BBC: Co má Putin za lubem?
29. 9. 2025
Michail Kasjanov byl ruským premiérem v letech 2000 až 2004, poté vůdcem opoziční Strany lidové svobody. Vladimíra Putina dobře zná. Je nyní jedním z nejvýznamnějších kritiků Vladimira Putina a nyní žije v exilu. Zeptal jsem se ho, proč si myslí, že Rusko takto provokuje Západ.
"Myslím, že se jedná o záměrné testování evropské obrany. Putin by rád zjistil, kde jsou její slabé pozice atd. Snaží se posunout hranice toho, co je přijatelné."
Když mluvíte o testování evropské obrany, nemáte na mysli hardware? Mluvíte o politice a jednotě Evropy. Je to tak?
"Myslím, že obojí. Právě provedl útok drony na Polsko a zjistil, že země NATO nejsou schopny se s tím vypořádat. A proto pokračuje v nátlaku, nátlaku a nátlaku, protože chápe, že dříve nebo později by Evropané měli následovat příklad Trumpa a začít s ním o něčem vyjednávat. Chce mír, ale mír podle svých podmínek."
Proč si myslíte, že k tomu došlo právě teď, k této sérii provokací a narušení evropského vzdušného prostoru?
"Prezident Trump se objevil v úřadu. a hned se objevila jeho první touha mít dobré vztahy s Putinem a posadit ho k jednacímu stolu společně s prezidentem Zelenským. Prezident Trump neporozuměl, o co Putinovi jde. Summit na Aljašce ukázal, že Trump nic nezískal, ale Putin získal hodně. Všechno to divadlo, včetně toho červeného koberce, ukázalo, že Putin byl prezidentem Trumpem vytažen z izolace a že to bylo jeho vítězství. Získal tichý souhlas k pokračování eskalace. Samozřejmě, že na bojišti není úspěšný, protože na to nemá dostatek zdrojů a utrpěl těžké ztráty. Ale přesto má pocit, že v této opotřebovací válce vítězí."
Myslíte si, že Putin má nějakou ucelenou strategii?
"Jeho strategií je konečně zničit Ukrajinu a zajistit, že evropští lídři a Spojené státy nebudou globálně podporovat uvalení dalších sankcí a poskytnutí mnohem větší podpory Ukrajině ve srovnání s tím, co bylo učiněno dříve."
Myslíte si, že se Putin se snaží rozdělit NATO, a mluvíte především o USA na jedné straně a Evropanech na straně druhé?
"To je naprosto pravda. Snaží se o to už roky a nyní je to kritická situace. Testuje letadla NATO. To je přesně další fáze těchto pokusů o rozdělení NATO."
Co byste NATO poradil? Jak by podle vás mělo nejlépe reagovat na ruské provokace?
"Za prvé by samozřejmě mělo být vydáno jedno konsolidované prohlášení, ne různá, jaká máme nyní. Jedni říkají, že bychom měli sestřelit pouze letadla, která představují nebezpečí. Jiní říkají, že by měl být sestřelen každý narušitel. Existují různé postoje, naprosto odlišné. A za druhé by samozřejmě měla následovat skutečně důrazná reakce na porušení. Putin chce eskalaci. Nebojí se eskalace. Ale NATO se eskalace bojí. Putin to vidí. Proto se snaží posunout hranice toho, co je přijatelné."
Moderátor: To byl Michail Kasjanov, bývalý ruský premiér. Otázka tedy zní, jak může Evropa omezit nebo zastavit ruskou agresi. Sir Laurie Bristow je prezidentem Hughes Hall v Cambridge a v letech 2016 až 2020 byl britským velvyslancem v Rusku. Dobré odpoledne, sire Laurie. Jaké páky mají Evropané k dispozici, aby přiměli Rusko přehodnotit svůj postup?
