazy povolena. Jedna zpráva pochází od izraelské armády, druhá od americké agentury pro zahraniční pomoc USAID.
Izrael v různých obdobích uvalil úplnou blokádu veškeré pomoci vstupující do pásma, naposledy mezi březnem a květnem tohoto roku.
Ministryně zahraničních věcí Spojených arabských emirátů Lana Nusseibeh řekla Valnému shromáždění OSN, že izraelské hrozby anexí Západního břehu jsou „nepřijatelné“.
„Nic nemůže ospravedlnit útoky na desítky tisíc civilistů, jejich obléhání, vyhladovění a násilné vysídlení,“ řekla. „Nic nemůže omluvit sledování nepřijatelných expanzionistických ambicí, včetně hrozby anexí Západního břehu.“
Uvítala nedávnou vlnu uznání palestinského státu a vyzvala k okamžitému příměří v Gaze, propuštění izraelských zajatců a palestinských vězňů a k urgentnímu doručení pomoci do tohoto území.
Náměstkyně ministra pro politické záležitosti Spojených arabských emirátů a vyslankyně ministra zahraničí Lana Nusseibehová vystupuje před Valným shromážděním OSN v sídle OSN v New Yorku
Palestina vítá „odvážné rozhodnutí“ San Marina uznat její státnost
Palestinské ministerstvo zahraničních věcí uvítalo krok San Marina, které uznalo palestinskou státnost.
V příspěvku na X ministerstvo tento krok označilo za „odvážné rozhodnutí“, které je v souladu s mezinárodním právem a podporuje úsilí o dosažení míru a realizaci řešení dvou států.
Prohlášení také vyzvalo země, které Palestinu neuznaly, aby následovaly tento příklad.
Ministr zahraničních věcí San Marina Luca Beccari v sobotu na Valném shromáždění OSN oficiálně oznámil uznání Palestiny a prohlásil, že „mít vlastní stát je právem palestinského lidu“.
Bývalý úředník OSN vidí „perspektivu“ v Trumpově mírovém plánu, ale vyzývá k opatrnosti
Martin Griffiths, bývalý náměstek generálního tajemníka OSN pro humanitární záležitosti, řekl Al Jazeera, že vidí „perspektivu“ v nedávném plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Gaze, včetně toho, že Palestinci nebudou nuceni opustit území a ti, kteří tak učiní, se budou moci vrátit, a cesty k řešení dvou států.
Vyjádřil však opatrný optimismus ohledně udržitelnosti dohody a poukázal na předchozí dohodu z počátku tohoto roku, která se rozpadla poté, co Izrael v březnu porušil příměří.
„Jak víte, tato dohoda, respektive její dosavadní návrh, je terčem mnoha kritik, částečně proto, že byla několik dní velmi utajovaná, a také proto, že skýtá mnoho příležitostí pro sabotéry,“ řekl Griffiths.
„Cesta k míru je popsána velmi předběžně; zatím neexistují žádné pevné závazky. Je třeba udělat ještě mnoho,“ dodal.
Izraelská armáda tvrdí, že zabila 5 bojovníků v Gaze
Ve své poslední zprávě o válce izraelská armáda tvrdí, že za poslední den zasáhla 140 cílů v Gaze, včetně bojovníků a vojenské infrastruktury v Gaze, kde se její invaze zintenzivňuje.
V jednom případě, jak tvrdí armáda, při leteckém útoku zahynulo pět bojovníků v Gaze, kteří vystřelili protitankovou raketu na nedaleké izraelské jednotky. Podle armády zahynuli při samostatných leteckých útocích také bojovníci v některých částech jižní Gazy.
Nemocnice Al-Shifa bude fungovat tak dlouho, jak to bude možné, říká ředitel
Muhammad Abu Salmiya, ředitel nemocnice Al-Shifa v Gaze, říká, že jeho tým je odhodlán udržet zařízení v provozu tak dlouho, jak to bude možné, i přes eskalující izraelskou ofenzivu.
„I přes pokračující invazi, tanky blížící se k nemocnici a neustálé ostřelování stále poskytujeme lékařské služby obyvatelům města Gaza,“ řekl. „Naše týmy jsou odhodlány plnit své povinnosti.“
Al-Shifa, největší zdravotnické zařízení, které stále funguje v severní Gaze, bylo od začátku války několikrát napadeno a přepadeno izraelskými silami, přičemž velká část budovy byla zničena.
Řekl, že pokud by nemocnice, která čelí vážnému nedostatku paliva, přestala fungovat, byla by to „katastrofa“.
„Zůstávají zde stovky tisíc vysídlených lidí a pokud tato nemocnice přestane fungovat, tisíce z nich zemřou,“ řekl.
Izraelští osadníci zaútočili na palestinskou komunitu na Západním břehu
Podle agentury Wafa izraelští osadníci zaútočili na palestinskou beduínskou komunitu ve vesnici Mukhmas v provincii Jeruzalém.
