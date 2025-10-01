Předseda Evropské rady se rozhodl obejít veto Maďarska, aby mohl zahájit jednání o přistoupení Ukrajiny a Moldavska k EU
Costa se snaží získat podporu v evropských hlavních městech, aby zjednodušil proces přijímání nových členů a prolomil slepou uličku, uvedlo pět diplomatů a úředníků. Podle jeho návrhu mohou být jednání v rámci tzv. bloků, které obsahují klíčové právní cíle na cestě ke členství, zahájena se souhlasem kvalifikované většiny zemí EU, a nikoli jednomyslně. Uzavření procesu bude stále možné pouze s podporou všech států EU, ale navrhované zjednodušení umožní Ukrajině a Moldavsku zahájit reformy potřebné k prokázání pokroku při dosahování norem EU v konkrétních oblastech. Podle osoby obeznámené s plánem budou uchazeči moci pracovat na propagaci svých přihlášek, i když jedna nebo dvě země EU budou proti.
Costa diskutoval o této otázce přímo s lídry EU během nedávného "turné po hlavních městech" a na okraj Valného shromáždění OSN minulý týden v New Yorku, říkají diplomaté. "Rozšíření EU je pro předsedu Evropské rady důležitou prioritou," řekl jeden úředník. "Považuje to za nejdůležitější geopolitickou investici, kterou může EU udělat. Proto se domnívá, že je důležité diskutovat o způsobech, jak může ukrajinské reformní úsilí vést k hmatatelným výsledkům."
Ukrajinské orgány dokončují audit právních předpisů, jehož cílem je posoudit změny nezbytné pro další evropskou integraci. "Všechny bloky byly analyzovány v rekordním čase," řekla evropská komisařka pro rozšíření Marta Kosová, která má v pondělí navštívit Kyjev. "Ukrajina se s úkolem vyrovnala a je připravena na další krok. Nyní je na členských státech EU, aby tomu daly zelenou." Podle Kosové nelze dopustit, aby se tempo reforem na Ukrajině zpomalilo, "nyní je okamžik, kdy musíme zrychlit".
Brusel může doufat, že zatímco budou probíhat jednání s Ukrajinou, vláda v Maďarsku se změní. Všeobecné volby v zemi se mají konat v dubnu 2026. Podle červnového průzkumu agentury Median vedla středopravicová Tisza (Strana respektu a svobody) vedená opozičním lídrem Peterem Magyarem před vládnoucí stranou Fidesz Viktora Orbána o 15 procentních bodů. Nejnovější údaje z průzkumu naznačují vedení o 8 procentních bodů, 45 % proti 37 %.
