Zde je plné znění Trumpova 20bodového plánu na ukončení izraelské války v Gaze
30. 9. 2025
čas čtení 8 minut
Bílý dům představil 20bodový návrh, který by podle něj mohl okamžitě ukončit izraelskou válku v Gaze, která si vyžádala více než 66 000 palestinských obětí a zanechala palestinskou enklávu v troskách.
Pokud plán přijmou obě strany, válka bude okamžitě ukončena, všichni zajatci držení v Gaze, živí i mrtví, budou do 72 hodin vráceni a palestinští vězni propuštěni. Pásmo Gazy bude dočasně spravováno palestinskou technokratickou vládou bez účasti Hamásu a Izrael Gazu neanektuje.
Trumpův 20bodový plán na ukončení izraelské genocidy v Gaze, zveřejněný v plném znění:
Gaza se stane deradikalizovanou zónou bez terorismu, která nebude představovat hrozbu pro své sousedy.
Gaza bude přestavěna ve prospěch obyvatel Gazy, kteří již trpěli více než dost.
Pokud obě strany s tímto návrhem souhlasí, válka okamžitě skončí. Izraelské síly se stáhnou na dohodnutou linii, aby se připravily na propuštění rukojmích. Během této doby budou všechny vojenské operace, včetně leteckých a dělostřeleckých bombardování, pozastaveny a bojové linie zůstanou zmrazené, dokud nebudou splněny podmínky pro úplné postupné stažení.
Do 72 hodin od veřejného přijetí této dohody Izraelem budou všichni rukojmí, živí i mrtví, vráceni.
Jakmile budou všichni rukojmí propuštěni, Izrael propustí 250 vězňů odsouzených na doživotí a 1 700 obyvatel Gazy, kteří byli zadrženi po 7. říjnu 2023, včetně všech žen a dětí zadržených v této souvislosti. Za každého izraelského rukojmího, jehož ostatky budou vydány, Izrael vydá ostatky 15 zemřelých obyvatel Gazy.
Jakmile budou všichni rukojmí vráceni, členům Hamásu, kteří se zaváží k mírovému soužití a odzbrojení, bude udělena amnestie. Členům Hamásu, kteří chtějí opustit Gazu, bude poskytnut bezpečný průchod do přijímajících zemí.
Po přijetí této dohody bude do pásma Gazy okamžitě zaslána plná pomoc. Minimální množství pomoci bude odpovídat tomu, co bylo zahrnuto v dohodě ze dne 19. ledna 2025 týkající se humanitární pomoci, včetně obnovy infrastruktury (voda, elektřina, kanalizace), obnovy nemocnic a pekáren a dovozu nezbytného vybavení k odklízení trosek a zprůchodnění silnic.
Distribuce a pomoc v pásmu Gazy bude probíhat bez zásahů obou stran prostřednictvím Organizace spojených národů a jejích agentur, Červeného půlměsíce a dalších mezinárodních institucí, které nejsou žádným způsobem spojeny s žádnou ze stran. Otevření hraničního přechodu Rafah v obou směrech bude podléhat stejnému mechanismu, jaký byl zaveden na základě dohody ze dne 19. ledna 2025.
Gaza bude spravována v rámci dočasné přechodné vlády technokratického, apolitického palestinského výboru, který bude odpovědný za každodenní chod veřejných služeb a municipalit pro obyvatele Gazy. Tento výbor bude složen z kvalifikovaných Palestinců a mezinárodních odborníků a bude podléhat dohledu a kontrole nového mezinárodního přechodného orgánu, „Rady míru“, v jejímž čele bude stát prezident Donald J. Trump a další členové a hlavy států, kteří budou oznámeni, včetně bývalého premiéra Tonyho Blaira. Tento orgán stanoví rámec a bude spravovat financování obnovy Gazy do doby, než palestinská samospráva dokončí svůj reformní program, jak je nastíněno v různých návrzích, včetně mírového plánu prezidenta Trumpa z roku 2020 a saúdsko-francouzského návrhu, a bude moci bezpečně a efektivně převzít zpět kontrolu nad Gazou. Tento orgán bude vyžadovat dodržování nejlepších mezinárodních standardů s cílem vytvořit moderní a efektivní správu, která bude sloužit obyvatelům Gazy a bude přispívat k přilákání investic.
