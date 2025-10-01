Lavrov si stěžoval na "past" v rezoluci Rady bezpečnosti OSN, která umožnila Západu obnovit sankce proti Íránu
Obnovení sankcí OSN proti Íránu bylo výsledkem "pasti", kterou západní země nastražily proti Teheránu. Uvedl to ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov během tiskové konference po účasti na týdnu na vysoké úrovni 80. zasedání Valného shromáždění OSN.
Podle něj Spojené státy a jejich spojenci záměrně zabudovali do rezoluce Rady bezpečnosti OSN 2231 mechanismus "snapback", který umožnil Západu jednostranně obnovit sankce proti Íránu, přičemž ignoroval postoj ostatních členů Rady bezpečnosti. Lavrov zdůraznil, že Rusko a Čína jsou proti obnovení omezení a usilují o jejich odklad, ale jejich iniciativa byla zamítnuta. Podle ministra rozhodnutí Rady bezpečnosti potvrzuje, že "Západ využívá mezinárodní struktury výhradně ve svém vlastním zájmu".
Rada bezpečnosti OSN 28. září znovu uvalila sankce proti Íránu, které byly pozastaveny téměř před deseti lety po podpisu Společného komplexního akčního plánu (JCPOA) pro teheránský jaderný program. Rozhodnutí bylo přijato poté, co 26. září selhala iniciativa Ruska a Číny odložit omezení o šest měsíců: čtyři země hlasovaly pro rezoluci, devět proti a další dvě se zdržely hlasování.
Sankce zahrnují zmrazení íránských zahraničních aktiv, zákaz vývoje a výroby jaderných technologií a obnovení zbrojního embarga. Tato opatření jsou uplatňována v rámci mechanismu "snapback" stanoveného v JCPOA: umožňuje automatický návrat omezení v případě "podstatného neplnění závazků" ze strany Teheránu.
Sankce proti Íránu byly poprvé uvaleny Radou bezpečnosti OSN v roce 2006 a byly několikrát zpřísněny. V roce 2015 Teherán souhlasil s omezením obohacování uranu, upuštěním od vývoje jaderných zbraní a umožněním inspektorům MAAE navštěvovat jaderná zařízení. Výměnou za to západní země zrušily omezení a od ledna 2016 byly sankce oficiálně zrušeny.
V srpnu 2025 však Spojené království, Německo a Francie zahájily postup pro obnovení sankcí a obvinily Írán z "trvalého a závažného nedodržování svých závazků" vyplývajících z dohody. Konkrétně odkazovali na více než 60 zpráv MAAE za posledních šest let, které zaznamenaly porušení.
Situace se vyhrotila v létě 2025, kdy Izrael s podporou Spojených států několik dní útočil na íránská jaderná zařízení a Teherán v reakci na to pozastavil spolupráci s MAAE.