Uvedla, že osadníci uzavřeli jedinou silnici vedoucí do vesnice a přerušili elektrické kabely.
Nemocnice Al-Shifa, jedna z největších nemocnic v Gaze, pracuje nad své možnosti. Zásoby se tenčí, personál pracuje nepřetržitě pod velkým tlakem, často bez lékařských potřeb a vybavení, a po zintenzivnění izraelských útoků přichází příliv zraněných.
Právě včera byla jedna rodina vysídlena a bylo jim nařízeno evakuovat se z města Gaza. Na své obtížné cestě z města Gaza se stali terčem útoku a utrpěli těžká zranění. Dorazili sem do nemocnice Al-Shifa a kvůli ubývajícím zásobám se snaží získat léčbu.
Situace se zde zhoršila v důsledku bezprecedentního zintenzivnění pozemních operací Izraele, doprovázeného leteckými údery na různé oblasti a místa v Gaze.
Izraelský tým vyřazen z předního italského cyklistického závodu kvůli obavám z protestů proti válce v Gaze
Cyklistický tým Israel-Premier Tech byl vyloučen z nadcházejícího italského závodu Giro dell'Emilia kvůli obavám o veřejnou bezpečnost, uvedli organizátoři závodu.
Rozhodnutí oznámené v sobotu přichází poté, co nedávný cyklistický závod Vuelta a Espana utrpěl několik narušení ze strany pro-palestinských demonstrantů, kteří vyšli do ulic španělského hlavního města Madridu, aby zablokovali účast týmu Israel-Premier Tech, což vedlo k zrušení závěrečné etapy závodu.
Od invaze do Gazy, při které zahynulo téměř 66 000 Palestinců, a kterou OSN označila za „genocidu“, sílí volání po vyloučení Izraele z globálních sportovních akcí, festivalů a hudebních soutěží.
Berlínští demonstranti vyzývají německou vládu, aby zastavila genocidu v Gaze
Demonstranti na sobotní velké pro-palestinské demonstraci v německém hlavním městě řekli Al Jazeera, že jejich země má povinnost jednat, aby zastavila genocidu v Gaze.
„My Němci už máme svou historii, takže by se to nemělo opakovat,“ řekla jedna žena. „‚Nikdy více‘ je teď, a to platí pro všechny, že?“
Jeden z organizátorů protestu, Michael Barenboim, řekl, že „je čas dát německé vládě jasně najevo, že se nesmí podílet na genocidě“.
„Německá vláda má povinnost genocidě zabránit a potrestat ji,“ řekl. „Chceme trvat na tom, aby německá vláda tyto povinnosti plnila.“
Kojenec zemřel v Khan Younis v Gaze na podvýživu
Nemocnice Nasser v jižním městě Khan Younis v Gaze oznámila, že kojenec zemřel na podvýživu a nedostatečnou lékařskou péči.
Je jedním z desítek dětí, které letos v Gaze zemřely na podvýživu, protože Izrael přísně omezuje dovoz potravin a lékařské pomoci.
Minulý týden ministerstvo zdravotnictví enklávy oznámilo, že během války zemřelo hlady nebo podvýživou 440 lidí, včetně 147 dětí.
Činy Izraele v Gaze „nebudou zapomenuty možná po staletí“: bývalý malajský vůdce
Bývalý malajský premiér Mahathir Mohamad řekl, že chování Izraele v Gaze, které vedlo k vyšetřování Mezinárodního soudního dvora pro genocidu, „nebude zapomenuto možná po staletí“.
Od října 2023 bylo v Gaze zabito více než 65 000 lidí, téměř veškeré obyvatelstvo palestinského území bylo vysídleno a stovky tisíc lidí utrpěly zranění, z nichž mnohá změnila jejich životy.
„Gaza je strašná,“ řekl Mahathir. „Zabili těhotné ženy... novorozeňata, mladé lidi, chlapce a dívky, muže a ženy, nemocné a chudé... Jak na to lze zapomenout?“
Palestinský muž vypráví o smrtelném útoku na rodinu prchající z města Gazy
Muž, který hovořil z nemocnice al-Shifa v Gaze, kde byly jeho děti ošetřovány kvůli zraněním, řekl, že jeho rodina opouštěla město po ulici al-Rashid, kterou izraelská armáda označila za bezpečnou, když byla napadena.
„Byli jsme zaskočeni, když na moji rodinu dopadl izraelský dělostřelecký granát,“ řekl muž. „Jsem otcem šesti dcer a jednoho syna. Jedna z mých dcer byla zabita, další dvě a syn byli zraněni.“
Pokračoval: „Utíkáme od smrti ke smrti, od zabíjení k dalšímu zabíjení.“
Mezi oběťmi útoku na Nuseirat v Gaze jsou ženy a děti
Mezi osmi lidmi zabitými při nočních útocích v táboře Nuseirat v centrální Gaze byly ženy a děti, informuje agentura Wafa.