"No, pokud jde o páky, myslím, že nejdůležitější je, jako vždy, pochopit, čeho se Rusko snaží dosáhnout, a nedělat za něj jeho práci. Je jasné, že Putin se snaží odradit Evropany od posílení podpory Ukrajině, zejména v době, kdy rostou pochybnosti o Trumpově odhodlání zajistit bezpečnost Evropy, a zvýšit náklady, které nám to přináší. Ale to proto, že ve skutečnosti Putin nedosahuje svých cílů na bojišti ani u jednacího stolu. A samozřejmě, pokud na tyto provokace zareagujeme, pokud na ně zareagujeme přehnaně, dá to Putinovi šanci prezentovat NATO jako agresora, bez ohledu na to, jak bezohledné a nelegální jsou akce Ruska. Jádrem tedy je stanovit velmi jasné červené linie, prosadit je, ale udělat to tak, abychom si udrželi kontrolu, místo aby nás Putin manipuloval. Vždy máme na výběr, jak reagovat. Myslím, že jádrem problému je nyní vymyslet, jak zlepšit škálu možností, abychom mohli Putinovi uložit skutečné náklady v době a způsobem, který si zvolíme my, a ne on."
Mluvíte o skutečných nákladech a samozřejmě stále probíhá živá debata o nákupech ruské ropy a plynu, které sice slábnou, ale stále existují. Věříte, že by další omezení těchto nákupů a sankce vůči Rusku byly účinné?
"Rozhodně. Ruská ekonomika je nyní válečnou ekonomikou a je zřejmé, že se postupem času zhoršuje. Pouhý tlak na ruskou ekonomiku problém nevyřeší, ale určitě pomůže. Myslím si tedy, že je třeba tlačit na příjmy Ruska z prodeje ropy, dále zpřísňovat sankce a tlačit na úniky sankcí, ale také velmi zajímavá práce se nyní odehrává v Evropské unii, kde se zkoumá, zda lze nějakým způsobem využít zmrazená ruská státní aktiva na podporu Ukrajiny v příštích letech. Mluvíme zde o stovkách miliard eur a dolarů. Druhou stranou mince je však pokračující vojenská podpora Ukrajiny. Není v dohledu žádná vyhlídka na vyjednané příměří.Trump do toho investoval velmi mnoho. A podle mého názoru summit na Aljašce ukázal, že požadavky Vladimíra Putina se nezměnily. Trumpova strategie byla podle mého názoru zcela špatná. Správnou strategií je maximalizovat ekonomický tlak na Rusko, maximalizovat vojenskou podporu Ukrajině s cílem ukončit válku, nikoli ji prodlužovat."
Vy se domníváte, že prezident Putin, je pravděpodobně racionální aktér. Pan Kasjanov, bývalý ruský premiér, řekl, že Putin chce eskalaci. Rozumíte této logice?
"Myslím, že Michail Kasjanov má pravdu v tom smyslu, že Putin chce kontrolovat eskalaci a deeskalaci. Možná se lišíme v tom, že si nemyslím, že Putin chce přímou vojenskou konfrontaci s NATO z toho prostého důvodu, že ví, že by prohrál. A přežití režimu je v Kremlu nejdůležitější věcí ze všeho. Ale nejzajímavější, a myslím, že k tomu došlo v posledních několika dnech, je změna rétoriky Donalda Trumpa. Všichni jsme to sledovali od jeho nástupu do úřadu. V podstatě zpráva pro Zelenského zněla, že Ukrajinci musí učinit významné ústupky Rusům, v podstatě podle jejich podmínek. Trump nyní zdá se říká, cituji: „S podporou Evropské unie je Ukrajina v pozici, kdy může bojovat a získat zpět celou Ukrajinu v její původní podobě.“ Nemyslím si, že má pravdu v tom, že je možné, aby Ukrajina získala zpět celé své mezinárodně uznávané území. Je zde však velmi důležitý bod, a to jasně dát najevo, že Ukrajinu nevedeme k urovnání podle podmínek Ruska, které jsou podmínkami kapitulace. Jde o to změnit Putinovo uvažování o tom, co je nejlepší dostupná možnost. A musíme dosáhnout toho, aby příměří, skutečné příměří, bylo pro Putina méně špatnou možností než jakákoli jiná."
