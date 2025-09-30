Peru: když mladí lidé odmítají být jen diváky
30. 9. 2025 / Fabiano Golgo
Oficiální důvod protestů zní technicky: reforma důchodového systému, která má všechny Peruánce nad 18 let povinně zapojit do penzijních fondů. V zemi, kde je většina práce neformální a důvěra ve státní instituce mizivá, to zní spíš jako další povinný sázecí lístek ve hře, jejíž pravidla určují jiní. Ale to je jen záminka. Pod povrchem se hromadí roky nevyřčeného hněvu – korupční skandály, nárůst kriminality, bezmoc Kongresu i vlády.
Statistiky jsou drtivé: Boluarte má podporu jen kolem 2,5 %, Kongres sotva 3 %. To není jen špatné hodnocení vlády; to je prázdnota, do níž vstupuje nová generace. Mladí lidé odmítají normalizovat smrt při policejních zásazích, která provázela nástup Boluarte k moci po pádu prezidenta Castilla v roce 2022. Mluvil jsem s Peruáncem, který studuje stavební inženýrství v Praze, a ten mi řekl, že „Mladí Peruánci žijí v 21. století, ale naši rodiče stále v 19. století.“
Jejich jazyk je globální. Na transparentech se objevuje lebka se slaměným kloboukem – odkaz na japonské One Piece, příběh pirátů, kteří svrhávají tyrany. V symbolu popkultury je zakódovaná touha po svobodě, která přesahuje hranice kontinentů. Podobné hnutí mladých se objevilo v Indonésii či Nepálu: generace, která nevěří tradičním politickým stranám, ale věří v sílu ulice a sítí.
Peru ukazuje, jak rychle se může demokracie proměnit v arénu, kde se střetává frustrace a odvaha. Systém, který dlouho přežíval díky apatii, teď naráží na generaci, která nechce být jen další „ztracenou kohortou“. Skutečná zkouška bude v tom, zda se mladí dokážou organizovat i poté, co se kamery obrátí jinam – a zda jejich hněv dokáže přetavit chaos v novou formu politické odpovědnosti.
