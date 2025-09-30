Peru: když mladí lidé odmítají být jen diváky

30. 9. 2025 / Fabiano Golgo

čas čtení 2 minuty
30753
V Limě, městě, kde se andské hory dotýkají Pacifiku, se odehrává příběh, který je větší než jen další politická krize. Na ulicích peruánské metropole a dalších měst se střetává Generace Z – lidé narození mezi lety 1995 a 2009 – s vládou prezidentky Diny Boluarte. Policie používá slzný plyn, desítky demonstrantů končí v nemocnicích. Ale skutečný konflikt není jen mezi mladými a policií, nýbrž mezi představou budoucnosti a systémem, který se brání změně.

 
Oficiální důvod protestů zní technicky: reforma důchodového systému, která má všechny Peruánce nad 18 let povinně zapojit do penzijních fondů. V zemi, kde je většina práce neformální a důvěra ve státní instituce mizivá, to zní spíš jako další povinný sázecí lístek ve hře, jejíž pravidla určují jiní. Ale to je jen záminka. Pod povrchem se hromadí roky nevyřčeného hněvu – korupční skandály, nárůst kriminality, bezmoc Kongresu i vlády.

Statistiky jsou drtivé: Boluarte má podporu jen kolem 2,5 %, Kongres sotva 3 %. To není jen špatné hodnocení vlády; to je prázdnota, do níž vstupuje nová generace. Mladí lidé odmítají normalizovat smrt při policejních zásazích, která provázela nástup Boluarte k moci po pádu prezidenta Castilla v roce 2022. Mluvil jsem s Peruáncem, který studuje stavební inženýrství v Praze, a ten mi řekl, že „Mladí Peruánci žijí v 21. století, ale naši rodiče stále v 19. století.“

Jejich jazyk je globální. Na transparentech se objevuje lebka se slaměným kloboukem – odkaz na japonské One Piece, příběh pirátů, kteří svrhávají tyrany. V symbolu popkultury je zakódovaná touha po svobodě, která přesahuje hranice kontinentů. Podobné hnutí mladých se objevilo v Indonésii či Nepálu: generace, která nevěří tradičním politickým stranám, ale věří v sílu ulice a sítí.

Peru ukazuje, jak rychle se může demokracie proměnit v arénu, kde se střetává frustrace a odvaha. Systém, který dlouho přežíval díky apatii, teď naráží na generaci, která nechce být jen další „ztracenou kohortou“. Skutečná zkouška bude v tom, zda se mladí dokážou organizovat i poté, co se kamery obrátí jinam – a zda jejich hněv dokáže přetavit chaos v novou formu politické odpovědnosti.

0
Vytisknout
479

Diskuse

Obsah vydání | 30. 9. 2025