Americká vláda zastavila činnost poté, co demokraté odmítli podpořit republikánský plán financování
1. 10. 2025
Je to první zastavení činnosti za téměř sedm let, republikáni jsou obviněni z „ohrožení amerického zdravotnictví“ v návrhu zákona o výdajích
Americká vláda ve středu zastavila činnost poté, co demokraté v Kongresu odmítli podpořit republikánský plán na prodloužení financování federálních ministerstev, pokud nezískají řadu ústupků týkajících se zdravotnictví.
Republikáni, kteří ovládají Senát a Sněmovnu reprezentantů, jejich požadavky odmítli, což vyvolalo legislativní zmatek, který trval až do půlnoci, kdy vypršelo financování a Senát nedokázal prosadit návrhy obou stran na pokračování financování.
Jedná se o první uzavření od 35denního uzavření, které začalo v prosinci 2018 a pokračovalo do nového roku, během prvního funkčního období Donalda Trumpa. Přichází v době, kdy se demokraté snaží znovu získat podporu voličů, kteří loni znovu zvolili Trumpa a odsoudili je k menšině v obou komorách Kongresu.
„Republikáni uvrhli Ameriku do uzavření, odmítli dvojstranické rozhovory, prosadili stranický návrh zákona a ohrozili americkou zdravotní péči,“ řekl v úterý večer šéf demokratů v Senátu Chuck Schumer, když bylo jasné, že uzavření je nevyhnutelné.
Minulý měsíc republikáni ve Sněmovně reprezentantů schválili návrh zákona, který by financoval vládu do 21. listopadu, ale k jeho schválení v Senátu je zapotřebí podpora některých demokratů, aby překonal hranici 60 hlasů. V úterý pozdě večer se mu tuto podporu nepodařilo získat, zatímco republikáni zablokovali návrh demokratů pokračovat ve financování do října a zároveň provést řadu politických změn.
„Krajně levicové zájmové skupiny a krajně levicoví demokratičtí členové chtěli prezidentovi ukázat, kdo je tady pánem, a tak senátní demokraté obětovali americký lid stranickým zájmům demokratů,“ řekl vůdce senátní většiny John Thune.
Senátní republikáni naplánovali na středu ráno další kolo hlasování o dvou návrzích zákonů o financování s cílem dát demokratům příležitost změnit názor.
Bílý dům reagoval na hrozbu uzavření vládních úřadů oznámením plánů na hromadné propouštění federálních zaměstnanců v případě, že dojde k výpadku financování. „Když to zavřete, musíte propouštět, takže bychom propustili spoustu lidí,“ řekl Donald Trump v úterý a dodal: „Budou to demokraté.“
Krátce po neúspěšném hlasování zveřejnil Russ Vought, ředitel úřadu Bílého domu pro správu a rozpočet, dopis, v němž za uzavření vinil „šílené politické požadavky demokratů“. „Není jasné, jak dlouho budou demokraté udržovat svůj neudržitelný postoj, takže je obtížné předpovědět, jak dlouho uzavření potrvá,“ napsal Vought v dopise adresovaném vedoucím federálních úřadů a agentur.
Demokraté požadují prodloužení daňových úlev na pojistné pro plány ACA, které končí na konci roku. Chtějí také zrušit republikánské škrty v programu Medicaid a veřejných médiích a zabránit Trumpovi v dalším omezování zahraniční pomoci pomocí „kapesního zrušení“.
Celkové náklady na tato opatření se odhadují na 1 bilion dolarů, přičemž asi 10 milionů lidí přijde o zdravotní péči kvůli škrtům v programu Medicaid a změnám v ACA. Bez prodloužení daňových úlev na pojistné se ceny zdravotního pojištění zvýší pro asi 20 milionů lidí.
Thune sice prohlásil, že je ochoten jednat o prodloužení úlev v rámci ACA, trvá však na tom, aby nejprve byly schváleny nové vládní finanční prostředky.
Demokratičtí lídři tvrdí, že neustoupí, ale v jejich řadách se objevují známky nesouhlasu. Tři členové demokratického klubu hlasovali v úterý večer pro návrh republikánů – o dva více než při prvním projednávání návrhu zákona na začátku tohoto měsíce.
„Trhliny v řadách demokratů jsou již patrné,“ řekl republikánský senátor John Barrasso.
Demokraté, kteří se rozešli se svou stranou, uvedli, že tak učinili z obavy o to, co by mohla Trumpova administrativa udělat, když dojde k uzavření vlády. Federální zákon dává agenturám a ministerstvům určitou volnost při rozhodování o tom, které operace budou pokračovat, když dojde k vyčerpání finančních prostředků.
„Nemohu podpořit nákladné uzavření, které by poškodilo rodiny v Nevadě a dalo ještě větší moc této bezohledné administrativě,“ řekla demokratická senátorka Catherine Cortez Masto.
Angus King, nezávislý senátor z Maine, který spolupracuje s demokraty, označil hlasování za „jedno z nejtěžších“ ve své senátní kariéře, ale řekl: „Paradoxem je, že uzavřením vlády ve skutečnosti dáváme Donaldu Trumpovi více moci, a proto jsem hlasoval pro.“
John Fetterman z Pensylvánie, jediný demokrat, který hlasoval pro republikánský návrh zákona o financování, když byl poprvé projednáván před týdnem a půl, jej podpořil znovu a řekl: „Hlasoval jsem pro naši zemi, ne pro svou stranu. Společně musíme najít lepší cestu vpřed.“
Zatímco strana, která podnítila uzavření, historicky nedosáhla svých cílů, průzkumy veřejného mínění přinesly smíšené verdikty ohledně toho, jak veřejnost vnímá taktiku demokratů.
Průzkum New York Times/Siena provedený minulý týden zjistil, že pouze 27 % respondentů si myslí, že demokraté by měli zastavit fungování vlády, zatímco 65 % si myslí, že by to neměli dělat. Mezi demokraty bylo 47 % pro zastavení fungování vlády a 43 % proti, zatímco 59 % nezávislých bylo proti zastavení fungování vlády.
Průzkum Marist zveřejněný v úterý zjistil, že 38 % voličů by za uzavření vinilo republikány v Kongresu, 27 % by vinilo demokraty a 31 % by vinilo obě strany.
Republikánský senátor Ted Cruz – architekt uzavření z roku 2013, jehož cílem bylo zrušit financování ACA – popsal hrozbu demokratů uzavřít vládu jako „vztek“, který nikam nevede.
