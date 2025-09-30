Trump nechce válku a umírání, takže kdyby Evropa chtěla, byl by Krym už zase ukrajinský
30. 9. 2025 / Boris Cvek
Zdá se, že Trump zatím (!) svůj blábol o tom, jak Ukrajina může dobýt všechna svá území zpět, kdyby Evropa chtěla, nepřebil nějakým jiným, ještě větším blábolem. Nechává to zrát a kvasit. Mohu toho tedy využít, abych upozornil na to, jak umí totálně vykloubit smysl pro realitu. Kdyby lidé neumírali (v noci z pondělí na úterý byla v městě Sumy vyvražděna Putinem celá rodina, každou noc Putin na Ukrajině vraždí a mrzačí), byla by to pozoruhodná fraška. Musí se uznat, že jeho moc a vliv na média, veřejný prostor spíše rostou.
Vzpomíná si ještě někdo, kolik úsilí, kolik mediálního prostoru věnovala Evropa přípravě mírových sil, které by měly garantovat mír, fakticky chránit Ukrajinu před Ruskem, až k míru dojde? Že to byla a je naprostá fata morgána, protože Putin nic takového jako mírové jednotky nepřipustí, to je jiná věc. Evropa v tom ostatně nikam nikdy nedospěla ani na papíře. Dokonce samo Polsko veřejně několikrát sdělilo, že tam nikoho nepošle.
Nyní ale Trump, který Evropu držel v říši těchto fantasmagorií neurčitými přísliby pomoci, mluví o válce a ne o míru. Ukrajina může dobýt přece všechna svá území zpět. Kdyby ovšem Evropa chtěla. Jaké mírové jednotky? Jaký mír? Evropa z této perspektivy selhala, protože nešla tvrdě do války proti Rusku. Krym už dávno mohl být náš. Stačilo chtít. Za to, že tomu tak není, může samozřejmě Evropa. A Trump je samozřejmě, jak rád opakuje, mírotvůrce a velmi mu vadí umírání. Evropa, kdyby ovšem chtěla, by jistě bez umírání už dávno měla Krym. Stačí lusknout prsty. A co nám Trump neservíruje za týden, za měsíc? Tu o Jeníčkovi a Mařence?
Za poslední Trumpův obrat prý může britský monarcha Karel. Že by spolu probrali, jak se ještě nechutněji vysmát Ukrajině, jejím obětem, a Evropě? Tomu se mi moc nechce věřit. Trump spíše hledá instinktivně cestu k tomu, jak zlikvidovat smysl pro realitu a umýt si ruce. Soustředit se musí hlavně na USA, v nichž chce zničit demokracii, a rozvíjení dobrých vztahů se zeměmi jako Bělorusko a Írán. Do Íránu právě nechal deportovat sto lidí, kteří odtamtud utekli do USA.
