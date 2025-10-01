Přes 30 % : Gender pay gap je v Rusku třetí nejvyšší v G20
Zajímavé je, že nejmenší rozdíl mezi zeměmi G20 byl v Austrálii (10,7 %), Kanadě (12,6 %) a Číně (13 %).
Podle Rosstatu byl průměrný plat žen v Rusku v roce 2023 61 113 rublů, zatímco muži dostávali 87 757 rublů. A to jsou pouze oficiální údaje.
"No, zase ta demagogie", "Zjevně máme mezeru ne 30 %, ale o polovinu větší", "Můžete souhlasit, například, že ve speciální vojenské operaci je nyní více mužů, pracovníků na směny... To ale neznamená, že člověk vydělává více, když jsou všechny ostatní věci stejné," komentují Rusové.
Předtím poradce šéfa centrální banky Kirill Tremasov řekl, že příjmy Rusů v roce 2025 nadále rostou velmi rychlým tempem: "Průměrné mzdy v loňském roce vzrostly v zemi v průměru o 19 %, letos se růst trochu zpomalil, ale stále je velmi vysoký: asi 15 %."
Zdroj v ruštině: ZDE