Mnoho dalších bylo při těchto útocích, které se zaměřily na dva domy v této oblasti, zraněno, uvedla agentura.
Ředitel nemocnice al-Shifa bije na poplach kvůli izraelským tankům v blízkosti zařízení
Muhammad Abu Salmiya, ředitel nemocnice al-Shifa v Gaze, největšího zdravotnického komplexu v pásmu Gazy, sdělil agentuře AP, že zdravotnické týmy jsou znepokojeny izraelskými tanky, které se přibližují k nemocnici a brání v přístupu k ní.
Odhadem 159 pacientů je zde léčeno.
„Bombardování ani na okamžik nepřestalo,“ řekl Abu Salmiya.
Objevily se zprávy, že 21bodový plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončení války v Gaze by mohl zahrnovat možnou cestu k budoucímu palestinskému státu.
Ministři izraelské vlády z krajně pravicových stran Národní sionistická strana a Židovská síla se postavili proti jakékoli dohodě. Stalo se tak před pondělním setkáním izraelského premiéra Benjamina Netanjahua s Trumpem.
Izraelská veřejnoprávní televize Kan informuje, že Yitzhak Wasserlauf, ministr v Netanjahuově vládě, řekl, že premiér „nemá mandát k takové dohodě“, a dodal: „Musíme dokončit práci v Gaze“.
V příspěvku na X ministr národní bezpečnosti Itamar Ben-Gvir uvedl: „Pane premiére, nemáte mandát ukončit válku bez rozhodující porážky Hamásu.“
Ministr financí Bezalel Smotrich uvedl, že chce vidět porážku Hamásu, návrat zajatců držených v Gaze a že „nikdy nesouhlasí s palestinským státem – i když je to obtížné, i když to má svou cenu a i když to zabere čas“.
Britská ministryně zahraničí Yvette Cooperová řekla deníku The Guardian, že se kolem mírové dohody o ukončení války v Gaze vytváří „konsenzus, skutečný, obrovský konsenzus“.
„Mám pocit, že se vytváří konsenzus, skutečný, obrovský konsenzus, a [v OSN] panovala skutečná energie a odhodlání ohledně míru. Myslím, že jsme dospěli do bodu, kdy svět chce tuto válku ukončit,“ řekla.
„Nemůžeme předstírat, že to není neuvěřitelně těžké, a délka trvání krize to činí ještě náročnějším,“ dodala. „Není však pochyb o tom, že za snahou ukončit válku a dosáhnout nejen okamžitého příměří, ale i řádného plánu do budoucna stojí skutečná odhodlanost a energie.“
Izraelské síly buldozery ničí palestinskou půdu a provádějí razie ve městech na Západním břehu
Izraelské síly provedly sérii nočních razií na okupovaném Západním břehu. Podle agentury Wafa:
buldozery ničily palestinskou půdu poblíž města Salfit a zatkly osobu v nedaleké vesnici Kifl Haris;
uzavřely vchod do vesnice al-Mughayyir poblíž Ramalláhu; a provedly nájezd na město Jericho s vojenskými vozidly, z nichž jedno srazilo a zranilo 12leté dítě.
Vysídlení Palestinci v Gaze jsou pod neustálým bombardováním
Ať už se Palestinci v pásmu Gazy vydají kamkoli, budou vystaveni neúnavnému izraelskému bombardování. Většina včerejšího bombardování se samozřejmě odehrála v Gaze, ale také ve střední Gaze.
Právě sem mnoho Palestinců hledalo útočiště, protože al-Mawasi, takzvaná humanitární zóna, a Khan Younis jsou nyní přeplněné.
Lidé staví stany podél této pobřežní silnice, kde jsme již více než týden, a kde lidé skutečně žijí, přestože zde není voda a není to pro ně vhodné místo.
Izraelské síly také zcela ničí infrastrukturu, obytné domy, budovy a čtvrti, což ztěžuje lékařským týmům přístup k zraněným lidem a těm, kteří uvízli pod troskami. Sledují je také pomocí kvadrokoptér a neumožňují jim v těchto oblastech působit.
Rodiny z Gazy prchají na základě izraelských evakuačních příkazů, ale čelí smrtícím útokům
Izraelské síly nařídily Palestincům v Gaze, aby odešli, jinak budou čelit útokům. Ale i ti, kteří prchají, se stávají terčem útoků.
Nejméně jedna osoba byla zabita, když armáda zaútočila na rodinu prchající na jih.
Nejméně 8 lidí bylo zabito při izraelských útocích na Nuseirat v centrální Gaze
Izraelské síly provedly v noci útoky na dva domy v uprchlickém táboře Nuseirat v centrální Gaze, při nichž bylo zabito nejméně osm lidí, podle místního zdroje z nemocnice, který citovali naši kolegové v terénu.
Masivní izraelské bombardování také pokračovalo přes noc v celém městě Gaza, uvádějí.