Trumpův plán hospodářského rozvoje na obnovu a oživení Gazy bude vytvořen svoláním panelu odborníků, kteří pomohli zrodit některé z prosperujících moderních zázračných měst na Blízkém východě. Mnoho promyšlených investičních návrhů a zajímavých rozvojových nápadů bylo vypracováno dobře míněnými mezinárodními skupinami a bude zváženo, aby se syntetizovaly rámce bezpečnosti a správy věcí veřejných s cílem přilákat a usnadnit tyto investice, které vytvoří pracovní místa, příležitosti a naději pro budoucnost Gazy.
Bude zřízena zvláštní ekonomická zóna s preferenčními celními sazbami a přístupovými sazbami, které budou sjednány s účastnickými zeměmi.
Nikdo nebude nucen opustit Gazu a ti, kteří si to přejí, budou mít možnost odejít a vrátit se. Budeme lidi povzbuzovat, aby zůstali, a nabídneme jim příležitost vybudovat lepší Gazu.
Hamás a další frakce souhlasí, že nebudou mít žádnou roli ve správě Gazy, ať už přímo, nepřímo nebo v jakékoli jiné formě. Veškerá vojenská, teroristická a útočná infrastruktura, včetně tunelů a zařízení na výrobu zbraní, bude zničena a nebude znovu vybudována. Pod dohledem nezávislých pozorovatelů proběhne proces demilitarizace Gazy, který bude zahrnovat trvalé vyřazení zbraní z používání prostřednictvím dohodnutého procesu vyřazení z provozu a bude podporován mezinárodně financovaným programem zpětného odkupu a reintegrace, který bude ověřován nezávislými pozorovateli. Nová Gaza se plně zaváže k budování prosperující ekonomiky a mírovému soužití se svými sousedy.
Regionální partneři poskytnou záruku, že Hamás a frakce budou plnit své závazky a že nová Gaza nebude představovat hrozbu pro své sousedy ani pro své obyvatele.
Spojené státy budou spolupracovat s arabskými a mezinárodními partnery na vytvoření dočasných mezinárodních stabilizačních sil (ISF), které budou okamžitě nasazeny v Gaze. ISF budou cvičit a poskytovat podporu prověřeným palestinským policejním silám v Gaze a budou konzultovat s Jordánskem a Egyptem, které mají v této oblasti rozsáhlé zkušenosti. Tyto síly budou dlouhodobým řešením vnitřní bezpečnosti. ISF budou spolupracovat s Izraelem a Egyptem na zajištění bezpečnosti pohraničních oblastí spolu s nově vycvičenými palestinskými policejními silami. Je zásadní zabránit vstupu munice do Gazy a usnadnit rychlý a bezpečný tok zboží pro obnovu a oživení Gazy. Strany se dohodnou na mechanismu pro řešení konfliktů.
Izrael nebude okupovat ani anektovat Gazu. Jakmile ISF zajistí kontrolu a stabilitu, [izraelská armáda] se stáhne na základě standardů, milníků a časových rámců souvisejících s demilitarizací, které budou dohodnuty mezi [izraelskou armádou], ISF, garanty a Spojenými státy, s cílem zajistit bezpečnost Gazy, která již nebude představovat hrozbu pro Izrael, Egypt ani jejich občany. V praxi [izraelská armáda] postupně předá území Gazy, které okupuje, ISF podle dohody, kterou uzavře s přechodnou správou, až do úplného stažení z Gazy, s výjimkou přítomnosti bezpečnostního perimetru, který zůstane až do doby, kdy bude Gaza řádně zabezpečena před jakoukoli obnovenou teroristickou hrozbou.
V případě, že Hamás tento návrh odloží nebo odmítne, bude výše uvedené, včetně rozšířené humanitární pomoci, pokračovat v oblastech bez terorismu, které [izraelská armáda] předá ISF.
Bude zahájen proces mezináboženského dialogu založený na hodnotách tolerance a mírového soužití, jehož cílem bude změnit myšlení a narativy Palestinců a Izraelců zdůrazněním výhod, které může mír přinést.
Jakmile pokročí obnova Gazy a bude věrně proveden reformní program PA, mohou být konečně splněny podmínky pro věrohodnou cestu k palestinskému sebeurčení a státnosti, které uznáváme jako aspiraci palestinského lidu.
Spojené státy naváží dialog mezi Izraelem a Palestinci, aby se dohodly na politickém horizontu pro mírové a prosperující soužití.
Zdroj v angličtině ZDE
